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游淑慧再爆料蘇叔侄密電：揚運高壽濤跨足兩岸國營企業
國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，並透過人力仲介揚運集團見印尼高層謀私利，其電報中多次透露對「中間人」、也就是揚運董事長高壽濤的隱憂。國民黨革實院副院長、議員游淑慧再接獲過去曾與高壽濤合作對象的爆料，指高跨足兩岸國營企業，是紅綠通吃的紅頂商人。
游淑慧在臉書指出，2016年12月8日，揚運才剛和福建貿促會，共同參與印尼重要工程會議。但12月19日，轉身又馬上陪著台糖參訪投資。這樣左右逢迎，台灣是否知情？有無出現情資交流？高壽濤可以穿梭在台灣的立法院院長室，也能和福建國營投資集團合資創業。
游淑慧表示，爆料資料是根據一位和高壽濤先生合作過的夥伴告知，指高在大陸事業版圖，其實遍及福建、上海、重慶、廈門、北京。而高在民進黨內的好友版圖，已知的除了蘇嘉全、蘇震清和其他同團立委外，和民進黨立委陳歐珀是多年好友，和彰化縣前縣長魏明谷也有接觸。
游淑慧說，比較爭議的是，是高壽濤與隸屬福建省的國營投資集團（福建閩投揚運養老關懷科技有限責任公司）的合作案。該投資集團主要業務即是大陸的一帶一路，和台灣的新南向，在外交和經貿上，都是競爭的。該投資集團於2014年合資成立，高壽濤擔任負責人，蔡琳擔任副董事長。而蔡琳是福建投資集團黨委委員、副總經理，今年四月福建省政府最新發布，擔任福建省廣電網絡集團總經理。年紀是70後，被大陸媒體評為高管年輕化重要代表。
游淑慧質疑，這樣跟紅頂綠的政商關係，民進黨吃的下去，是有色盲嗎？或者高壽濤是金主？游說，台商穿梭兩岸三地不是不可以，只是民進黨動輒抹紅他人，結果堂堂執政黨立委卻找個「紅」頂商人來當中間人、帶路拼外交和新南向，也太反差了。
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