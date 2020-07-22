雙蘇私訪印尼 藍再轟：新南向國家隊變蘇家隊

藍再爆料高壽濤「十億標案大咖」

國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，並透過人力仲介揚運集團見印尼高層謀私利。國民黨昨再批蔡英文的新南向國家隊變「蘇家隊」，更爆料揚運集團董事長高壽濤旗下公司得標國營企業標案逾十億元，呼籲外交部及蘇等人公開說清楚，不要變成「高捷泰勞暴動事件」的翻版。

晤卡拉…「友人牽線這是官方做不到」

蘇嘉全不滿被指控圖利，昨委由律師提告國民黨革實院長羅智強、文傳會主委王育敏、北市議員游淑慧涉加重誹謗罪，並預告將另提民事求償。蘇震清表示，二○一六年八月初與時任立法院長蘇嘉全訪印尼，同行還有其他立委，透過印尼友人牽線，拜會了副總統卡拉，這是官方做不到的；而邀國營事業一同前往，是希望加速新南向政策推動。對於蘇嘉全叔侄提告，羅智強等三人今天也將反控誣告。

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，經他調查發現，當時安排雙蘇行程的高壽濤，是揚運國際、長隆人力公司、慶圓國際公司的代表人，這些公司專門投標國營企業，尤其是中油公司的招標案，二○一八年就得標高達四億元的中油勞務標案，根本是標案大咖，高安排雙蘇去印尼，難道沒有對價關係？

獲承諾！「蘇震清私訪到底幫誰說項」

黃子哲也說，高壽濤從事人力仲介業務，讓他想到高捷泰勞事件，高雄市前代理市長陳其邁的父親陳哲男就被傳出接受廠商招待，陳其邁當年代理市長因此下台，當時的勞委會主委陳菊也下台。這讓他質疑，民進黨跟人力仲介公司有多麼密切？相關人等應出來說清楚，為什麼堂堂立法院長到印尼要由人力仲介公司安排？

黃子哲也發現，中央社二○一六年報導蘇震清和五位民進黨立委去見印尼副總統卡拉，雙方針對新南向政策交換意見，卡拉承諾「勞工輸台不會減少」，請問蘇震清是去幫誰說項？二○一八年蘇震清也在立院委員會要求國營企業多投資、布局新南向，包含印尼和印度兩個國家，這中間有沒有任何不當關係？

誰牽線？「外館人員聽到拳頭都硬了」

游淑慧指出，民進黨轉移焦點的功夫一流，但重點是立委有沒有找人力公司介入？尤其蘇震清昨天說，沒有透過人力公司私人安排根本見不到卡拉，「外館人員聽到拳頭都硬了」。她表示，台印關係好，過去中油代表團不須透過人力公司也見得到卡拉，為什麼會有人跑去跟蘇震清說「請低調用私人參訪」？

游淑慧指出，印尼代表處電報提到由「中間人」操控會影響國家利益，指的就是人力仲介公司；人力公司利益龐大，幫立委安排行程真的妥當嗎？她並質疑，揚運集團事業版圖遍及兩岸三地，到底是在拚台灣的新南向？還是中國大陸的一帶一路？還是拚自己的業績？