遭檢舉疑涉弊案 前唐榮總經理訊後請回

總統府秘書長蘇嘉全外甥、前唐榮鐵工廠公司總經理張仲傑遭檢舉疑涉弊案等不法。高雄地檢署分案偵辦，今天首度傳喚張仲傑到案調查，釐清是否涉犯圖利等罪嫌，檢方訊問後請回。

中國國民黨立法院黨團日前召開記者會，指張仲傑擔任唐榮公司總經理期間，經調查疑涉弊案，包括將公司員工旅遊交給次子承包、公司物資採購由長子負責、員工衣服則交由妻子開設的公司直接採購等。

張仲傑隨後發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與家族長輩，辭去總經理，盼終結傷害與栽贓。蘇嘉全辦公室也發表聲明，指國民黨團繼去年10月抹黑，再以同案炮製不實指控，感到高度遺憾。

對此，高檢署日前發交高雄地檢署偵辦，以查明張仲傑於任職期間有無違反證券交易法、背信等情事。雄檢檢察長莊榮松指派檢肅黑金專組主任檢察官蘇聰榮、檢察官陳永盛指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組追查。

全案經專案小組向經濟部政風處及唐榮公司調閱相關卷證資料比對分析後，針對唐榮的員工制服、員工旅遊及教育訓練、設備等採購案，以及出售3000噸下腳料等，今天傳喚張仲傑到案說明。

張仲傑到案時以偵查不公開拒絕媒體採訪；據了解，檢察官分別就張仲傑是否具有貪污治罪條例的公務員身分而另涉犯圖利等罪嫌一併調查釐清，訊問後請回。