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影／不評電報真偽 外交部：國家公文書不是政治鬥爭工具

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

國民黨昨天以一份電報爆料總統府秘書長蘇嘉全及其侄子、民進黨立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖謀私利；外交部發言人歐江安今天表示，外交部從來未對外證實電報真偽，國家的公文書不是拿來當政治鬥爭的工具，外交部不會基於任何政治人物或政黨公布國家文書。

國民黨文傳會今天再開記者會，台北市議員羅智強說媒體報導證明電報內容為真，也呼籲外交部拿出公文查證，讓真相水落石出。

歐江安今天在例會上表示，外交部從未對外證實電報的真偽，這是原則，國家的公文書，並不是拿去外流，公文應該是做內部研析，政府單位作為考量依據，國家的公文書並不是政治鬥爭的工具，這不是國家公文書存在的意義，公文書是一個意見，要經過討論，或經過跨部會機制研商，對於見諸外面的文件外交部不會證實也不會評論對錯，也不鼓勵、不認同外流公文的行為。

歐江安說，外交部唯一指出的事實，是公文和事實有出入，公文內的日期和事實不符，當時的立法院長蘇嘉全2017年並沒有去印尼，相關報導和事實不符，蘇嘉全是2016年9月以私人身分低調訪問印尼，和僑胞聯繫，因為是私人行程，外交部基於行政中立，不參加規劃，也沒有接待，只有接機，此外外交部沒有提供任何協助。

歐江安說，若外館傳回的電報議題不是外交部專業，基於專業分工，外交部會和主政單位溝通，若是國營事業有關，外交部也會和經濟部溝通。

媒體追問是否會對疑似外流的文件進行懲處，歐江安說，內部會先認定電報，再對相關流程進行處理。

蘇嘉全 蘇震清 外交部

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