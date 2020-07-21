雄檢首度傳喚蘇嘉全外甥 他拒受訪突跑上車躲避媒體

總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭指涉弊案，高雄地檢署分案偵辦後今天上午首度傳喚他，媒體也在張等候應訊時，上前探詢是否願意說明，但他僅說「一切照公司程序走」、「讓檢方去查一查」；偵訊約1小時，張仲傑離去時仍婉拒受訪，更突然小跑步上車躲避媒體。

媒體詢問張仲傑對於立院國民黨團指控有無回應？他表示不願再講，是否涉及採購案讓親人承包？他僅說「一切都依照公司程序走」，至於受到包庇而升官？他則駁斥「不是這原因升官」，今天首度被傳喚，張也說不清楚要問什麼，但就讓檢方查一查。

張仲傑上午10點進入偵查庭，約11點結束，媒體又詢問他是否願意受訪，他隨即以偵查不公開為由拒絕，當步出地檢署門口，他更突然小跑步迅速上車，並將頭轉過去，不發一語。

立院國民黨團本月8日開記者會爆料，張仲傑讓自家人承包制服、員工旅遊等採購案，張被檢舉收回扣，還跟廠商高層同遊，經濟部調查後卻未懲處、移送調查；張仲傑立即宣布辭去總經理一職，高檢署隔天剪報發交高雄地檢署分案調查，分他字案，朝有無涉及違反證券交易法調查，會釐清各個採購標案是否符合相關程序規範。

張仲傑訊後跑步坐上車，不願受訪。記者林伯驊／攝影