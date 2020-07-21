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雙蘇都要告 蘇震清硬扯馬英九

聯合報 / 記者丘采薇／台北報導
蘇震清說，國民黨如果有他不法圖利的證據，應該拿出來，讓他「一刀斃命」。記者余承翰／攝影
蘇震清說，國民黨如果有他不法圖利的證據，應該拿出來，讓他「一刀斃命」。記者余承翰／攝影

針對國民黨的指控，總統府昨天發出蘇嘉全聲明，駁斥爆料完全是子虛烏有，令人不齒；蘇嘉全為捍衛名譽，今早將委託律師至台北地檢署對國民黨北市議員羅智強游淑慧及文傳會主委王育敏提告。

蘇嘉全表示，國民黨舉行一場烏龍記者會，以一分虛假資料，憑空杜撰出他在二○一七年曾出訪印尼，更無端指控他透過揚運集團安排行程，並影射圖謀私利，有損國家利益。

蘇嘉全強調，二○一七年他並未前往印尼，而二○一六及二○一九年兩次出訪印尼，主要目的係與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒有國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。

蘇嘉全批王育敏、羅智強、游淑慧是「三寶」，不僅沒有善盡查證義務，還無中生有編撰故事，破壞台印經貿交流成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感。國民黨一再惡意詆毀，已經到走火入魔地步，希望國民黨能懸崖勒馬。

蘇震清昨親自面對媒體，批評國民黨連日期都搞錯，並質疑當時出訪印尼也有其他綠委同行，為什麼只針對他？他強調，面對不實指控，一定會依法提告。

蘇震清說，國民黨如果有他不法圖利的證據，應該拿出來，讓他「一刀斃命」。他並質疑前駐印尼代表張良任與前總統馬英九友好，懷疑是否有陷害之嫌。

蘇震清坦言，印尼為淡化官方色彩，行程除了有阿克薩安排，也確由揚運集團董事長高壽濤居中牽線，最後與印尼副總統會面，印尼官方也特別提出希望能以私人行程安排。

蘇震清表示，參訪行程中，除了五位立法委員，還有國營事業單位主管同行，立法委員國會外交乃是正當行使權責，且隨行事業單位參訪前與後，都有事先登錄報備或報告，沒跳過經濟部。

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