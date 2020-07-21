雙蘇都要告 蘇震清硬扯馬英九

針對國民黨的指控，總統府昨天發出蘇嘉全聲明，駁斥爆料完全是子虛烏有，令人不齒；蘇嘉全為捍衛名譽，今早將委託律師至台北地檢署對國民黨北市議員羅智強、游淑慧及文傳會主委王育敏提告。

蘇嘉全表示，國民黨舉行一場烏龍記者會，以一分虛假資料，憑空杜撰出他在二○一七年曾出訪印尼，更無端指控他透過揚運集團安排行程，並影射圖謀私利，有損國家利益。

蘇嘉全強調，二○一七年他並未前往印尼，而二○一六及二○一九年兩次出訪印尼，主要目的係與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒有國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。

蘇嘉全批王育敏、羅智強、游淑慧是「三寶」，不僅沒有善盡查證義務，還無中生有編撰故事，破壞台印經貿交流成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感。國民黨一再惡意詆毀，已經到走火入魔地步，希望國民黨能懸崖勒馬。

蘇震清昨親自面對媒體，批評國民黨連日期都搞錯，並質疑當時出訪印尼也有其他綠委同行，為什麼只針對他？他強調，面對不實指控，一定會依法提告。

蘇震清說，國民黨如果有他不法圖利的證據，應該拿出來，讓他「一刀斃命」。他並質疑前駐印尼代表張良任與前總統馬英九友好，懷疑是否有陷害之嫌。

蘇震清坦言，印尼為淡化官方色彩，行程除了有阿克薩安排，也確由揚運集團董事長高壽濤居中牽線，最後與印尼副總統會面，印尼官方也特別提出希望能以私人行程安排。

蘇震清表示，參訪行程中，除了五位立法委員，還有國營事業單位主管同行，立法委員國會外交乃是正當行使權責，且隨行事業單位參訪前與後，都有事先登錄報備或報告，沒跳過經濟部。