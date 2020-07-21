駐印尼代表點名雙蘇：交流勿透過中間人

國民黨接獲駐印尼代表處電報密件，質疑國營事業遭中間人控制，企圖將政府排除在外，以謀取個別私利。該電報提出五案例，指控國營事業被中間人操控，指涉總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清將外館排除在外謀私利，並提出四項建議，強調合作交流勿透過中間人，才能獲得最佳綜效及達到最大國家利益。

國民黨出示的電報日期為二○一七年（民國一○六年），文中指稱的五項「近期案例」，包括：蘇震清於八月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，行程由人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，未知會代表處、外交部及經濟部，蘇震清還拒絕代表處人員協助與參與；九月，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全也表示不需接送機、參與活動或協助。

同年十一月，台糖砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，會晤印尼農業部長安南，代表處同樣未獲國內通報，還是在農業部告知後才知此事；十二月，時任經濟部次長王美花訪印尼農業部長安南，安南原本堅持與王美花及駐印尼大使陳忠分開會談，後來才同意一同接見。

駐印尼代表處推測，台糖可能與農業部有默契，認為部會官員似無必要參與任何會晤、評估及考察。此外，台鹽與當地企業簽署合作備忘錄時也未通報，同樣不邀請駐外館處參與任何會晤。

電報的四項建議則包括，印尼為我國新南向重點國家，為推動鄉邊合作計畫，代表處積極與印尼各界要員建立交誼，聯繫溝通順暢，但此事件不僅讓代表處無從回復印方高層詢問外，亦會讓印方認為我國政出多門，國內主管部會及駐外代表處不一定能掌握狀況的印象。

電報並指出，國營事業訪印尼皆由中間人安排，未通報代表處、外交部與經濟部，亦不願他們參與協助，相關人士其政經利益考量，恐將損及我國對外經貿談判籌碼及外交效益，因此建請相關部會協商並下達指令，國營事業訪印洽談合作宜通報代表處並派員協助，提供建言及評估。文中並提到，王美花對此深表贊同並同意呈報經濟部長沈榮津。