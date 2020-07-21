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駐印尼代表向王美花反映 國營事業避外館層出不窮

聯合報 / 記者徐偉真黃有容／台北報導
國民黨收到駐印尼代表處的電報密件。圖／國民黨提供
國民黨收到駐印尼代表處的電報密件。圖／國民黨提供

國民黨指控民進黨立委蘇震清及總統府秘書長蘇嘉全二○一七年私下赴印尼、私下會晤高層圖個人私利；外交部昨天表示，經外交部清查，蘇嘉全和蘇震清二○一七年沒有訪印尼的紀錄，相關報導和事實不符。不過，國營會證實國營事業出訪行程，也證實了駐印尼代表向時任經濟部次長王美花反映的內容，和國民黨指控公文情事相符。

國民黨昨要求外交部說明是否有駐印尼代表處的電報，以及釐清年份問題。對於電報是誰發出及為何列密件，外交部發言人歐江安說，外交部對此沒有評論；記者致電我駐印尼代表陳忠，但至截稿前並未獲得回應。

歐江安表示，蘇嘉全二○一六年九月以私人身分低調訪問印尼，由於訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，當時蘇嘉全的辦公室向駐印尼代表處表示，無須接送機或參與相關活動及提供協助，因此駐處當時僅基於禮遇立法院長而前往接機，但考量行政中立原則，因此並未參與訪團接待或提供其他協助。

國民黨收到駐印尼代表處的電報密件。圖／國民黨提供
國民黨收到駐印尼代表處的電報密件。圖／國民黨提供

經濟部國營會發出三點聲明，強調國營事業沒有謀私利問題，也不會損及國家利益。國營會發出聲明，證實因應新南向政策，且考量公司的商業投資需求，中油、台糖、台鹽及唐榮公司曾在二○一六年八月六日至九日，應蘇震清的邀請，去印尼做業務考察、民間交流。考量純屬民間與商業交流，相關國營事業並未特別通知駐地的代表處。另外，台糖為進一步瞭解印尼蔗作環境，再於二○一六年十一月廿七日至十二月二日單獨實地赴印尼蘇拉威西省等地考察，但因未符需求，迄今尚未成案。

國營會主任胡文中指出，上述行程，國營事業赴印尼考察的層級不到「董總」級別，例如台糖為執行長、中油為副總級別等，且只是到印尼進行初步評估，因此過去不太會麻煩外館。

胡文中表示，二○一六年十一月廿八日左右，確實有接獲外交部反映台糖十一月廿七日起的行程未通知駐印尼代表處的發文，由於該文僅只出台糖一例，經濟部國營會在十二月初就也單單發文給台糖，往後若有相關行程，都要通報。

不過，經濟部長王美花該年十二月中旬赴印尼時，駐印尼代表陳忠向王反映，過去國營事業參訪跳過外館的事件層出不窮，並再發電報反映。胡文中說，由於陳忠在公務上相當認真，希望整合新南向資源，因此要求較嚴謹，國營會也告訴各國營事業，未來起碼到印尼參訪時，就要通報外館。

至於蘇震清等人帶國營事業考察，有無圖私利疑慮，國營會聲明，所有的國營事業都要受法律及行政立法部門監督。國營事業本於權責，做商業投資的專業評估，不同公司對印尼投資案有不同評估，即使事後認為有投資商機，也必須編列預算，經過國會審查，國營事業一切依法，公開透明接受社會檢視，沒有謀私利的問題，也不會損及國家利益。

蘇嘉全 蘇震清

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