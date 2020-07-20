蘇嘉全批王育敏、羅智強、游淑慧是三寶 21日早上北檢提告

國民黨今天出示外交部密件指控民進黨立委蘇震清及總統府秘書長蘇嘉全於2017年私下率國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖個人私利。蘇嘉全晚間表示，為捍衛名譽，他委託律師於明早10時30分前往台北地檢署提告，控告舉行記者會的國民黨文傳會主委王育敏、北市議員羅智強及游淑慧。

蘇嘉全說，今天上午國民黨舉行一場烏龍記者會，以一分虛假資料，憑空杜撰出他在2017年曾出訪印尼，更無端指控他透過揚運集團安排行程，並影射圖謀私利，有損國家利益。上午辦公室已透過他的臉書發出聲明，澄清這些不實指控，然而遺憾的是，國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人仍執迷不悟，繼續拿假資料企圖轉移焦點，他已委託律師於明天上午10時30分前往台北地檢署按鈴控告，讓司法釐清真相，還他清白。

蘇嘉全強調，2017年他並未前往印尼，而2016、2019年兩次出訪印尼，主要目的係與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒有國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。

蘇嘉全批國民黨王育敏、羅智強、游淑慧是「三寶」，拿著一篇破綻百出的幻想文，不僅沒有善盡查證義務，還無中生有編撰故事，汙衊他圖謀私利，企圖抹煞國會外交四年來奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感。遭本人及相關單位嚴正駁斥後，還大言不慚一錯再錯，只是讓國人再次看清不知長進的國民黨，為打擊異己不問是非、不擇手段的醜陋面孔。

蘇嘉全說，他擔任立法院長任內，為推動國會外交，鼓勵每位委員同仁踴躍成立各國聯誼會，積極與世界各地的台商建立聯繫，因為這也是國會外交的重點工作。2016年，立法院組成新一屆的世界台商之友會，會長依例由副院長擔任，他則擔任榮譽會長，目的就是希望透過民主的國會力量，協助台灣走向世界，結交更多理念相近的國際友人。

蘇嘉全說，過去四年，無論走到哪裡，他必定會與當地台商僑胞見面交流，當全球各地台商返台拜訪立法院時，只要時間允許，他也都會親自接待，「在與台商交流的過程中，除了可以了解他們在各地的發展情況之外，也藉著會面的機會，詢問大家有什麼地方需要政府的協助。因為台灣在艱困的外交環境中，台商是我們與世界的寶貴連結，國會則是台商與政府之間的橋樑。」

蘇嘉全表示，一直以來，與台商攜手合作讓台灣的經貿發展更加穩健，讓台灣被世界看見，是立法院不分黨派的共識，也是朝野立委的職責所在。特別是今天主持記者會的王育敏，過去曾擔任過立法委員，羅智強擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，應該感到羞愧與汗顏。