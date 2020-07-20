【重磅快評】民進黨早已照著「必定腐化」的劇本演出

民進黨主席、總統蔡英文在民進黨全代會表示，民進黨必須用行動來證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真，話音剛落，即傳出英系人馬總統府秘書長蘇嘉全與其侄子立委蘇震清繞過外交部，疑利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖牟私利，且如此情事還被列為「密件」。

國民黨立院黨團不久前才爆料，蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查四弊案，調查屬實卻被經濟部列為密件，不僅未懲處也未函送；未料不到半個月，就又傳出這起新「密件」，而且事涉國家外交重大權責分工，影響遠非個人涉弊可以比擬。

蔡英文說，社會上有些人用全面執政必定腐化寫劇本，對民進黨的未來大做文章；言下之意是全面執政的民進黨一旦傳腐壞情事，很可能是外界妄加揣測聯想。

然則，從卡神楊蕙如等親綠人士取得政府廣宣標案，到與蔡英文「過去的親信」密切相關的兩家綠營公關公司四年來拿下政府多筆標案，再到閣揆蘇貞昌三女兒蘇巧純的設計公司投標政府標案，愈來愈多「自己人賺政府錢」的事實攤在國人眼前，如此毫不在意瓜田李下的精彩腐化劇本，又那裡是外鬥外行的在野黨，或是動輒面臨蔡政府「假新聞」指控的媒體所能寫得出？

又以這起藍營最新爆料外交密件一事來說，很難想像駐外單位竟不知情，畢竟高官、立委但凡出國，若駐外單位不知情只怕隨時有惹禍上身風險；更難想像，蘇震清偕同國營事業主管出訪印尼，甚且還晉見了印尼副總統卡拉，如此有利蔡政府宣傳新南向政策成果之事，不僅沒有揭露媒體及臉書，也未知會外交部與經濟部，也難怪會讓人懷疑究竟爭的是國家利益或個人利益？

蔡英文說，有很多的行業都有專業倫理，督促從業者必須抱持比法律更嚴格的紀律來行使，因此要拜託廉政委員會制訂廉政規章讓同志依循。卻也不要忘了，不久前蔡英文回應「過去的親信」拿政府標案一事時曾反擊提問記者說，「你已經先貼了一個標籤叫做『過去的親信』」，並指不管是過去、現在或未來與她一起打工作的夥伴，在參與國家這些案件時都必須要遵守法律規定。

事實就是，民進黨早已把清廉標準自降至最低一層的法律，並照著枉顧政治倫理、跳脫體制慣例、以密件逃避監督等劇本，演出一幕幕的全面執政腐化大戲，只是關鍵在於它並不想讓人民看到而已！