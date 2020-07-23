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新審判模式 檢方要說國民法官聽得懂的話

聯合報 / 記者王聖藜王宏舜／台北報導

國民法官法」昨天三讀，將來檢察官如何出示證據、起訴書如何撰寫都產生變化。基層檢察官說，過去法庭活動主角由審、檢、辯三種職業組成，行話大家都聽得懂，未來要將艱澀的法律專有名詞轉換成素人聽得懂的白話，是檢察官的全新挑戰。

法務部表示，面對新的審判模式，包括國民法官的選任、起訴狀一本主義、開示證據規定，都賦予檢察官新的責任，將督促檢察官做好準備，近期規畫教育訓練、研議配套措施。

過去起訴案件，檢方會將起訴書與卷證「併送」法院，但國民法官法規定只移送起訴書，「卷證不併送」，卷證握在檢察官手中，檢察官如何攤開證據？起訴書的寫法是否調整？基層檢察官認為有必要及早因應。

基層檢察官說，定罪講究構成要件，構成要件不符，偵查就會翻船，在實體法不變的狀況下，如何要讓背景與法律完全無涉的民眾相信檢察官的指控，檢察官有功夫要琢磨。

檢方舉例，強盜殺人罪中的強盜犯行，違法要件「致使不能抗拒」是什麼？「不確定故意」的法律概念是什麼？國民法官可能會按照字義去翻譯、理解，這些都與檢察官論告想將事實涵攝入法不同，溝通是檢察官的新工作。

有檢察官指出，未來開庭時要向當事人說明什麼是「證據能力」、什麼是「證明力」，要花費許多唇舌，參審制國民法官不用閱卷，如何將法律名詞講到對方聽得懂，也是新課題。

對於「輿論公審」要求判死的案件，檢察官可能不開示對被告有利的證據，如果被告有精神疾病、偵查時曾提出就診紀錄，但因起訴書沒有記載，對被告有利的事證，有機會不在訴訟中出現。

我國參審制仿效日本，曾有日本參審員因從未有專業訓練，在法庭過目凶殺案的凶刀、屍體照片等證物之後，產生創傷症候群，然後提起國家賠償，因此，如何選任國民法官參審，盼法務部能製作教學講義。

此外，新法也同時改革上訴審，不採二審的複審制，未來二審將是法律審，基本上要尊重一審事實認定的結果，一審沒提出的證據，除非是當初沒有發現，否則不能再提出，不能再抱持「決戰二審」的心態。

司法院指出，年滿廿三歲、在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上的國民，可擔任國民法官，目前符合積極資格者有一千八百萬人，但包括現任軍警、法律系教授、未完成國民教育、有前科、遭羈押者等，則不能參加國民法官。

除了要建置備選國民法官名冊，要容納國民法官的法庭也與現有的地方法院規格不同，司法院將編列預算與人力修整法庭、購置設備，將成立「國民法官法相關子法研議委員會」，明確規定制度運作所需要的細節性、技術性事項，完備配套。

檢察官 國民法官 司法院

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