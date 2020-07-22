國民法官法三讀過 3分之2通過才判罪

《國民法官法》三讀通過，未來要判有罪需要法官加國民法官6人以上同意！立院22日通過《國民法官法》，將採取參審制，由3位職業法官與6位國民法官組成，將於2023年開始實施。其中，如果要判決有罪、死刑都需要3分之2以上法官同意才可通過，此制度評估時間為6年，司法院需在6年後的1年之內提出評估報告。

國民法官可請公假

根據條文，國民參與刑事審判的法案名稱定為「國民法官法」。第1條規定，未來包括最輕本刑10年以上有期徒刑之罪及故意犯罪而發生死亡結果者，由職業法官3人與國民法官6人組成合議庭合審合判，但少年刑事案件及毒品罪除外。

國民法官是由地方法院依需求通知縣市政府，自年滿23歲且居住該地院管轄區域4個月以上的國民中隨機抽選。為保護國民法官，任何人不得揭露國民法官的個資，也不得意圖影響審判，或以任何方式與國民法官接觸、聯絡。執行職務，或是候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關應給予公假，並不得以民眾現任或曾任國民法官、備位或候選國民法官為由，在職務上給予任何不利之處分。

有罪需3分之2同意

第83條中規定，若要做成有罪認定，必須包含國民法官及法官雙方意見在內3分之2以上同意決定，未獲該比例同意時，應告知無罪或有利於被告的認定；在刑期的討論方面，則以包含國民法官及法官雙方意見在內過半數意見決定，但若要判死刑，至少須包含法官全體3分之2以上同意。

有關「證據開示」部分的第43條載明，檢察官於起訴後，應即向辯護人或被告開示本案的卷宗及證物，但在4種情形下，得拒絕開示或限制開示，包括卷宗及證物內容與被訴事實無關、妨害另案偵查、涉及當事人或第三人的隱私或業務秘密及有危害他人生命、身體之虞。若國民法官要求、期約或收受賄賂，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

根據條文，國民參與審判制度的成效評估期間為2023年1月1日起6年，必要時得由司法院延長或縮短，而司法院應成立成效評估委員會進行必要的調查研究，除每年提出評估報告外，也要在6年屆滿後1年內提出總結報告，提供未來法律修正或相關配套措施之建議。

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