臨時會壓軸 國民法官法今拚三讀

立法院臨時會今天結束，為力拚「國民法官法」三讀，院會昨晚再度挑燈夜戰，漏夜馬拉松式表決，昨晚仍在二讀程序中。立法院昨表決通過民進黨團提案，此次會議延長開會時間，直至國民法官法及華航、護照正名公決案都審議完畢。

國民黨昨批，民進黨一九九九年行動綱領聲稱要全力推動陪審制，讓人民進法院確保公正判決，現在卻是朝野四黨團中唯一批評陪審制政黨，「詐騙車手、昨是今非」。國民黨團總召林為洲說，民進黨立委不僅二○一五、二○一六年間紛紛提案修法，還跟司改團體簽承諾書，完全執政要全力推動陪審制，結果民進黨立委昨天大部分發言都在痛罵陪審制。

為趕在臨時會結束前通過國民法官法草案，院會昨天上午九時繼續開會，自第廿六條開始逐條討論、表決，但全部條文共一一三條，處理進度緩慢，預計今天三讀通過。

截至昨晚十時，院會共處理七十三個條文。其中二讀通過條文，除法案更名為「國民法官法」，國民法官法庭由法官三人及國民法官六人共同組成，就應行國民參與審判案件，共同進行審判的合議庭；且明定滿廿三歲，在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

此外，為了讓國民法官可以全心參與、順利行使其義務，二讀通過條文明定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關、學校、團體、公司等應給予公假，並不得以其現任或曾任國民法官等為由，給以任何職務上不利的處分。

二讀條文還規定，任何人不得向現任或曾任國民法官、備位國民法官或候選國民法官，刺探依法應保密的事項，也不能揭露國民法官、備位國民法官或候選國民法官的個人資料。

為防止發生「預斷」情形，也避免法官與國民法官產生資訊落差，二讀條文也規定，國民參與審判案件，當檢察官起訴時，應向法院提出起訴書，不得將卷宗及證物一併送交法院。