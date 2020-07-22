聽新聞
test
0:00 / 0:00

臨時會壓軸 國民法官法今拚三讀

聯合報 / 記者陳熙文周志豪／台北報導
國民黨立委昨天質疑，民進黨過去全力支持陪審制，如今卻反對陪審制，根本是詐騙集團。記者林澔一／攝影
國民黨立委昨天質疑，民進黨過去全力支持陪審制，如今卻反對陪審制，根本是詐騙集團。記者林澔一／攝影

立法院臨時會今天結束，為力拚「國民法官法」三讀，院會昨晚再度挑燈夜戰，漏夜馬拉松式表決，昨晚仍在二讀程序中。立法院昨表決通過民進黨團提案，此次會議延長開會時間，直至國民法官法及華航、護照正名公決案都審議完畢。

國民黨昨批，民進黨一九九九年行動綱領聲稱要全力推動陪審制，讓人民進法院確保公正判決，現在卻是朝野四黨團中唯一批評陪審制政黨，「詐騙車手、昨是今非」。國民黨團總召林為洲說，民進黨立委不僅二○一五、二○一六年間紛紛提案修法，還跟司改團體簽承諾書，完全執政要全力推動陪審制，結果民進黨立委昨天大部分發言都在痛罵陪審制。

為趕在臨時會結束前通過國民法官法草案，院會昨天上午九時繼續開會，自第廿六條開始逐條討論、表決，但全部條文共一一三條，處理進度緩慢，預計今天三讀通過。

截至昨晚十時，院會共處理七十三個條文。其中二讀通過條文，除法案更名為「國民法官法」，國民法官法庭由法官三人及國民法官六人共同組成，就應行國民參與審判案件，共同進行審判的合議庭；且明定滿廿三歲，在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

此外，為了讓國民法官可以全心參與、順利行使其義務，二讀通過條文明定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關、學校、團體、公司等應給予公假，並不得以其現任或曾任國民法官等為由，給以任何職務上不利的處分。

二讀條文還規定，任何人不得向現任或曾任國民法官、備位國民法官或候選國民法官，刺探依法應保密的事項，也不能揭露國民法官、備位國民法官或候選國民法官的個人資料。

為防止發生「預斷」情形，也避免法官與國民法官產生資訊落差，二讀條文也規定，國民參與審判案件，當檢察官起訴時，應向法院提出起訴書，不得將卷宗及證物一併送交法院。

立法院臨時會昨天上午繼續處理「國民法官法」草案，持續上演表決大戰，預計今天完成三讀。記者林澔一／攝影
立法院臨時會昨天上午繼續處理「國民法官法」草案，持續上演表決大戰，預計今天完成三讀。記者林澔一／攝影

國民法官 民進黨 立法院 國民黨

延伸閱讀

立院夜戰國民法官法 呱吉問法官紀凱峰與陪審制差異

國民法官法拚三讀 立法院挑燈續演表決大戰

國民法官法闖立院臨時會 陪審團協會：民進黨昨是今非

民進黨打臉黨綱強推參審制 青年團體：恐重蹈敗選覆轍

相關新聞

臨時會壓軸 國民法官法今拚三讀

立法院臨時會今天結束，為力拚「國民法官法」三讀，院會昨晚再度挑燈夜戰，漏夜馬拉松式表決，昨晚仍在二讀程序中。立法院昨表決...

棄陪審制惹怒盟友 柯建銘喊「朋友，我們暫時分開」

立法院臨時會審理國民參與刑事審判法草案，不僅民間司改會、獨派團體批評民進黨背棄理想，連被視為挺綠的青年團體也示警，「民進...

國民法官法陷焦土戰 速度緩慢僅處理三分之一條文

立法院會今天繼續處理國民參與刑事審判法草案等；截至中午12時，僅逐條討論到37條條文，約占總條文數的1/3，接續將討論給...

執政後違反黨綱推參審制 國民黨團：民進黨不相信人民

「國民參與刑事審判法」草案昨起在立法院闖關二、三讀，國民黨團上午再批評，民進黨1999年行動綱領聲稱要全力推動陪審制，讓...

參審法改名國民法官法 挑燈闖關

立法院臨時會昨天起處理「國民參與刑事審判法」草案，上演表決大戰，並於二讀時通過草案更名為「國民法官法」。立院昨天並通過延...

司法院、民團 民調互戰

民間司改會等團體十八日提出民調，稱百分之八十三點四民意支持陪審、參審一併試行，與司法院昨天民調南轅北轍；司法院批民團民調...

許宗力：合審合判最適合國情

立法院臨時會審理國民法官法，司法院長許宗力昨天表示，現正是人民參與刑事審判重要時刻；我國從一九八七年起就開始討論人民參與...

搶在國民法官之前 職務法庭 「參審員」上路

懲戒法院本月十七日揭牌，移至其下的職務法庭新制也上路，法官、檢察官懲戒案件改採一級二審制，並在第一審加入兩名參審員，與三...

立院挑燈夜戰處理國民法官法 今繼續馬拉松式表決

立法院臨時會昨起開始處理「國民參與刑事審判法」草案，並於二讀時將草案更名為「國民法官法」。昨天立法院上演表決大戰，並通過...

新聞眼／堂堂司改 竟可出爾反爾

立法院昨天挑燈夜戰處理「國民法官法」草案，欲趕在臨時會明天結束前過關。在民進黨占有國會席次優勢的情況下，眼看蔡英文總統宣...

【即時短評】民進黨當年力倡陪審制 只為對抗國民黨？

立法院昨天挑燈夜戰處理「國民法官法」草案，欲趕在臨時會明天結束前過關。在民進黨占有國會席次優勢的情況下，眼看蔡英文總統宣...

熱門新聞

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

又傳台灣飛泰國有人發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

轉向？ 川普：戴口罩是愛國表現 沒人比我更愛國

黑鷹失事沈一鳴殉職 空軍氣象攔管人員遭彈劾

廢考監！國民黨要當修憲加速器 讓民進黨變煞車皮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。