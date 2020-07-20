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職務法庭新制上路 12名參審員出爐

中央社 / 台北20日電

職務法庭新制17日上路，第一審案件加入2名參審員與職業法官共同審理。司法院今天公布12名首任參審員名單，包括法學及社會學、文學、生技、醫療等領域學者及社會人士。

法官法去年修正，審理法官、檢察官懲戒案件的職務法庭新制17日正式上路。新制改採一級二審制，第一審加入參審員2人與職業法官3人組成合議庭審理。參審員由法官遴選委員會遴定學者及社會公正人士12人，提請司法院長任命，任期3年，不得連任。人數得視業務需要增加。

職務法庭第二審案件，以懲戒法院院長為審判長，合議庭成員包括最高法院法官2人、最高行政法院法官1人及懲戒法院法官1人。

司法院今天公布法官遴選委員會遴定職務法庭第四屆陪席法官及第一屆參審員名單。

職務法庭第四屆陪席法官部分，第一審陪席法官8名（普通法院、行政法院審判系統各4人）。普通法院包括最高法院法官蔡新毅、台灣高等法院法官汪怡君、台灣高等法院高雄分院法官兼庭長甯馨、台北地方法院法官林孟皇。

行政法院審判系統有最高行政法院法官曹瑞卿、最高行政法院辦事法官王俊雄、台北高等行政法院法官兼庭長林惠瑜、台中地方法院法官張升星。

第二審陪席法官3名（最高法院法官2名、最高行政法院法官1名），包括最高法院法官林瑞斌、王梅英；最高行政法院法官帥嘉寶。

職務法庭第一屆參審員12名，包括國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授兼系主任王珮玲、國立台灣大學醫學院附設醫院精神醫學部主治醫師丘彥南、國立台灣大學社會工作學系教授兼學生事務長沈瓊桃、中央研究院分子生物研究所副研究員李英惠、國立台灣大學法律學院教授林明昕、林明鏘、柯格鐘。

社團法人人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、東吳大學法律學系教授程明修、台北市立聯合醫院精神醫療部一般精神科主治醫師兼任松德院區院長楊添圍、國立台灣大學外國語文學系教授兼人口與性別中心主任葉德蘭、臨床心理師蘇淑貞。

司法院表示，首屆參審員包括法學及社會學、文學、生技、醫療等跨法律領域的學者及社會人士，預計於8月上旬在懲戒法院宣誓就職。

司法院 台灣大學 台灣高等法院

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