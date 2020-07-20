背棄陪審制主張 民團痛批綠營失信

「民進黨不要執政後被制度綁架，而背棄在野時護照正名、陪審制度的承諾！」台灣北社、台灣國、李登輝民主協會等台派聯盟20日舉辦記者會，要求民進黨及蔡英文總統兌現護照正名及陪審團制度的承諾。北社社長李川信指出，「護照證明已有朝野共識，陪審制更是民進黨在野時力推的制度。」

完全執政卻退縮

台灣北社社長李川信20日在記者會上強調，護照正名已有朝野共識，陪審制則是民進黨在野時力推的陪審制，「呼籲蔡英文總統不要因為執政後被司法制度綁架，背棄在野時的的理想。」李登輝民主協會理事張璨鍙則質疑，「陳水扁總統朝小野大都可以透過黨派協商取得共識，現在民進黨完全執政豈有不能的道理？」

「護照上是用國民黨徽，難道所有人都是國民黨員嗎？」張璨鍙呼籲，民進黨應清清楚楚講我們就是台灣，才不會讓別人搞糊塗。台灣陪審團協會理事長鄭文龍則舉自身經歷表示，出國時雖然拿的是台灣護照，但上面就寫著CHINA，「解釋後雖有的人會接受，但也曾被官員指責過上面就寫CHINA還要說什麼？」

他認為，政府應該要解決人民的民生問題，且因為疫情很多國家對中國很反感、對中國的東西也很排斥，「台灣護照正名愈形重要，現在也是最好的時機。」他建議，可以學習多國發行2本護照，像瑞士就有4本讓人民自己去選，「你喜歡中華民國就拿中華民國，喜歡台灣就拿台灣，這樣才符合民意。」

陪審、參審爭議

至於陪審、參審制法案爭議，鄭文龍指出，民進黨黨綱內還在就不能沒有誠信，也不該強推一個只有8%的人知道的參審制。他說：「陪審議題是台灣人百年追求，1920年蔣渭水就在推行，讓陪審制成行對台灣民主化是有跨時代意義，民進黨不要被少數官僚綁架。」

「台灣人民對司法的不信任度超過8成，整體司法人員難道不用檢討嗎？」李川信補充說。台灣客社社長張葉森則指出：「這種重大法案要在臨時會決定是非常草率的，最起碼要兩制併行，讓國民能徹底參與。」

司法國是會議時支持參審、陪審的比數是7比7，顯示國人對陪審有一定期待。張葉森說，蔡英文總統對陪審制有疑慮，說人民素質不夠、會被收買等都沒有道理，「呼籲朝野趕快把陪審制納入司法體制的一部份，最起碼要併行，看看陪審制是不是能扭轉參審制裡由法官主導的局面。」

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