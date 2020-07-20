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人民支持參審制？ 民團：問卷模糊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
針對司法院20日早上公布7成民眾支持參審制的說法，民團下午抨擊司院民調充滿誤導性，不該利用假民調一意孤行。由左至右為林永頌、游盈隆、鄭文龍（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
針對司法院20日早上公布7成民眾支持參審制的說法，民團下午抨擊司院民調充滿誤導性，不該利用假民調一意孤行。由左至右為林永頌、游盈隆、鄭文龍（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

司法院參審制根本沒有經過民間協商！」針對司法院20日上午召開民調記者會，公布超過7成民眾支持參審制。民間司改團體下午召開記者會回擊。司改會董事長林永頌痛批，司法院去年與民間協商兩試並行，結果今年便成參審制就算了，還用模糊不清、沒有說明清楚的民調騙民眾做民調，在170幾個團體、在野黨反對下，民進黨不該一意孤行。

司院民調問題模糊

針對國民法官法，司法院早上召開記者會，院長許宗力表示，根據司法院委託的民調顯示，有近73%的民眾支持國民法官法中推行的參審制，並認為我國從1987年開始就開始推動人民參與審判的制度討論，而且國民法官法通過後還需要2年半的時間調整，並不是倉促立法，這種說法忽略過去30幾年的努力。

林永頌不滿的說，司法院民調問題中提到「人民參與審判，與法官討論後一起決定判決結果」等問題，其實題目非常模糊，陪審制只要不牽涉有罪無罪，也可以與法官一起參與討論，而且問卷中提到很多「不能上訴」、「說明判決」等理由，無論陪審與參審都要進行，司法院卻用模糊的民調說人民支持參審，實在一意孤行。

過去都是追求陪審

台灣民意基金會執行長游盈隆表示，司法院以「字太多，用詞、立場誘導」等說法認為民間團體的民調不可信，可是司法院自己的民調也沒有說清楚「陪審」與「參審」的差別，題目裡面提到國民法官法爭議很大，司法院認為是主觀意識，可是這麼多民間團體、在野黨都在反對參審制，他們問卷只說爭議很大，難道有錯？

「司法院說討論30幾年是騙人的，現在的版本是今年才提出的。」林永頌爆料，司法院說有找民間協商，可是那是去年的事情，而且協商的內容是兩制併行，司法院與民進黨針對國民法官法都沒有召開說明會或公聽會，反而只有國民黨立委李貴敏召開2場公聽會，他們希望司法院、蔡英文總統要傾聽民意。

「台灣從蔣渭水時期就在追求陪審制了。」陪審團協會創會理事長鄭文龍不以為然的說，許宗力的說法只是隨便說說，台灣從日治時期、蔣渭水創立台灣民眾黨時就在追求陪審制，以前民進黨追求的也是陪審制，現在卻違反自己過去長期主張，他們也難以理解。

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司法院 民調 國民法官

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