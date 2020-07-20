司法院：司法人權無法試行 國民法官制度穩健可行

司法院今天指出，司法人權無法試行，在多方管道意見蒐集及民意探求下，國民法官法草案是歷經反覆審慎評估後，現階段最合乎國情及法律體制，最具可行性的人民參與審判制度。

民間團體昨天發表「人權團體對於推動國民參與審判制度聲明」，提出「六年試行不宜排除陪審制」訴求。對此，司法院今天發布新聞稿澄清。

司法院表示，司法人權無法試行，無法接受在關乎人民生命、自由、財產的刑事司法案件中，採取可以「試行一下」的政策立場，刑事案件一旦確定就會發生有罪、無罪的效果，進而必須剝奪長期自由權，甚至生命權，影響被告與被害人及其家屬的權益至鉅。

司法院指出，無法認同僅因「各種方案都要試行一下、給陪審一個機會」，而要進行實驗比較這種理由，拿人權當成實驗對象，陷人權於危機。

相對而言，司法院草擬的國民法官制度，絕非僅僅是抱持實驗態度的「試行」，而是本於法案主管機關的負責態度，在嚴謹評估後，認為這項制度實際可行，才決定推動正式上路施行。

司法院指出，採取兩制併行，納入陪審制有違平等原則；陪審制的事實認定，原則上無法上訴。

陪審制的判決書，無法讓被告、被害人及公眾瞭解定罪或無罪的理由，沒有解決Hung Jury（僵局陪審：指陪審團無全體一致共識時，需重組陪審團，程序重來一次）所引起耗費司法資源的問題，也無法解決HungJury所引起被告羈押期間如何計算的問題。

司法院表示，針對這些陪審制的根本性問題，許多民調結果顯示，多數人民是難以接受的。司法院無法支持推動陪審制，遑論兩制併行。