參審由法官主導 司法改革恐無效

「人民對於司法信任度已經很低，政府還修法修半套？」民間司法改革基金會董事長林永頌律師19日受本報採訪時表示，一旦採參審制，審判是否有罪的主導權還是在職業法官身上，主張陪審制。民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱立委受訪時卻表示，「民進黨選擇對社會造成潛在衝擊較小的參審制來推。」

陪審制是由9位民眾擔任陪審員，需一致通過決議判定被告是否有罪；參審制則由6位民眾擔任國民法官及3位職業法官判斷，過半數決議被告是否有罪。

人民參審不該做半套

林永頌律師19日繼續帶領群眾在立法院附近高舉「人民陪審」、「人民作主、司法公正」等標語靜默繞行，他於受訪時表示，民進黨想學日本的法律制度推動參審，但其黨綱本身就寫明要實施陪審制，「且日本公民對於司法信任度極高，而台灣只有不到3成，根本無法類比。」

至於司法院認為人民不夠理解陪審制，並無法落實制度。林永頌回應說，他們根本胡扯，實際上從問卷民調顯示，台灣聽過陪審制的人遠大於聽過參審制的人，前者只有6%，後者則有67%，「如果像司法院說的人民不懂陪審制，那大家豈不是更不懂參審制？」

林永頌表示，蔡英文總統曾向他詢問討論，「如果陪審制判錯了，人民會罵選出陪審員的政府，但參審制判錯責任則是歸屬在職業法官。」他認為，是蔡總統對民眾的信任感不足，想要改革卻又不信任人民，他說：「難道6個國民法官就會比9個陪審員聰明？」他直批蔡英文：「不能想要改革又不一直顧慮被罵的風險。」

改革要有可行性

至於採行參審制台灣司法會朝怎樣的走向？林永頌認為，如果採參審制，審判有罪、無罪的主導權還是在職業法官手上，並非人民，「所以會導致人民參與審判的意願降低。」他說：「民眾會覺得我來這裡就沒什麼意義，只是來聽審判的，自然而然日後被抽到參審意願就會下降。」如此一來，司法改革成效就停滯不前。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱則回應表示，今天只要是能解決恐龍法官問題及加入人民參審的制度都可以考慮，民進黨及司法院並不反對陪審制，而是推行參審制的社會成本比較低，「如果制度不好我們可再修，也不會造成很大的社會衝擊。」根據民進黨推行的版本，20萬的刑事案件，僅有800件進入參審制。

權威會使人怯場

但林永頌表示，根據日本實施參審制度10年後針對民間裁判員的調查報告，有39%的人認為有「權威效應」，而台灣人面對權威的恐懼心態不會亞於日本，因此會形成弊端。他說：「例如我是職業法官，你是素人，我是有法律背景的法官，你會不會有點怯場，這是一定會的，久而久之會形成惡性循環。」

「台灣法律系的教育是著重在最後的量刑上，是教他們什麼罪要判多久，而不是教學生怎麼判斷是否有犯案，都是讓法官從案件的實務上學。」他認為，法官在判刑時缺少多元角度，也沒有受過裁判過程的專業訓練，「但處理的案件來自四面八方，視角單一要如何做出正確的審判？」

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