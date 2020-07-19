參審法明闖關 近百條文無共識 立院恐陷焦土戰

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會廿日將繼續協商「國民參與刑事審判法」草案，恐將陷另一波焦土大戰。目前共一一三條條文，其中仍有近百條無法取得共識，若協商無進展，各黨團又逐條提出修正動議並獲表決機會，院會恐上演超過廿小時的馬拉松表決大戰；但若只表決民進黨團版本，則有機會在廿日力拚三讀。

「國民參與刑事審判法」闖關後，臨時會壓軸的是華航、護照正名的公決案。民進黨團書記長鍾佳濱說，協商若無共識，將交付院會表決；國民黨團研擬提出修正動議，凸顯正名交行政部門決定即可，不須立院公決。

司改團體嗆：停止草率立法

過去親綠的民間司改會等司法改革團體不滿民進黨排除「陪審制」，數度上街頭抗議。「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨天提出民調，指高達百分之八十三點四的主流民意支持兩制併行，在二百多人到場聲援下，兩制併行聯盟從立法院出發大遊行到凱道，一路呼喊口號「兩制併行，主流民意，臨時會停止草率立法」。

蔡英文總統在五二○就職演說中宣示，未來四年內，國民法官制度一定要上路，雖然司改團體反對，但在剩下三天的立院臨時會中，國民參與刑事審判法草案完成三讀，是民進黨在監院人事通過後設定的目標。

目前立法院在野黨團均有各自的草案版本，針對包括終局評議、適用案件範圍、選任國民法官年齡等，提出與民進黨團支持的司法院版不同見解。

兩度朝野協商 名稱仍無共識

該案在三日、六日，兩度經立法院長游錫堃召集朝野協商，但歷時約十八小時討論，仍有近百條條文保留，甚至連法案名稱都無法達成共識。民進黨團總召柯建銘在協商時曾表示，希望沒共識的條文能降到七十幾條，表決完就好，各黨團屆時也不要提再修正動議、重複表決。

游錫堃預計在廿日繼續召集朝野協商，除了可能接續逐條討論外，也將確定一旦協商未果，交付院會表決時的程序。

國民黨團總召林為洲說，黨團會以文攻為主，不會武鬥，將鎖定民進黨為何堅持參審的理由，凸顯其矛盾。

院會恐上演逾廿小時表決戰

民進黨團聲稱握有先表決的權利，因此已經向三個在野黨團表明，若協商決議院會處理時不重複表決，也可尊重讓在野黨版本有表決機會，以目前保留條文近百條估算，朝野四黨團版本若都要處理，就需要近四百次的表決，再加上發言時間，恐需超過廿小時，勢必拖到廿一日才能完成三讀。

若在野不放棄重複表決權利，民進黨就會堅持只逐條表決民進黨版，以一一三條條文來計算，重複表決也要二百多次，耗時十多個小時，但民進黨也有可能在廿日當天加班處理，晚上就完成三讀，強勢主導議事兌現蔡總統的承諾。