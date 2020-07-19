聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺陪審參審併行 民團籲停止草率立法

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北報導
陪審參審一併試行推動大聯盟昨天上街，呼籲蔡政府停止草率立法。記者葉信菉／攝影
陪審參審一併試行推動大聯盟昨天上街，呼籲蔡政府停止草率立法。記者葉信菉／攝影

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨天提出民調報告指出，高達百分之八十三點四的主流民意支持兩制併行，昨天下午更從立法院出發大遊行，最後在凱道表達訴求，呼籲民進黨停止草率立法。

由民間司改會、陪審團協會等組成的陪審參審一併試行聯盟，昨天公布由台灣民意與政策顧問公司所作的「台灣司法審判制度改革的民意反應」民調，調查結果顯示，廿歲以上的台灣成年人，有八成二同意英美陪審制是目前司法改革最需要，另有高達百分之八十三點四的民眾支持參審與陪審兩制併行。其中，民進黨支持者中，高達九成能接受兩制併行，國民黨支持者中也有百分之七十九能接受，中性選民有高達八成能接受，顯示參審及陪審制同時併行是跨黨派的主流民意。

聯盟共同召集人林永頌律師指出，從民調結果看出，人民對於國民參審制度不了解，政府沒有做好與人民溝通，有百分之五十五點七民眾認為，不應急著這次臨時會草率立法，期待民進黨在最後關頭，能回應民意。

司法院昨晚則發布新聞稿，質疑聯盟公布的民調存有嚴重偏頗，並表示司改國是會議委員已決議，得由司法院選擇制度，試行五年以上並進行總檢討；並希望各界在立法過程中，回歸理性務實討論，早日引入人民參與審判制度。

司法院 民調 民進黨 司法改革 立法院

延伸閱讀

大法官呂太郎前往蔡英文總統官邸 民間司改會：不贊同

【變調民進黨2】執政後一反支持陪審制主張 司改團體批傲慢

陪審大聯盟抗議參審法草案 司改會：總統府鐵板一塊

參審、陪審吵什麼？ 國民法官是主角還是花瓶

相關新聞

參審法明闖關 近百條文無共識 立院恐陷焦土戰

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會廿日將繼續協商「國民參與刑事審判法」草案，恐將陷另一波焦土大戰。目前共一一三條條...

新聞眼／人頭加拳頭 綠拚法案輾壓過關

立法院臨時會進入尾聲，民進黨已清理完的戰場，諸如農田水利法、監委人事案等，無一不涉及執政的核心利益，也無一不具有重大爭議...

挺陪審參審併行 民團籲停止草率立法

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨天提出民調報告指出，高達百分之八十三點四的主流民意支持兩制併行，昨天下午更從立法院出發大...

參審法案關鍵條文 朝野沒共識

立法院臨時會將開始處理「國民參與刑事審判法」草案，但包括適用案件範圍、國民法官年齡、終局評議等關鍵條文，朝野黨團先前協商...

才結束武鬥 立院20日恐上演國民參審法焦土表決

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會20日將繼續協商國民參與刑事審判法草案，恐將陷入另一波焦土表決大戰。依照目前共1...

熱門新聞

遺憾陳菊失去答詢機會？孫大千批蔡英文：得了便宜賣乖

全球疫情延燒 不到100小時激增100萬確診

語出驚人！伊朗總統：估計已有2500萬伊朗人民染疫

柯P與博恩同台推閱讀 北市教育局標案價碼曝光

影／告了！音箱被林楚茵、邱議瑩搬走 藍告竊盜

【重磅快評】報告總統：中華民國主體性在總統府消失了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。