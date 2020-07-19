挺陪審參審併行 民團籲停止草率立法

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨天提出民調報告指出，高達百分之八十三點四的主流民意支持兩制併行，昨天下午更從立法院出發大遊行，最後在凱道表達訴求，呼籲民進黨停止草率立法。

由民間司改會、陪審團協會等組成的陪審參審一併試行聯盟，昨天公布由台灣民意與政策顧問公司所作的「台灣司法審判制度改革的民意反應」民調，調查結果顯示，廿歲以上的台灣成年人，有八成二同意英美陪審制是目前司法改革最需要，另有高達百分之八十三點四的民眾支持參審與陪審兩制併行。其中，民進黨支持者中，高達九成能接受兩制併行，國民黨支持者中也有百分之七十九能接受，中性選民有高達八成能接受，顯示參審及陪審制同時併行是跨黨派的主流民意。

聯盟共同召集人林永頌律師指出，從民調結果看出，人民對於國民參審制度不了解，政府沒有做好與人民溝通，有百分之五十五點七民眾認為，不應急著這次臨時會草率立法，期待民進黨在最後關頭，能回應民意。

司法院昨晚則發布新聞稿，質疑聯盟公布的民調存有嚴重偏頗，並表示司改國是會議委員已決議，得由司法院選擇制度，試行五年以上並進行總檢討；並希望各界在立法過程中，回歸理性務實討論，早日引入人民參與審判制度。