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新聞眼／人頭加拳頭 綠拚法案輾壓過關

聯合報 / 本報記者蔡晉宇蕭白雪
立法院臨時會，民進黨利用多數優勢通過法案。圖／聯合報系資料照片
立法院臨時會，民進黨利用多數優勢通過法案。圖／聯合報系資料照片

立法院臨時會進入尾聲，民進黨已清理完的戰場，諸如農田水利法、監委人事案等，無一不涉及執政的核心利益，也無一不具有重大爭議；面對這些議案，民進黨處理起來毫不猶豫，利用多數優勢，人頭加拳頭輾壓過關。一次臨時會下來，恰巧映照出了民進黨完全執政後一黨獨大、不顧少數聲音的本性。

立法院臨時會預計本周通過國民參與刑事審判法，被視為蔡政府最重要司法改革法案，不顧反對團體在立法院外的連日抗議，也不管是否獲得充分討論，以執政黨處理監院人事的粗暴手法，闖關成功已無懸念，但除讓蔡政府可宣傳司改政績外，更顯示政治人物從未把司法改革放在心上。

前陣子，因司法院採取的國民法官參審法案，與民間主張陪審、參審併行試辦的團體意見不一，六月下旬的某周日上午，蔡英文總統邀請民間司改會前、現任董事長陳傳岳、林永頌到官邸溝通，現場作陪的還有同為民間司改會出身的國安會秘書長顧立雄、政務委員羅秉成。

據透露，蔡英文總統先詢問陳傳岳律師意見，陳明確表示支持陪審制；後來，蔡總統與林永頌對於國內是否適合陪審制有一番辯論；其中，蔡總統提到未來若有案件人民認為應判有罪，陪審團卻判無罪，人民會罵通過立法的民進黨和總統，更提到要趕快讓人民參與審判的法案通過。

至於影響司法如此重大的法案，為何不能正常會期好好討論，需要朝野在多數法條都無共識情況下強行闖關，熟悉法案者直言，法案通過後還有準備時程，目前規畫二○二三年為國民法官元年，就是要趕在蔡總統卸任前擁有此一政績。

「司法改革不只是司法人的家務事，而是全民參與的改革」，這是蔡英文總統第一任就職演說時的說詞；今年的就職演說中，她進一步提到，未來四年內，國民法官制度一定要上路，要讓司法體系更贏得信賴。

審判制度的重大變革，不管參審、陪審擁護者宣稱哪種制度更受民眾肯定，雙方都不否認的是，民眾對未來司法如何運作都還陌生；執政黨不願在國會好好逐條討論，偏要在臨時會倉促闖關，只為趕政績，至於未來上路出問題，該負責的人都已下台，從馬政府的觀審、到蔡政府如今力推的參審，都只證明人民是執政者的司改白老鼠。

如此蠻橫作法，難怪不少昔日親綠法界人士會感嘆：蔡總統對司法沒有使命感，民進黨政府只想用虛無的口號糊弄人民。

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