快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝FUN券登記首日截至下午3點 92萬人註冊

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長李永得今參訪台中新手書店，呼籲民眾到獨立書店消費。記者葉冠妤/攝影
文化部長李永得今參訪台中新手書店，呼籲民眾到獨立書店消費。記者葉冠妤/攝影

今天是文化部藝FUN券登記上路首日，文化部長李永得今下午參訪台中新手書店，向民眾推廣到獨立書店購書。李永得說，從早上9點截至下午3點為止，已經有92萬人註冊藝FUN券，預估今天整日可達到120萬人。

李永得表示，藝FUN券今天開放下載註冊，到下午3點為止，已達到92萬人註冊，預估今天可達到120萬人，流量與預估的相當。他說，今天早上開始到現在為止，APP下載都非常平順，唯有民眾透過文化部官網詢問熱度比原本預期還多，因此文化部網站有稍微當機，但2小時左右就處理完畢，並未影響下載流暢度。

李永得說，今天特別參訪獨立書店，藉此提醒有下載藝FUN券的民眾，全國各地有1000家連鎖書店、獨立書店申請加入藝FUN券店家，希望大家除了看電影之外，也可以到書店買書，幫小朋友買繪本、讀物，讓小朋友有機會提升閱讀力。

因目前藝FUN券僅限智慧型手機下載，李永得說，後續會再針對65歲以上長輩、18歲以下青少年以及身心障礙者推出專案，與四大超商合作，不必透過手機，只要走進超商用健保卡購買，類似領口罩的模式，就能購買藝FUN券，但要等第一階段結束後才會公布第二階段的實施方法與額度。

李永得指出，目前除全台藝文相關店家，99%都已登錄，其他五大平台的音樂會、展演預購票券，也都可以用藝FUN券，網路平台加上實體店面總共1萬2000家，包括書店、唱片行、電影院、展演場館、博物館、文創特區商店，甚至也可以打賞街頭藝人。

文化部補充，迄今全台已有近千家書店及出版業者登記成為「藝FUN券」商家，其中獨立書店則已逾400家。此外，報紙、雜誌銷售據點，以及期間限定的書展、動漫展、市集；此外，各項藝文活動，包含街頭藝人，以及售票平臺上的音樂、戲劇、表演、演講等，均已納入使用「藝FUN券」的適用範圍。

三倍券

延伸閱讀

追思客家三行詩之父羅慶士 楊長鎮代頒總統褒揚令

第7屆公視董事會延宕 李永得：期望8月完成審查

藝FUN券18日APP下載 可打賞給街頭藝人

自由中國號海大亮相 李永得落實向海致敬政策

相關新聞

藝FUN券登記首日截至下午3點 92萬人註冊

今天是文化部藝FUN券登記上路首日，文化部長李永得今下午參訪台中新手書店，向民眾推廣到獨立書店購書。李永得說，從早上9點...

你註冊了嗎？藝FUN券首日 7小時破百萬人登記

文化部「藝FUN券」APP今開放下載登記首日，從上午9點截至下午4點，已經破百萬人註冊。即起至下周一(20日)晚上9點，...

竹市媽祖有保庇園遊會登場 可使用三倍券消費

新竹市政府今明兩天在長和公園舉辦媽祖有保庇園遊會，今天請來世界麵包大賽冠軍吳寶春、義大利拿坡里披薩團體組冠軍蔡松霖、鄭羽...

三倍券用完「橘色塑膠片」只能扔掉？網曝多重用途：超實用

你領三倍券了嗎？政府為了振興經濟而推出的三倍券，已於近日開放領取。外面有用一層信封紙袋包裝，可於透明的方框確認內容物是否短少，而裡面總共有九張振興券，含五張200元以及四張500元，合計3000元，通通放置在一個塑膠夾內。

體驗台南農業之美！持三倍券消費加碼回饋農產折價券

台南市農業局搭配振興三倍券，推出「台南農最In 領鮮農遊購」加碼方案，盤點台南特色農業資源，加碼回饋10％的農產折價券活...

夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

三倍券上路第四天，經濟部截至昨日(17日)晚間10時，累計已有745.5萬領取紙本券，而店家收不收振興三倍券規定不一，有網友好奇想問，台灣特色的「夜市」很多不能使用，因為找零很麻煩，也有網友點出關鍵「現金流、國稅局，這兩個就是答案了」。

「農遊券」搭「振興券」台南蓮心園庇護農場超優惠開賣

農委會推出農遊券7月15日正式上路，每人可領250元電子票券，從購買農漁產品到農業相關旅遊，台南市蓮心園庇護農藝工場準備...

三倍券支付醫療 亞東醫院首日近4.7萬元

振興三倍券可在醫院診所用來支付醫療費用，新北市板橋亞東醫院首日在門診、急診及住院就收到4萬6900元；輔大醫院決議把未找...

真偽難辨 有超商、農會不收三倍券

店家收不收振興三倍券規定不一，桃園市議員詹江村接獲陳情，抱怨有連鎖超商店員因梅花浮水印難辨識不敢收三倍券，業者緩頰店員可...

拚三倍券 永康商圈找網紅直播

中央振興三倍券上路，各大商圈卯足全力推優惠、拚行銷。台北市永康國際商圈協進會找來4位網紅，開著臉書直播，走訪12家商圈內...

安心遊+3倍券 風景區湧訂房潮

放暑假加上安心旅遊補助啟動，墾丁及阿里山風景區都湧現訂房潮，核心區旅宿周六幾乎滿房，周日有8成訂房，業者表示，撐過上半年...

三倍券繳學費 宿舍費、電腦費也可

教育部宣布可用三倍券繳學費，但各校做法不同。台南大學表示，學生可持「紙本」三倍券到超商、銀行繳費，推廣進修課也可收三倍券...

熱門新聞

山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

三倍券用完「橘色塑膠片」只能扔掉？網曝多重用途：超實用

食品添加物、防腐劑...台灣人罹肺癌 可能是吃出來的

中研院攜手台大／不吸菸卻肺癌 突變特徵找到了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。