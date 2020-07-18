藝FUN券登記首日截至下午3點 92萬人註冊

今天是文化部藝FUN券登記上路首日，文化部長李永得今下午參訪台中新手書店，向民眾推廣到獨立書店購書。李永得說，從早上9點截至下午3點為止，已經有92萬人註冊藝FUN券，預估今天整日可達到120萬人。

李永得表示，藝FUN券今天開放下載註冊，到下午3點為止，已達到92萬人註冊，預估今天可達到120萬人，流量與預估的相當。他說，今天早上開始到現在為止，APP下載都非常平順，唯有民眾透過文化部官網詢問熱度比原本預期還多，因此文化部網站有稍微當機，但2小時左右就處理完畢，並未影響下載流暢度。

李永得說，今天特別參訪獨立書店，藉此提醒有下載藝FUN券的民眾，全國各地有1000家連鎖書店、獨立書店申請加入藝FUN券店家，希望大家除了看電影之外，也可以到書店買書，幫小朋友買繪本、讀物，讓小朋友有機會提升閱讀力。

因目前藝FUN券僅限智慧型手機下載，李永得說，後續會再針對65歲以上長輩、18歲以下青少年以及身心障礙者推出專案，與四大超商合作，不必透過手機，只要走進超商用健保卡購買，類似領口罩的模式，就能購買藝FUN券，但要等第一階段結束後才會公布第二階段的實施方法與額度。

李永得指出，目前除全台藝文相關店家，99%都已登錄，其他五大平台的音樂會、展演預購票券，也都可以用藝FUN券，網路平台加上實體店面總共1萬2000家，包括書店、唱片行、電影院、展演場館、博物館、文創特區商店，甚至也可以打賞街頭藝人。

文化部補充，迄今全台已有近千家書店及出版業者登記成為「藝FUN券」商家，其中獨立書店則已逾400家。此外，報紙、雜誌銷售據點，以及期間限定的書展、動漫展、市集；此外，各項藝文活動，包含街頭藝人，以及售票平臺上的音樂、戲劇、表演、演講等，均已納入使用「藝FUN券」的適用範圍。