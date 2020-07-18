三倍券用完「橘色塑膠片」只能扔掉？網曝多重用途：超實用

你領三倍券了嗎？政府為了振興經濟而推出的三倍券，已於近日開放領取。外面有用一層信封紙袋包裝，可於透明的方框確認內容物是否短少，而裡面總共有九張振興券，含五張200元以及四張500元，合計3000元，通通放置在一個塑膠夾內。

網友好奇三倍券附的塑膠夾是否還有其他用途。 圖／爆廢公社公開版

對此有人質疑，既然都已經用信封紙袋裝好了，何必多用一個塑膠夾？除了多此一舉外，更是非常地不環保。不過也有人對這塑膠夾感到好奇，既然都已經拿到手了，更想知道究竟有什麼「妙用」可以讓它不浪費，於是在爆廢公社公開版詢問大家的意見。

文章PO出後，很快地吸引不少網友留言提供實用的使用方法，「夾一個禮拜的生活費」、「我放發票、已繳費單跟未繳費單、廠商簽收單」、「剛剛才看到，有人拿來收名牌、集點卡、餐券」、「拿來整理發票應該很適合」、「兒子拿來裝他的貼紙跟名牌」、「放在電腦螢幕當Memo夾」。

而除了這些一般較「正經」的用法外，還有許多人發揮創意，提了各種趣味用法，「打牌的時候可以不用一手抓這麼多牌，把手都給弄抽筋了，非常的好用」、「夾土司」、「書籤」、「夾口罩」等，也有人覺得塑膠片很多餘。

網友貼出塑膠片的改造方法。 圖／爆廢公社公開版

對此也有人貼心幫大家解釋為什麼會有這個塑膠夾，原來主要目的是為了固定振興券，讓它不會跑掉，可以一目瞭然有幾張；若是少了這個塑膠夾的摩擦力，裡面的振興券就會亂跑，原先可確認張數的透明方框也頓時失去用處，只能打開慢慢清點了。