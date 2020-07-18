夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

三倍券上路第四天，經濟部截至昨日(17日)晚間10時，累計已有745.5萬領取紙本券，而店家收不收振興三倍券規定不一，有網友好奇想問，台灣特色的「夜市」很多不能使用，因為找零很麻煩，也有網友點出關鍵「現金流、國稅局，這兩個就是答案了」。

網友在PTT發問，為什麼夜市很多都不收三倍券，說要找零很煩，但是平常去夜市，隨便買都超過200元，有時候還可以買到500元，想問為什麼夜市不收？貼文一出後也吸引網友熱議。

網友表示「怕被政府知道賺多少啊」、「新產品，不會分真假」、「現金流、國稅局，這兩個就是答案了」、「很忙了，還要檢查，沒收過的代金，自找麻煩」、「聰明的就照收，然後去換其他東西」、「聰明的就照收 然後去換其他東西」。

不過各大夜市已經紛紛進行相關優惠，像是寧夏夜市自推區域貨幣，民眾持1張200元三倍券，可以兌換4張50元抵用券，士林夜市店家推出推出200元、500元、1000元三倍券的超值組合，持三倍券還有不同折扣，桃園夜市期間限定用200元三倍券可以換400元桃園夜市券，東大門推出套餐組合，200元最高可以享用300元美食，實際優惠以各商圈公告為主。