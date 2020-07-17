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三倍券到手！他46分鐘花光all in威力彩 投報率很驚人？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／PTT
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今天是郵局開放購買三倍券第三天，根據中華郵政公司統計，截至上午10時已售出逾20萬份。

你領到三倍券了嗎？打算一次用掉？還是精打細算慢慢花？有網友在PTT分享到手三倍券後，只用了46分鐘就花光！「下午1:15領到，下午2點1分就花光了，9張紙在我手上不到一小時。」

原Po用三倍券「all in」買了連槓44期，昨晚(7/16)開獎的30注「威力彩」，他信心滿滿：「威力彩頭獎我要領走啦。」

結果昨晚開獎，威力彩頭獎再度摃龜，創下連45摃，預估下周一開獎的威力彩頭獎上衝20.8億。頭獎雖無望，原PO後來回文說自己中了400元

網友笑稱「先說你是不是公務員」、「最佳振興經濟典範！」、「買個運氣買個快樂」、「400拿去吃吃喝喝吧」。

三倍券

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振興三倍券已於昨（15）日正式發放，日前曾有民眾提到，或許可藉由美式賣場好市多（Costco）的退貨機制將券換成現金，引發熱議；對此，好市多近日已在賣場公告三倍券的3點使用注意事項，防堵有心人士。

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昨日（15日）各大超商開始領取預購的三倍券，沒有綁定信用卡的民眾，對於如何花費實體三倍券都有不同的打算。有網友近期發文分享，表示自己領到三倍券後就直接在7-11超商花完了，他直接購買超商推出的振興隨取卡，雖然被店員阻止但原PO仍然堅持購買，而貼文一後，許多網友也紛紛留言，表示自己也想購買。

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