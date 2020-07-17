三倍券到手！他46分鐘花光all in威力彩 投報率很驚人？
今天是郵局開放購買三倍券第三天，根據中華郵政公司統計，截至上午10時已售出逾20萬份。
你領到三倍券了嗎？打算一次用掉？還是精打細算慢慢花？有網友在PTT分享到手三倍券後，只用了46分鐘就花光！「下午1:15領到，下午2點1分就花光了，9張紙在我手上不到一小時。」
原Po用三倍券「all in」買了連槓44期，昨晚(7/16)開獎的30注「威力彩」，他信心滿滿：「威力彩頭獎我要領走啦。」
結果昨晚開獎，威力彩頭獎再度摃龜，創下連45摃，預估下周一開獎的威力彩頭獎上衝20.8億。頭獎雖無望，原PO後來回文說自己中了400元。
網友笑稱「先說你是不是公務員」、「最佳振興經濟典範！」、「買個運氣買個快樂」、「400拿去吃吃喝喝吧」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言