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振興券「1千變9千」！台北松山意舍加碼送現金抵用券
台北松山意舍酒店即日起至9月30日，住宿或餐飲使用「振興三倍券」單筆消費滿3千元，就贈送價值6千元的意舍加碼現金抵用券，現金抵用券可使用於3間住宿酒店和3間餐廳，相當於把1千變9千。
台北意舍酒店所贈送的現金抵用券，可享有住房與餐飲雙優惠，包含台北松山意舍酒店、台北西門町意舍酒店、台北中山意舍酒店等三間酒店的1千元現金抵用券各一張，可使用於住宿體驗。
餐飲優惠則包含Que原木燒烤餐廳、Buttermilk摩登美式餐廳1千元現金抵用券各一張，以及吃吧餐廳500元現金抵用券兩張。加碼現金抵用券使用期限從8月1日起至明年2月28日(台北西門町意舍酒店與吃吧餐廳使用期限從8月7日起至明年2月28日)。
每單消費限贈送一份6千元的現金抵用券，不能分拆餐檯及/或分拆賬單，數量有限，送完為止。
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