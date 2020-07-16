她考慮換超商隨取券「不擔心找零」 店員勸退曝缺點

由於實體三倍券使用時不一定能找零，有些民眾會選擇綁定信用卡或悠遊卡來避免找零問題。有網友近期發文分享，表示看到7-11超商推出以紙本三倍券兌換4000元振興隨取卡的優惠，原PO表示這樣不用擔心消費找零的問題，對於常在超商消費的人相當實用，不過貼文一出後，有店員跳出勸退，並透露隨取卡的缺點。

原PO在「Dcard」發文，表示自己去郵局領完三倍券後，看到7-11超商貼出振興隨取卡的優惠，她說「可以直接用紙本三倍券兌換4000元振興隨取卡，應該類似直接變成超商禮券的意思，但是不用擔心消費低於振興券面額找不回零錢」，原PO認為對於常在超商消費的人很實用，她說「很常靠小7解決正餐跟買飲料的我覺得似乎是蠻不錯的，但是想留點時間比較看看各種振興券的用法」。

而貼文一出後，不少網友紛紛留言表示「變成振興隨取卡，可以有餘額功能但是買東西時沒有發票」、「期限到今年年底」、「所以是7-11飲食類的部分都可以用嗎，作為7-11食物熱愛者好心動啊」、「包括apple store卡、line點數那些都不能買嗎，那這樣有點難買誒哈哈，對於不怎麼吃超商食物的來說，雖然4000感覺蠻優惠」、「很常去7-11買東西的話很划算耶」。

其中不少超商店員出面留言，「身為一個最近被三倍券弄的心很累的店員，其實它就是4000元的商品卡」、「不能買點數、不能買菸、不能繳代收，身為店員一點都不想花錢在超商」、「被振興卷搞到快瘋掉的店員路過，公司都要我們推客人用3000優惠卷換4000商品卡，其實店員真的私下都不推啦，因為使用限制很多，基本上商品就是都要原價購買，那些買一送一優惠不可以用，很多優惠活動也都不適用」。