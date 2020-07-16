領到三倍券進超商秒花光 店員欲阻止網讚內行：花一千買四千

昨日（15日）各大超商開始領取預購的三倍券，沒有綁定信用卡的民眾，對於如何花費實體三倍券都有不同的打算。有網友近期發文分享，表示自己領到三倍券後就直接在7-11超商花完了，他直接購買超商推出的振興隨取卡，雖然被店員阻止但原PO仍然堅持購買，而貼文一後，許多網友也紛紛留言，表示自己也想購買。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示自己早上9點就直接去領取三倍券，並跟超商店員說要買4000元的振興隨取卡，不過店員跟原PO推薦用振興紙本券2倍用的優惠較划算，店員回應「實體券有很多商品可以兩倍用，這個才多1000不好啦」，原PO一看DM上的產品，發現沒有一個想要的，另外打折的商品自己也沒有興趣，因此還是決定購買隨取卡。

原PO表示隨取卡有多出一千元的額度，對於常去超商購物的他相當方便，他說「3000變4000又可以小額慢慢用，年底前一定用的完」，對此不少網友也留言表示「隨取卡不錯耶，花1千可以買4千」、「店員說比較好的果然都沒比較好」、「一個月要花666，好猶豫哦，真心覺得這個不錯」、「我也買這個好了」。