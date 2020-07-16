三倍券吃800元餐點順利結帳…店員突追出討發票 真相傻爆眼

三倍券上路，昨(15日)第一天領券，不少人想早點領取，讓超商機器一度當機，有人也抱怨排很長不如去郵局領，有民眾表示自己下午開心領到了三倍券，走到餐廳點了一共818的餐點，結帳時想用三倍券再自己貼錢，沒想到店員卻說只能點公司指定餐才能折抵，讓他相當錯愕，也引發網友熱議。

網友於臉書「爆怨公社」發文說，昨天(15日)下午開心領了實體三倍券，想說去吃一頓好吃的，走到了一家位於板橋的義式餐廳，點了兩份餐總共818元，用了4張面額200的券再自己加個20元，順利買完單，結果要走的時候突然被店員叫回去，店員說，三倍券只能折抵「指定餐點」，原PO滿腦疑問，而且認為店員從頭到尾都沒說，等到結完帳才說，相當傻眼，最後只好用現金結掉，也要提醒大家，消費前要先問清楚。

網友看到也說「每一家的配合都不一樣，甚至不是全部都有，要問」、「收不收是店家的自由」、「店員搞烏龍的可能性非常大」也有人認為「政府應該要說等同現金..像這種餐廳的做為應該要能檢舉才對...」、「這樣其實很糟，同一間店，還要部分餐點才能使用，不如乾脆不收」、「綁定信用卡支付就沒有這個問題了」。最後原PO也更新說，應該是店員誤解了公司文宣含義，才會導致這件事發生。