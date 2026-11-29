季節性憂鬱台灣也有？濕冷冬季情緒照護完整指南

一聽到「季節性憂鬱」，很多人直覺反應是：「台灣又不下雪，怎麼可能有季節性情緒失調？」其實季節性憂鬱在台灣的濕冷冬季一樣會發生，只是症狀常被誤認為單純「冬天比較懶」。當日照時數縮短、連續陰雨悶濕的天氣持續好幾週，體內的生理時鐘與神經傳導物質也會跟著受到影響，讓人容易感到情緒低落、嗜睡、食慾改變。

精選摘要：季節性憂鬱是指因日照量減少、氣候濕冷而誘發的情緒低落、嗜睡與食慾改變，台灣雖無降雪，但冬季陰雨與日照不足同樣可能引發類似症狀。

破解迷思：台灣沒下雪，也會有季節性憂鬱嗎？

國際上對「季節性情緒失調」（Seasonal Affective Disorder, SAD）的研究多以高緯度、冬季日照極短的國家為主，因此許多人誤以為台灣地處亞熱帶、沒有真正的寒冬，就不會有這種困擾。然而根據美國國家心理衛生研究院（NIMH）的說明，季節性情緒失調的核心成因是日照量的變化，而非單純氣溫或是否下雪。台灣冬季常見的連續陰雨、日照時數明顯減少，同樣會觸發相似的生理反應，只是表現方式可能較輕微、容易被忽略。

為什麼濕冷冬季容易情緒低落？光照與血清素的關係

陽光照射眼睛後，會刺激大腦分泌血清素，這是調節情緒、穩定心情的重要神經傳導物質。當日照不足，血清素分泌量下降，人就容易感到提不起勁、心情低落。同時，光照也會影響褪黑激素的分泌時間，日照不足時褪黑激素容易分泌過早或過量，導致白天也昏昏欲睡、精神不濟。

褪黑激素紊亂與嗜睡感

褪黑激素原本應該在夜晚分泌、幫助入睡，但連日陰雨讓室內外光線都偏暗，大腦可能誤判「現在是晚上」，提早分泌褪黑激素，這也是為什麼濕冷的午後特別容易想睡、思緒變得遲鈍。

台灣冬季常見的情緒低潮情境

這些生活場景，你是否也曾有過類似感受？

⠂騎機車通勤時淋著細雨，全身濕冷又得趕時間，心情從一早就變得煩躁低落。

⠂辦公室只靠日光燈照明，窗外整天陰沉沉的，坐一整天下來總覺得昏昏沉沉、提不起勁。

⠂連假遇上陰雨綿綿，只能悶在家中，原本該放鬆的假期反而讓人更加無力、食慾也變差或變得想吃更多甜食。

實用對策：緩解季節性憂鬱的生活調整

面對台灣濕冷冬季常見的情緒低潮，以下幾個方式可以幫助身體找回平衡：

⠂晨間曬太陽：即使天氣陰涼，早上出門走動十到十五分鐘，讓眼睛接觸自然光，有助於啟動血清素分泌。

⠂增加黃光照明：室內改用暖色調燈光，尤其是常待的書桌、客廳區域，減少冷白光帶來的沉悶感。

⠂規律運動：每週安排三到四次、每次二十分鐘以上的有氧運動，能促進血清素與腦內啡分泌，改善情緒與睡眠品質。

⠂補充維生素D食物：鮭魚、蛋黃、菇類等食材含有豐富維生素D，有助於維持神經傳導物質的正常運作。

一般季節性低潮 vs 需要專業協助：如何分辨？

多數人的冬季情緒低潮會隨著天氣好轉或生活調整而緩解，但如果症狀持續影響日常生活，就需要留意是否超出一般範圍。

圖／擷自聊心茶室官網

若發現低落情緒已持續兩週以上，且開始影響上班、人際互動或日常生活功能，建議不要獨自硬撐，可以諮詢身心科醫師或尋求心理諮商協助。若想先透過線上方式了解自己的狀態，線上心理諮詢平台聊心茶室提供彈性預約與多元專業心理師，能陪你釐清情緒困擾、找到合適的調適方式。

常見問題

台灣真的會有季節性憂鬱嗎？

會的。即使沒有降雪，台灣冬季日照時數減少、連日陰雨濕冷，同樣可能影響血清素與褪黑激素分泌，誘發類似季節性憂鬱的情緒與嗜睡症狀。

季節性情緒低落和一般憂鬱症有什麼不同？

季節性情緒低落通常會隨季節轉換而自然緩解，若症狀持續兩週以上且明顯影響生活功能，則建議尋求身心科或心理諮詢評估，釐清是否需要進一步協助。

除了曬太陽，還有哪些方式可以改善冬季情緒？

規律運動、攝取富含維生素D的食物、改善室內照明色溫，以及維持固定作息，都是常見且有效的日常調整方式。

季節性憂鬱在台灣其實比想像中更常見，只是因為沒有下雪而容易被忽略。了解光照與情緒之間的關聯，並在濕冷冬季主動調整生活習慣，就能幫助自己安然度過低潮期。如果情緒困擾持續影響生活，別忘了透過聊心茶室尋求專業心理諮詢的陪伴與支持。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「季節性憂鬱台灣也有？濕冷冬季情緒照護完整指南」，未經同意禁止轉載。）