「今天是我第一天上班，我還沒有電腦。」黃仁勳站在公司對著大群迎接他回來的員工開玩笑地說。

就在昨天，加州時間11月23日，他回到聖塔克拉拉的輝達總部。我從網路的影片裡，看見公司入口大廳擠滿了人，三層樓的員工倚著欄杆鼓掌、舉起手機，一聲接著一聲喊著「Jensen！Jensen！」

這次黃仁勳沒有穿那件招牌皮衣，只見他把右手放在胸口，緩緩轉身，看著整棟樓的人，說：「謝謝大家給我第二次機會。第二次擔任執行長，我會做得更好。」

黃仁勳帶點幽默地開了個玩笑：「今天是我第一天上班。我還沒有電腦，所以資訊部門要給我一台新電腦。」

接著，他又說：「讓你們經歷這一切，我真的非常抱歉，我犯了一些非常嚴重的錯誤，我會努力重新站起來，好嗎？謝謝大家。」

員工群裡有一位女生抱住他，激動地在他耳邊說話，我猜想應該是對黃感到不捨與歡迎；我在新聞裡看見，員工們在辦公室裡還放著上面寫著 “Jensen is back”的杯子蛋糕。

回顧黃仁勳短短的離職事件，起因於11月8日他在給員工的內部信中承認婚外情，11月12日辭去執行長。之後《紐約時報》與路透報導，他和兩名員工有過感情關係，其中一人是他的直屬部屬；另有指控說，其中一名女子疑似與中國情報體系有關，但這些都尚待澄清，我們也難以得知詳情。

私人的事，網路上許多人已經討論，不過他的下臺跟回歸牽動了全世界，這讓我感到好奇，為何他一個人能夠引起這麼大的風浪。

當黃辭職消息公布的那天，輝達股價盤中一度重挫約14%，接下來幾個交易日，再加上外電報導美國證管會調查公司會計問題，股價從他辭職前的173美元左右，一路跌到11月20日的125美元左右，光七個交易日跌了約27%。

我有一位朋友在社群媒體感嘆地說，他把輝達的股票出清了，畢竟當年買輝達也是因為黃仁勳。

台灣股市也無法倖免，分析師估算，從他請辭到回歸前，台股累計跌了超過6,200點；台積電ADR單週就跌了約兩成，台積電股價也從12日的2,340元，跌到昨天23日的2,030元。

他離職的消息出乎意料，復職的新聞同樣驚天動地。他挾帶著很多人的期盼回來了。台股今天立刻反應慶祝行情。

一個人的去留，可以讓幾兆美元的市值來回擺盪。穆迪首席經濟學家Mark Zandi說，這顯示輝達存在「關鍵人物風險」（key man risk），過度依賴單一個人。

我在網路上看見他回到公司的影片，有人在社群媒體上寫著：「好感人。」

為什麼我們這麼容易被感動呢？

水面上，是一位執行長回到公司上班；水面下，觸動我們的，或許是自己心裡的渴望。渴望犯了錯之後，還能被接住；渴望被一群人需要；渴望有人告訴我們：「你做錯了，但你仍然有價值，被關愛。」

那一刻的他，沒有穿著招牌皮衣對著同事不斷解釋過去的錯誤，只是把手放胸口，簡單地說聲抱歉，用「還沒有配置電腦」這樣的語言表露自己也跟一般上班族一樣，需要走公司流程。

站在高處的人，願意把自己放低一點，這樣的畫面我們很少看到。

其實，我們每個人心裡，大概都有一件好希望能重來一次的事吧。

可是，當掌聲過去，我們仍然需要很多像是那個眾人歡騰的時刻來奠基每個人內在的信任感。

原諒，可以是一時的感受湧出後的片刻情緒；信任，卻要看一個人如何長期劍及履及為自己負責。

只是，大部分的上班族，沒有三層樓的同事替我們鼓掌，也沒有二十萬人連署要我們回去。

犯了錯，可能就是一次考績、一次調職，或是一份再也回不去的工作。

當年我從矽谷回台灣的時候，我也知道再也回不去過去的生活與產業了，沒有人能告訴我眼前的道路是光明還是黑暗，只能自己一步一步摸索，然後在心裡給自己打氣：我可以的。

當別人不給第二次機會，能給的人，或許只剩下我們自己。

犯錯之後，我們常不自覺地落進某種姿態：指責自己一無是處，討好每個人想把分數補回來，用超理智假裝什麼都沒發生，或乾脆打岔，再也不碰那件事。

在《透視職場冰山》裡，我和佳芸老師談過「沉默的耗竭」，也談過把「應該」換成「可以」。把「我應該不能再犯錯」，換成「我可以從這裡重新開始」。這是練習對自己的接納，也是給予自己向上反彈的空間。

每個人的行為可以被修正，而自我價值不需要跟著一起被否定。

黃仁勳犯了錯、道歉、離職，也回來了。接下來，全世界都在看他的下一步。

接下來被放大檢視的，不會只是私生活，包括輝達的表現、他怎麼對待客戶、同事和員工，都會被一一攤開來看。早先也有員工與前員工指稱，他曾「把羞辱當作手段」，這些指控也會一起被記得。

我們或許不會像他那樣站在聚光燈下，但身邊的人，其實一直都在看。

看的不是我們道歉時說得多漂亮，而是隔天開會時怎麼回應一個提問，怎麼對待那個犯錯的同事，怎麼處理一封不想回的信。

我們永遠都在面對新的決定，而每一刻的決定都會引發一連串後續的效應；我們無需把大部分的精力放在別人的評論上，只需要往內在看看自己是否願意承擔、願意負責、願意繼續再試一次。

（本文經《李崇義/Charles Lee》授權，原文出處「第二次機會」，未經同意禁止轉載。）