同樣受傷，卻走上不同的人生──倖存者靠「功能」生存，邊緣人格靠情緒、依賴與退化撐著

倖存者在成長過程中，慢慢都會有一種很深的空虛感：明明已經長大了，也努力活著、工作、照顧別人、維持關係了，卻總覺得自己的人生，好像比別人更辛苦，更容易在關係中被辜負與傷害。很容易焦慮、感到空虛，時常在人際裡受傷，也時常在關係裡失去自己。

而邊緣型人格者則是更為痛苦，甚至對所有事充滿著恐懼。他們害怕被丟下、被忽略，害怕有不好的事情發生，害怕別人傷害自己，害怕沒有人愛自己。於是人生不斷在關係裡拉扯、追逐與失控。

很多人會以為，倖存者與邊緣型人格是完全不同的兩種人。但事實上，他們常常有著相似的起點，只是後來走上了不同的生存道路。

父母真正需要給孩子的，不只是愛

一般的觀念是，父母的功能是讓孩子健健康康成長、快快樂樂生活，所以跟孩子好好相處、給孩子關愛與陪伴，就是最重要的事情。但其實，真正健康的照顧者，應該是在幫孩子建立未來生活所需的能力：

．安全感 ．情緒調節 ．自我價值 ．同理心 ．延宕滿足，妥協調整的耐力 ．面對困難，勇於冒險的態度 ．人際相處、理解社會的能力

這些能力都不是天生就有，而是在一次又一次被理解、被安撫、被引導的過程中慢慢長出來的。可惜的是，在很多人格疾患家庭裡，父母自己都還困在創傷裡，也被上一代在無形中塑造成另外一個加害者，用同樣的方式對待孩子。

有些父母忽冷忽熱，有些則是情緒失控；有些把孩子當成情緒出口，有些則過度依賴孩子。有些甚至根本沒有能力照顧自己，於是孩子學到的，不是如何成長，而是如何讓自己「有資格」在家裡留下來。

有些孩子學會懂事、照顧別人、壓抑需求；有些孩子學會哭鬧、抓住關係、害怕被拋棄。而這些生存方式，也慢慢形成了後來倖存者與邊緣型人格不同的人生道路。

同樣受傷，卻走向不同的人生

很多人會好奇：如果大家都在相似的家庭長大，為什麼有人成為邊緣型人格，而有人成為倖存者？

事實上，兩者往往有著類似的創傷背景。同樣缺乏安全感，同樣害怕被拋棄，同樣渴望被愛，同樣不確定自己是否值得被愛，但後來發展出的生存策略卻不太一樣。

用功能生存的，是倖存者。

用情緒、依賴與退化生存的，是邊緣人格。

邊緣型人格常選擇的是：向外界尋找安全感。

他們會努力抓住關係，抓住愛和那些能讓自己感到存在的人。因為對他們來說，最深的恐懼是：「如果你離開我，我是不是就不存在了？」於是容易出現依賴、控制、理想化與貶低、情緒失控與強烈的拋棄焦慮。

而倖存者則選擇了另一條路：他們學會壓抑自己。

他們相信：「只要我夠懂事、夠努力、夠體貼，就不會被討厭。」所以當關係出問題時，他們往往先怪自己；不是抓住別人，而是放棄自己。

但無論是抓住別人，還是失去自己，本質上，兩者都是在試圖解決那份從小沒有被真正安放過的恐懼。一個拚命向外尋找安全感，一個拚命向內壓抑自己，看起來完全不同，其實都離真正的自由很遠。

而兩者之間更深的差異，往往不在於創傷本身，而是在成長過程中，選擇認同了不同的生存位置。在許多失功能家庭（Dysfunctional family）裡，有些人慢慢認同照顧者（甚至是加害者）的焦慮、依賴與情緒化模式，也就是我們常說的斯德哥爾摩症候群；有些人則開始承接家庭裡沒有人願意承擔的責任，成為家中的拯救者。

生存樣貌，最後變成了人格

當一個人透過抓住關係來獲得安全感時，他可能逐漸發展出更多依賴與拋棄焦慮。而當另一個人透過壓抑需求、照顧別人來維持家庭運作時，他則可能慢慢成為那個「過度有功能」的人。

於是，同樣的創傷，開始長出不同的人格樣貌。有人成為家庭裡最失控的人，也有人成為家庭裡最懂事的人。兩者其實都在回應同一個問題：「如果我不這樣做，我還值得被愛嗎？」

不論是邊緣型人格還是倖存者，他們都有一個共同特徵：長期活在警戒狀態裡。

他們從小就學會觀察父母的情緒、注意家裡氣氛、害怕衝突發生、擔心自己做錯事情，久而久之，神經系統會習慣一直保持警覺，所以很多人長大後依然無法真正放鬆。

穩定會不習慣，平靜會覺得空虛，幸福甚至會讓人不安。因為他的大腦早已把焦慮當成日常，把警戒當成安全，把混亂當成熟悉。

缺失的情緒調節能力，被以各種成癮頂替

很多人以為情緒管理是一種天賦，其實不是。

情緒調節是由照顧者幫助孩子慢慢建立起來的能力。當孩子害怕時被安撫，難過時被理解，生氣時被引導，小孩就能在照顧者的陪伴下慢慢學會：情緒是可以被承受的。

但在許多創傷家庭裡，根本沒有人做這件事，於是，有人開始情緒失控，有人開始情緒壓抑，也有些人開始逃避感受，或者透過各種成癮來麻痺自己──酒精、工作、關係、性愛、購物、網路、衝突、自傷、拯救別人……

許多成癮真正讓人戒不掉的原因，不是因為它讓人感到快樂，而是它能暫時讓人感受不到痛苦，錯誤取代了我們應該要學習的情緒調節能力。

缺乏規範的人生：只有感受，沒有現實

人格疾患家庭最大的問題，往往是缺乏「穩定的規範與界線」。

在這樣的家庭裡，情緒常常凌駕於規則之上，需求凌駕於責任之上，感受凌駕於現實之上。孩子從小學到的，都是如何應付別人的情緒，於是長大後，他不知如何面對世界，也不會思考自己要為什麼負責，往往還停留在：「我沒有什麼？我好想要。」

所以，多數人的困境其實是：想要的很多，承受得很少；期待很多，等待得很少；渴望改變，卻不願面對改變的代價。但真正健康的人生，本來就包含責任、等待、限制、挫折與現實。而這些能力，正是人格疾患家庭最少教給孩子的東西。

母嬰般的全能想像：總以為有人能補回失去的一切

邊緣型人格內心深處，都有一種很早期、很原始的期待，就是希望有人能完全理解自己、愛自己，而且永遠不會離開自己。彷彿只要遇見那個人，所有痛苦都會消失，所有空缺都能被填滿。

這其實是一種母嬰關係般的全能想像。

就像嬰兒期待母親能立刻回應自己的需求，永遠存在、永遠理解、永遠接住自己。那是一種無條件的愛，不需要等待和妥協，也不需要承擔現實世界的限制。

但真實的人生不是如此。每個人都有自己的情緒、需求與限制，也都需要面對責任、挫折與分離。所以很多邊緣型人格真正痛苦的地方，不是沒有人愛自己，而是沒有任何人，能夠為他填滿童年的空缺，成為他心中那個完美而無條件的照顧者。

不想承認的高期待：其實內心一直在等

邊緣型人格的內心深處，一直默默期待著某個人的出現。期待有人能真正理解自己，為自己補回失去的人生，也期待他能證明自己是值得被愛的。

所以，他們對關係往往抱持著極高的期待，希望對方能讀懂自己沒有說出口的情緒，優先理解他的感受；期待對方永遠不離開、不改變；甚至期待愛能夠治癒所有創傷。

只是現實裡，再親密的關係也會有誤解，再深的愛也會需要彼此的空間。而當現實與期待之間出現落差時，那些原生家庭裡累積已久的失望、委屈與被遺棄感，便會被重新喚起。於是，他們生氣、受傷、失控。不一定是因為眼前這件事有多嚴重，只是那份等待了很多年的期待，再一次落空了。

邊緣型人格需要慢慢學會的一件事是：有些失去不會完全補回，有些遺憾也不會完全消失；而有些愛，即使存在，也依然有限。

真正的成熟，是開始接受，再深的愛，也無法替代自己長大。

倖存者最大的羞愧：相信自己根本不值得被愛

與邊緣型人格不同的是，倖存者們其實沒有那麼期待被理解。甚至剛好相反，他們更習慣的是壓抑自己、照顧別人，不要造成別人的麻煩。

因為從小到大，他學會的不是「我值得被愛」，而是：「我夠有用，才值得留下來。」

於是倖存者會把自己的價值建立在付出上，照顧別人、幫助別人、承擔責任、滿足需求。彷彿只有這樣，自己才有存在的資格，所以當遇到真正善待自己的人時，他反而容易感到不安。他會懷疑：

「我真的值得嗎？」 「他是不是還不了解真正的我？」 「如果有一天我做不到了，他是不是就會離開？」

對他們來說，最大的痛苦，從來不是得不到愛，而是不相信自己值得被愛。於是他寧願活在熟悉的委屈裡，也很難安心接受一份穩定而健康的關係。

真正的長大：從生存回到生活

不論是邊緣型人格，還是倖存者，他們共同面對的課題，都是如何從創傷中的生存者，重新成為生活的主人。

人格從來不是問題，人格只是生存選擇留下來的痕跡，所以不要只看見現在的人格樣貌，應該去看見人格背後，那些曾經幫助自己活下來的生存策略。

與其努力變成「完美的人」，不如試著慢慢長出自己，這才是真正的改變。

學會情緒調節、承擔責任，也學會接受限制、建立界線，學會在沒有拯救與被拯救的情況下去愛一個人。因為真正的修復，從來不是把過去的人生重來一次，而是接受那些失去的部分，然後帶著它們繼續往前走。

所以倖存者真正的成長，或許是第一次不再只是努力活下去，而是開始學習什麼叫做好好活著。

而邊緣型人格真正的療癒，也往往不是找到一個能拯救自己的人。而是開始學會，把那些一直向外尋找的安全感、價值感與愛，一點一滴地長回自己身上。

※本文節錄自《創傷成癮：邊緣人格因何失去自我，如何走出混亂》一書，寶瓶文化提供，未經同意請勿轉載。