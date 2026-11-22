作者：賴聿軒（諮商心理師）

購物車裡的拉鋸戰

下班回家的捷運上，小梓一邊聽著音樂，一邊滑著手機。最近天氣變涼了，她心裡盤算著：「是不是該買件外套？」

打開購物App，首頁的推薦商品像是在對她招手。她挑了一件米色的長版外套，又看到一雙剛好可以搭配的短靴。

一樣樣放進購物車時，心情也跟著暖了起來。彷彿只要按下結帳，這個秋天就會變得柔軟又舒適。

然而，當她滑到結帳頁面，看見「運費150元」那一行字時，心裡瞬間涼了半截。

「光是運費就要150？還不如再多買點把運費攤平？」她來來回回計算，想湊到免運門檻，又覺得多買的東西其實也不是「真的需要」。

結果，購物車就這樣擱著沒動。

她試圖安慰自己：「沒買就沒花錢，這樣也不錯。」但放下手機後，心裡又浮起一點說不清的失落。

這並不是第一次了。

小梓的購物車裡，總放著許多看了很久、最後卻沒有買下來的東西。奇怪的是，如果今天是替朋友挑選生日禮物，別說150元運費，有時多花一點，她也不會想太久。

可是輪到自己，她總要反覆確認：

「真的需要嗎？」

「是不是太浪費了？」

「沒有這個，也可以過日子吧？」

有些人不是沒有能力消費，而是一旦要為自己花錢，就容易感到浪費、不安，甚至產生說不清楚的罪惡感。她並不是捨不得花錢，至少，為別人花錢時不是。真正困難的，似乎是承認：自己也有想要的東西，而這個需要值得被放進生活裡。

當自己的需要，可能成為別人的負擔

幾個月後，小梓走進了諮商室。她笑著說：「我來好像沒什麼大問題啦，就是最近總覺得生活卡卡的。」

隨著一次次的談話，她開始注意到，自己不只是買東西時容易猶豫。生活裡，她也很少主動提出需要。

和朋友約吃飯，她通常說「我都可以」；工作量太多，她也習慣先做完再說；即使心裡不舒服，也總會替別人想：「他應該不是故意的，不要造成別人的困擾。」

她很擅長體諒別人，卻不太確定自己的需要能不能被說出來。

有一次，心理師問她：「當妳看到運費，心裡立刻出現『這樣太浪費了』的聲音時，那個聲音聽起來像誰？」

小梓愣了一下。

「很像我媽媽。」她想了想，又補上一句：「但現在，好像也已經變成我自己的聲音了。」

小梓小時候，家裡的經濟並不寬裕。媽媽常說，錢要花在刀口上，能省一點就是一點。

小學時，她曾經很想要一支印著卡通圖案的自動鉛筆。那支筆不過50元，媽媽卻說：「鉛筆一樣可以寫啊，為什麼一定要買這個？」

後來，她就不再問了。

她也記得有一年冬天特別冷，同學們陸續換上厚外套，她還穿著前一年的舊羽絨衣，拉鍊已經壞了。她幾次想跟媽媽說，但每當看見媽媽為帳單發愁，或皺著眉說「怎麼又要花錢」，她就把話吞了回去。

她知道媽媽不是不愛她，只是那時候的家裡，確實沒有太多餘裕。媽媽的每一次皺眉，背後可能都有她當時無法理解的壓力與無能為力。

可是年幼的她並不懂這些。

她只知道，只要自己少要一點，媽媽就不會那麼辛苦；只要懂事一點，家裡就可以少一點為難。

於是，「不開口、不麻煩別人、不花不必要的錢」，慢慢成了她維持關係的方式。

留下來的，不只是節省的習慣

我們對金錢的態度，很少只是個人的選擇。

小時候，金錢通常掌握在照顧者手中。我們不只透過大人說了什麼來認識金錢，也會從他們的表情、語氣與反應裡，理解自己的需要會得到什麼樣的回應。

有些人提出需要時，得到的是討論與回應；有些人得到的是責備、為難，或一句「怎麼這麼不懂事」。

久而久之，我們學會的可能不只是節省，而是：

「想要太多，會讓別人為難。」

「提出需要，可能會造成別人的負擔。」

「只有不添麻煩的人，才是懂事的人。」

即使長大後已經有能力負擔，那些過去重要他人的聲音，仍可能留在心裡，成為我們對待自己的方式。

現在已經沒有人站在小梓旁邊，阻止她買下一件外套。但每當她想為自己多做一點什麼，那句「真的需要嗎」還是會自動出現，像是在提醒她：不要需要太多，不要讓自己過得太理所當然。

因此，讓她下不了手的，從來不只是150元。

有些人不是付不起運費

從消費心理來看，我們原本就容易對運費、手續費這些沒有換回實體物品的支出感到不值得。

外套至少看得見、摸得到，運費卻像是額外消失的一筆錢。這也和「心理帳戶」有關：即使支出的總金額相同，我們仍會依照錢被花在哪裡，而產生不同的感受。

然而，對小梓來說，這150元還碰觸到另一個更熟悉的問題：

「我可以只是為了讓自己舒服一點，多付出一些嗎？」

「如果不是絕對必要，我還有資格想要嗎？」

有些人並不是付不起運費，而是很難相信，自己的需要值得被送達。

這也是為什麼，小梓可以毫不猶豫地替別人買禮物，輪到自己卻一再退縮。照顧別人的需要，讓她覺得自己是有價值的；回應自己的需要，卻容易讓她感到不安，甚至帶著一點罪惡。

她不是不知道自己想要什麼，而是過去的關係讓她學會了：把自己的需要縮小一點，關係可能比較安全。

在關係裡，重新看見自己的需要

諮商的過程中，小梓常常說完自己的感受，就立刻笑著補上一句：

「不過這應該也沒什麼啦。」

「可能只是我想太多。」

「為了150元這麼糾結，是不是很奇怪？」

她像過去一樣，急著把自己的感受縮小，以免占用別人太多空間。

心理師沒有急著告訴她「想買就買」，也沒有試圖說服她，那件外套一定值得。只是一次次陪她停留在那些看似微不足道、卻讓她如此為難的時刻。

她慢慢發現，原來自己的感受被聽見時，不一定會換來責備；她提出需要，也不會使人覺得她麻煩。即使她還不知道答案，也可以有人陪著她理解，而不是催促她趕快懂事。

這些在諮商關係裡逐漸累積的經驗，也開始改變她與自己的關係。

她練習不再急著否定心裡的聲音，而是多停留一下，問問自己：

「我是真的不需要，還是我又習慣性地把需要收起來了？」

「這是我現在真正想做的選擇嗎？還是仍然害怕，自己想要得太多？」

買或不買，都可以是自己的選擇

幾天後，小梓又在購物網站上看見那件米色長版外套。她把外套放進購物車，再次來到熟悉的結帳頁面。「運費150元」依然讓她猶豫，那個熟悉的聲音也沒有因此消失。

「真的需要嗎？」

「是不是太浪費了？」

這一次，她沒有急著關掉頁面，也沒有立刻用「愛自己」說服自己買下來。她只是安靜地看著購物車，試著分辨：除了那個責備自己的聲音，她真正想做的決定是什麼？

最後，她按下了結帳鍵。

不是因為付出150元就能彌補童年的遺憾，也不是因為買東西才代表懂得愛自己，而是這一次，她願意讓自己的需要也有被考慮的空間。

外套送來的那天，小梓拆開包裝，試穿後站在鏡子前看了一會兒。

她沒有突然變成另一個人，那些長久以來的猶豫，也沒有因為買下一件外套就消失。但她知道，自己正在練習一件以前很少做的事：不再只用過去別人對待她的方式，繼續對待現在的自己。

後來，小梓還是會遇到沒有結帳的時候。

有時候，是因為東西確實不需要；有時候，是她決定把錢留給更重要的安排。不同的是，她不再每一次都用「浪費」否定自己的想要，也不再把壓抑需求當成懂事的證明。

真正的自由，或許不只是終於有能力買下想要的東西，而是我們可以重新決定，要如何回應自己的需要。

當你又捨不得為自己花錢時

下一次，當你看著購物車，心裡再次出現「這樣會不會太浪費」的聲音，也許不必急著說服自己買下來，或要求自己一定不能買。

你可以先停一下，問問自己：

當我想為自己花錢時，心裡最先出現的是誰的聲音？

我是否曾在某段關係裡，學會「少需要一點，別人才不會為難」？

此刻決定買或不買，是我現在真正的選擇，還是我仍在回應過去的關係？

如果我不必透過壓抑證明自己懂事，我會怎麼看待眼前的需要？

花錢不一定等於照顧自己，節省也不代表不夠愛自己。重要的或許不是最後有沒有結帳，而是我們能不能在做決定以前，真正聽見自己的需要。

因為我們曾經在關係裡，學會如何對待自己；長大以後，也有機會在新的關係與經驗中，慢慢練習另一種方式。

備註：本文案例為虛構創作，僅用以詮釋心理現象與觀點，不代表任何真實個案。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「結帳不了的購物車：當我們為了『運費』陷入心理拉鋸」，未經同意禁止轉載。）