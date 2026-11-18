不到300個英文字。五段，加一個署名。

黃仁勳11月17日這封信，從寫作的角度看，乾淨得少見。

先說他沒有踩的雷。

沒有「如果我傷害了任何人」。條件式道歉，是最常見的雷。

沒有被動語態。「錯誤已經發生」這類句子，一個都沒有。他寫的是I created problems，我製造了問題。

沒有「但是」，沒有解釋，沒有背景。沒有責怪媒體，沒有談黃樂，沒有提調查要查什麼。每多寫一個細節，就多一個可以被引用、被對照的句子。

沒有自憐。他沒有寫這是最難熬的一週，他寫的是humbled，被謙卑。

沒有怪董事會。支持者的連署信，擔心他被移除時沒有經過正當程序。他在信裡的寫法，是把責任攬回自己身上。

也沒有點名任何一位支持者。馬斯克、川普都公開表過態，信裡沒有他們的名字。感謝的對象，是朋友、同業，和「我從沒見過的人」。

再看他寫了什麼。

開頭先感謝，不先認錯。

"Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me."

感謝所有對我的家人和我展現善意的人。

注意「我的家人」。善意要給家人，是因為家人需要被善待。他沒有寫家人受了傷，讀者自己會補上。

第二段是移民、公民、畢生的心血，以及一句八個字的話：

"I love our country, and I love NVIDIA."

用的是最簡單的字，love。商業聲明很少用這個字。

認錯的那一段，剛好在五段的正中間。前面被愛，後面被愛，錯夾在中間。

這一段只有三句話。

"I did not live up to the standards expected of everyone at NVIDIA."

我沒有達到輝達對每個人的要求。

注意everyone。他把自己放回員工之中，受同一套標準約束。CEO通常是那個例外，他先宣布自己不是。

接著是serious mistakes in my personal life。用的是serious，不是regrettable，也不是lapse in judgment。形容詞給得很重。「個人生活」四個字，把範圍圈住，認的是已經承認過的事，調查要查的部分沒有被碰到。

"I created problems for the Board that I deeply regret."

主動動詞created，責任落在他身上。後悔的對象是董事會，也就是此刻握有決定權的讀者。

"I own my mistakes completely."

整段最短的一句，五個字，是落點。sorry說的是感受，own說的是責任，連後果一起扛。

然後句子沒有停留在情緒上，而是接了一個可以被檢驗的行動：配合獨立調查。

那為什麼沒有sorry？

11月8日，他已經說過了。"I am deeply sorry."同一個道歉說兩次，第二次容易變成示弱，也會把傷口重新打開。所以這封信換成own，維持，不重複。這是我的讀法。

但道歉沒有消失。它換了位置，放在最後一段。

"To my family: I love you."

整封信唯一的直接稱呼，是這一句。前面都是對公眾、對董事會說話，這一句轉成私人的聲音。

接下來是：

"...I will spend the rest of my life being worthy of yours."

我會用餘生，配得上你們的愛。

「配得上」這個詞，暗示現在還沒有。承諾未來要配得上，等於承認現在不夠格。這是整封信最高明的一句：用承諾，完成了道歉。

《華爾街日報》的記者聽見了這個功能，寫成apologized anew，再次道歉。

署名只有一個字：Jensen。沒有頭銜，沒有Sincerely。

還有一處。想回任這件事，他沒有寫「我想」。他寫「很多人呼籲」，寫「如果董事會認為」，寫「我會很榮幸」。想要，被包裝成回應。他也沒有列出自己的功績，只寫公司正面對複雜的technology, market, competitive, and geopolitical dynamics，讓讀者自己推論，誰最適合處理。

這就是show, don't tell。

這封信好，是因為每一個選擇，都在降低讀者的防備。

但文字寫得好，證明不了誠意。誠意要看之後：調查的結果，和他接下來做了什麼。

（本文經《李思萱》授權，原文出處「沒有sorry的道歉：黃仁勳這封信，好在哪裡」，未經同意禁止轉載。）