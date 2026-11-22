作者：賴聿軒（諮商心理師）

那天，小嵐收到大學同學的聚會邀請，看著群組裡熱絡的訊息，她回了句「好啊！」但事實是，她最近其實有點吃緊。

接案不穩、帳單壓力大，她其實非常想說：「我最近手頭有點緊，這次可能無法參加。」

但她說不出口，只說：「那天可能會晚點到。」

她很掙扎，她一直在想，如果說出：「我最近手頭有點緊」，朋友會不會覺得她混得不好？會不會覺得她很失敗？甚至不想再找她了。

如果你也曾經有這樣的經驗，你可能會以為是因為自己沒有錢。

但很多時候，真正讓人說不出口的，不是沒有錢，而是害怕別人因此覺得自己不夠努力、不夠成功，甚至不值得被喜歡。

說不出口，是在保護什麼？

幾天後，小嵐在諮商室裡輕聲說：「我知道我可以拒絕，但我怕朋友覺得我很失敗，或是很丟臉。」

心理師問她：「你覺得，說出『我沒錢』，會讓你看起來是什麼樣的人？」

她沉默了一下，低聲說：「可能是不努力、不成熟……不值得被喜歡。」

這樣的對話，其實很常見。

我們以為自己怕的是沒錢。

其實可能更害怕的是：如果別人知道我沒錢，他還會喜歡我嗎？他會不會覺得我很失敗？我是不是就不值得被尊重了？

心理學把這樣的感受稱為羞愧（shame），這是一種針對「自我存在」的否定。

我們不只是怕被批評，更怕因此被疏離。尤其在我們從小學到「有錢＝成功、可靠、值得被尊重」的社會框架裡，「沒錢」就成了一種難以啟齒的標籤。

金錢羞愧從哪裡來？

很多人第一次感覺「沒錢很丟臉」，往往不是在成年後，而是很早以前。

也許是父母在超商結帳時拿不出錢、也許是自己在校外教學時沒有零用錢、也許只是家人一句話：「別亂花錢，家裡沒這麼多錢養你！」

有時候我們真正害怕的，不是沒有錢。

而是從很小的時候開始，就慢慢相信了一件事：「如果我有需要，就會造成別人的負擔。」

在依附理論中，孩子若長期在關係裡感受到需求不被理解，便可能慢慢內化出：「我要懂事、我不能麻煩別人、我不能成為負擔。」

久而久之，這些話不再只是童年的生存方式，而變成長大後看待自己的方式。

練習說出口，是一種溫柔的照顧

在諮商中，我不急著讓個案「改變行為」，而是先陪他們看見：「你其實一直在保護自己。」

不說，也許不是因為愛面子，而是我們一直相信，只要再努力一點、再撐一下，就不需要麻煩任何人。

但我們也慢慢學會，說出自己的限制，不是軟弱，而是一種界線感與誠實。

當我們能溫柔地面對自己，就更能選擇「想說的時候再說」、「對願意理解的人說」，不需要再用撐住表面來換得關係中的安全感。

心理小練習－陪自己練習被理解

找一個安靜的時刻，寫下最近一件讓你覺得「沒錢而感到丟臉」的經驗。

然後試著寫下你想送給那時候自己的話：

「我不是不夠好，只是正在努力。」 「我不需要假裝沒事，才能被喜歡。」 「有困難，不代表我不值得被理解。」

光是這樣做，就是一種溫柔的開始。

我的小小反思｜那些說不出口的背後

寫這篇文章時，我想起很多曾經說不出口的自己。

後來我才慢慢發現，我真正害怕的，從來不是別人知道我沒錢；我害怕的是，一旦別人知道了，就不會再喜歡我了。

現在的我，還是會偶爾擔心，但我開始練習：在安全的人面前，不需要假裝，也能被好好看見。

如果你也在學習這件事，我想說：你真的已經很勇敢了。

有一天也許你會慢慢發現，原來真正需要被接住的，不是你的存款，而是那個一直害怕被看不起、害怕成為負擔的自己。

當那個自己開始被理解了，或許就不用再一個人努力撐著說：「我沒事。」

備註：本文案例為虛構創作，僅用以詮釋心理現象與觀點，不代表任何真實個案。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「我不敢說我沒錢：當金錢羞愧讓我們難以誠實，也害怕被看不起」，未經同意禁止轉載。）