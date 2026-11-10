黃仁勳外遇讓他想起一段往事…男子恨父親10多年 談完一席話哭了

這兩天最大的新聞莫過於黃仁勳的婚外情事件了。昨天早上醒來看見他親口在內部信件裡承認自己做出對妻子不忠的事，我的心裡不免感到有些錯愕跟沮喪。

我太太說：怎麼成功的男人這麼難把持住？

老實說我不知道，我只能開玩笑地說：可能因為檯面上所謂成功的男性比女性比例高，所以我們容易以為男性外遇的機率較高吧。

身為輝達的執行長，黃仁勳在11月8日寄給全體員工的信裡，開頭就寫著：「我欠我的家庭以及你們所有人一個道歉。」接著他說：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」

短短這幾句話，像是一顆石頭，投進了很多台灣人的原本平靜的心湖。

對許多人來說，黃仁勳不只是一位科技公司的老闆，他更是一個精神指標。

他出生在台南，九歲被送到美國，在餐廳洗過碗、打過工。我閱讀過他的傳記，知道他和夥伴在一間餐廳裡聊著自己對企業的想像，從一個理想飽滿的起點走到現實骨感的路程裡，當然也從挫敗中慢慢找到核心價值，成為今天全球市值最高的企業之一。

他代表了一部分台灣人心中那股「不怕苦、不認輸」的奮鬥精神。每次他回台灣，逛夜市、吃小吃、陪爸媽吃飯、或甚至牽著太太出入公開場合，他那種接地氣的形象讓人們可以想像，一個站在世界頂端的人依然可以保有赤子之心，讓人覺得有溫度。

這件事關係著他自己家庭的和睦，也影響了輝達企業的營運，當然也有美國國安調查的介入，更多的是全球許多粉絲對他個人與公司的信賴感。

為什麼一個人的出軌，會讓「旁觀者」也這麼難受？

從冰山的角度來看，黃仁勳做了一件我們認為不忠、不誠信的事，而我們的內在被牽動著對渴望的崩塌，那種值得信任、有安全感的氛圍立馬被粉碎。

當一個人說到做到、表裡如一，我們會在他身上感受到一種穩定，我們甚至會不知不覺，把自己對「可靠」的想像，透過外在的人設來悄悄寄託自己的情感。

所以當形象崩塌，碎掉的不只是他的形象，也有我們寄放在他身上的那一份安全感。這個時候當然許多關心此事的人會產生五味雜陳的感受。

只不過，如果單憑這一件事，就斷定「黃仁勳是一個沒有誠信的人」，似乎又太武斷了一些。

一家企業能從年輕夥伴們的夢想發芽，走到今天的規模，背後需要的是三十多年對事業的堅持、一次又一次勇於嘗試的冒險，還有對員工、夥伴與客戶的承諾。這些，同樣是誠信的一部分。

外遇是真的，傷害是真的，他必須為此負責，這一點不會因為他的成就而被抵銷。但它是一個人的「一部分」，而不是他的「全部」。

我們很容易把命運歸咎在某些單一事件上，這也是人類習慣的確認偏誤。

這讓我想起工作坊裡的一位夥伴。

他的父親在他幼年時期外遇，那個時候他需要看著母親暗自流淚，手足間也抱怨著家庭不睦。年輕的他早就做了決定，為了捍衛這個家的完整，他要站在媽媽這一邊，不能讓爸爸「得逞」。

從此，他不再和父親說話。

經過了十幾年，他寧願抱著遺憾，也不願意再見父親一面。可是當我們在工作坊裡慢慢往下探，他冰山底下浮現的，在痛恨父親的這個執念底下依然有個很深的渴望，就是他嚮往和諧的家，能夠好好說話團圓的圖像。

只不過面對父親的外遇，他把父親曾經美好的一面也可以忽略了。

「除了外遇這件事，你記得的父親，還有什麼樣子？」我問。他沉默了很久，才慢慢說出一些片段。父親其實一直都很關心他，在其他的時間裡，仍然展現著很深的父愛；家裡的經濟支持，這麼多年來，也從來沒有中斷過。

說到這裡，他的眼眶紅了。

原來「其實我一直都知道，只是我不想看見。」

他寧願遮起自己的眼睛，也不想看見父親作為一個「人」的其他面向。因為一旦看見了，他就得面對一個更難的問題：那我這些年的堅持，到底是為了什麼？

我們很容易因為受傷，而拒絕讓傷口結痂。彷彿每隔一段時間，就要把它撥開來，提醒自己：它真的存在過，我真的痛過。

心理學裡常提到，我們的大腦對「危險」的記憶，遠比對美好的記憶來得深刻。研究婚姻關係的心理學家發現，一次負面的互動，大約需要五次正面的互動，才能把關係平衡回來。

這原本是保護我們的本能，因為我們需要記得被咬過的畫面，才能夠避免重蹈覆轍。但如果不覺察，它也讓我們寧願相信「傷害不會好轉」，也不敢嘗試往前跨出一步。因為停在原地，至少不會再失望一次。

黃仁勳犯了錯，也在公司內部信件裡道歉，他說願意承擔隨之而來的批評，也表示全力支持董事會的調查。信裡他也寫到，他知道道歉無法抹去已經造成的傷害，只希望家人能慢慢癒合，並且隨著時間，重新贏回大家的信任。

即便如此，我猜人們對他的信賴感，短時間內還是會大打折扣。

信任的崩塌可能只需要一個瞬間，重建卻需要很長的時間。有趣的是，信任重建的速度，不是道歉的人說了算，而是受傷的人是否願意接納與放下。

這就像許多人的原生家庭一樣，家人的一件錯事，我們可以記上好多年。

在經營家庭與人際關係時，渴望是我們前進的方向。

當完美的形象深植在人們心中，它就很容易因為某些小事就崩解。在這個當下，我們也需要更多對自己的提醒，看見豐富的人生，很有可能就必須同時看見生命帶來的裂痕。

我們可以不原諒，也可以選擇保持距離，但不論怎麼做，都需要為自己保持覺察，不被冰山一角所框架，同時為自己負責。

（本文經《李崇義/Charles Lee》授權，原文出處「裂痕之外」，未經同意禁止轉載。）