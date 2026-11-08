孩子說「不想活了」只是開玩笑？心理師示警：爸媽千萬別忽略

孩子沒有說出口的痛苦，家長該如何察覺？

從新聞與統計看臺灣青少年自殺議題

根據衛生福利部死因統計，2024年臺灣15至24歲自殺死亡人數為274人，粗死亡率為每十萬人口11.9人；2025年則為236人、每十萬人口10.8人。2020至2024年間，此年齡層粗死亡率由8.8升至11.9，2025年雖下降，仍高於2020年水準。15至24歲包含成年青年，不能等同「未成年青少年」。死亡人數、通報人數、企圖與意念盛行率也不能混為一談。

2025年6月中央社報導，自殺再度列入臺灣十大死因，凸顯及早辨識、心理醫療可近性與跨系統支持的重要。

為什麼青少年可能出現自殺意念？

自殺風險通常涉及多重因素：憂鬱、焦慮、霸凌與人際排斥、家庭衝突、重大失落、創傷經驗、學業壓力、過往自傷或自殺企圖等。這些因素不能單獨預測個別孩子是否會自殺。青春期的自我認同、情緒調節及人際歸屬仍在發展，成人應關注孩子當下的痛苦程度、支持資源與危險訊號。

如何辨識自殺意念？

自殺意念可能是被動希望自己消失，也可能是主動想結束生命。家長可留意：

- 語言：反覆說「不想活了」「沒有我大家會更好」「未來不會變好」。

- 情緒：持續低落、無望、強烈自責、羞恥、易怒或情感麻木。

- 行為：社交退縮、睡眠食慾明顯改變、拒學、功能下降、社群出現告別意味的文字。

即使孩子說「只是開玩笑」，也應溫和詢問；沒有明顯警訊亦不代表零風險。

如何觀察可能已有自殺計畫？

當孩子表達已決定結束生命、提到具體時間或安排、尋找或取得危險物品、交代重要物品、出現告別或其他準備行為，或近期曾有自殺企圖時，需立即提高警覺。具體計畫或準備行為需要緊急專業評估，不必等待所有警訊同時出現。

如何區分自傷與自殺行為？

有些孩子透過自傷調節難以承受的情緒，不一定具有死亡意圖；但自傷與自殺意念可能同時存在，自傷史也是需要評估的重要風險訊號。不能只憑傷口外觀、次數或表面平靜判斷危險程度。若有不明傷勢、反覆自傷、隱瞞傷口或危機後異常告別行為，應以關懷而非責備回應，尋求專業評估。

家長可以直接問孩子是否想自殺嗎？

可以。 直接而溫和地詢問，不會因此讓孩子產生自殺念頭。可以說：「我注意到你最近很痛苦，也說過不想活了。我想確認，你最近有沒有想過結束自己的生命？」若孩子回答有，可進一步詢問念頭頻率、是否有具體計畫、準備行為，以及目前是否可能採取行動。這些問題不是自行診斷，而是協助判斷緊急程度。

孩子透露自殺意念，家長怎麼做？

第一，認真傾聽，不責備、不否定，也不要說「你只是想引起注意」。可以回應：「謝謝你願意告訴我，我會陪你一起找人幫忙。」

第二，確認當下安全。若已有具體計畫、準備行為、近期企圖或表示可能立即行動，應陪伴孩子、降低接觸危險物品的機會，立即聯絡119或前往急診。

第三，不承諾完全保密；涉及生命安全時，需要啟動適當保護措施。

第四，連結兒少身心科、心理師、學校輔導系統，評估風險並建立安全計畫。

第五，危機緩解後持續追蹤，關注家庭、同儕、學校與治療銜接。

心理諮商與跨專業合作

心理諮商可協助辨識壓力、無望感與自我否定，培養情緒調節及求助能力，也可與家長合作改善溝通與支持系統。但急性自殺風險應優先進行緊急醫療處置，不能以一般諮商取代急診或危機介入。

如果孩子深夜想要找人聊聊可以尋求助資源

⠂1925 安心專線：24小時心理支持。

⠂1995 生命線：心理危機協談。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「青少年自殺警訊：孩子沒有說出口的痛苦，家長該如何察覺？」，未經同意禁止轉載。）