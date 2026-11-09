心情太好也會吃到胖？揭情緒性進食陷阱4招破解

情緒性進食是什麼？開心也會吃過量的4個因應技巧

你是不是也以為，只有心情低落、壓力爆表的時候才會狂吃零食？其實不然——升遷慶祝、尾牙聚餐、生日趴、追劇配手搖飲，這些『心情好』的時刻，往往也是情緒性進食最容易悄悄發生的場合。很多人把情緒性進食和負面情緒畫上等號，卻忽略了開心、興奮這類正向情緒，同樣會讓人忍不住一口接一口。

情緒性進食是什麼？不只負面情緒才會觸發

情緒性進食（有人也稱它為情緒化飲食）指的是不論心情好壞，都用「吃東西」來調節情緒的行為，而不是單純因為生理上肚子餓了。慶功宴多夾兩塊蛋糕、追劇時手搖飲一杯接一杯、連假狂嗑鹹酥雞，這些都是情緒性進食很常見的日常樣貌。

精選摘要：情緒性進食是指不論心情好壞，都藉由吃東西來調節情緒的行為，而非真正因為生理飢餓，長期下來容易養成「以食療心」的慣性。

大腦多巴胺獎勵機制：為什麼開心也會讓你吃不停

每次吃到喜歡的美食，大腦會釋放多巴胺，讓我們感到滿足、愉悅。問題是，當我們一再把「開心的場合」和「美食」綁在一起——像是尾牙一定要吃到撐、生日一定要訂蛋糕、追劇一定要配鹹酥雞，大腦就會慢慢形成一種制約反應：只要心情好，就會自動聯想到「該吃點什麼來慶祝一下」。

慶祝場合最容易形成的獎勵連結

久而久之，這種連結會愈來愈強，甚至演變成「想要快樂，就要靠吃」的錯誤腦內迴路。這也是為什麼有些人明明不餓，卻在聚餐、慶祝、放鬆追劇時特別容易吃過量，而且吃完還會想再吃，體重管理因此愈來愈吃力。

研究怎麼說：情緒好壞都可能是進食的開關

國外多篇探討體重管理與飲食行為的研究都指出，減重成效較不理想的族群，往往不是因為「吃太多正餐」，而是更容易因為情緒波動——不論是難過、焦慮，還是興奮、開心——而額外進食。哈佛醫學院在相關衛教文章中也提到，壓力與情緒會透過荷爾蒙與大腦獎勵系統影響食欲與選擇食物的傾向（參考：Harvard Health, Why stress causes people to overeat）。台灣衛生福利部國民健康署的肥胖防治資源中，也建議民眾留意「情緒」與「飲食行為」之間的連結，作為體重管理的重要一環（參考：衛生福利部國民健康署肥胖防治網）。

圖／擷自聊心茶室官網

4個自我覺察與因應技巧，找回與食物的健康關係

⠂嘴饞先暫停10到15分鐘：當突然很想吃東西時，先去倒杯水、走一走，給自己緩衝時間，分辨到底是真的餓，還是情緒在作祟。

⠂放下手機，花20分鐘細嚼慢嚥：吃飯時專心吃飯，不滑手機、不追劇，讓大腦有時間接收到「飽足」的訊號，減少不自覺的情緒性進食。

⠂找出食物以外的慶祝方式：升遷、生日、完成目標時，試著安排一趟小旅行、買一件一直想要的小物，讓大腦學會「快樂不等於一定要吃」。

⠂建立情緒與飲食行為觀察日記：簡單記錄每次「特別想吃」的當下，心情是什麼、發生了什麼事，幾週後回頭看，往往能發現自己的情緒性進食模式。

如果平常習慣靠聊聊天、整理心情來紓壓，也可以透過聊心茶室線上心理諮詢平台，找到合適的心理師陪你一起梳理情緒，從源頭減少需要靠食物來填補的時刻。

什麼時候該尋求專業協助？

偶爾因為開心或難過多吃幾口，是很正常的生活經驗，不需要過度自責。但如果你發現自己經常出現失控性暴食、短時間內體重明顯波動，或情緒性進食已經影響到日常生活、人際關係與自我評價，就建議尋求醫師、營養師，或是心理專業人員的協助，一起找出背後的情緒議題。聊心茶室上有多位具實務經驗的心理師，提供線上心理諮詢服務，陪你用更健康的方式照顧情緒，而不是只能靠吃來撐過去。

常見問題

情緒性進食跟暴食症一樣嗎？

不完全一樣。情緒性進食是許多人都會有的日常行為，但如果出現頻繁、失控、無法停止的暴食並伴隨強烈愧疚感，就可能已超出一般情緒性進食範圍，建議諮詢專業人員評估。

情緒性進食真的會影響減重效果嗎？

會。研究顯示，因情緒好壞而額外進食的人，熱量攝取容易不自覺增加，長期下來確實會讓減重或體重維持變得更困難，建議從覺察情緒開始著手。

怎麼分辨自己是真的餓還是情緒性進食？

可以觀察飢餓感出現的速度與想吃的食物種類：生理飢餓通常漸進、什麼都能接受；情緒性進食則來得又急又猛，而且特別想吃重口味或高熱量食物。

情緒性進食其實不分好壞情緒，都可能悄悄發生在尾牙、慶功、追劇配手搖飲的日常時刻。透過練習覺察、調整慶祝方式，並在需要時尋求專業協助，你可以慢慢找回吃東西的自主權，不再讓情緒牽著食欲走。

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