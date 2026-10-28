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孩子整天滑手機、打電動？心理師揭親子衝突真相：問題不在上網時間

擁抱心理／ 許凱翔（諮商心理師）

作者：許凱翔（諮商心理師

網路是親子間的高牆還是橋梁？

很多人認為，網路使用時間會負面影響家庭親子關係。但有趣的是，不論台灣本土還是歐美的研究，都無法對「網路使用時間對親子關係有負面影響」給予一致性的結論。研究與實務唯一共通的結論是：父母的態度，決定了網路是阻隔彼此的高牆，還是連結情感的橋梁！

迷思破解：決定親子關係好壞的不是「上網時間」，而是「父母態度」

孩子使用網路的時間多寡，並非決定親子關係好壞的關鍵因素，核心在於父母面對孩子使用網路時的態度與互動方式。

我相信許多家長都會試圖了解孩子們使用網路的內容，但往往在過程中遇到不少阻礙。我問過學生：「曾試過讓爸媽知道你們在網路上做些什麼，為什麼要花這麼多時間，或是邀請爸媽一起玩玩看嗎？」孩子的回答通常是：

⠂「他們一看到我在上網就開始罵人，哪有機會解釋」

⠂「我才不想跟他們討論咧」

⠂「覺得我都花時間在沒營養的東西上」

⠂「他們都說這種是打打殺殺的遊戲，才不是這樣」

但也有比較另類的正面答案：

⠂「有阿，有些遊戲爸媽會跟我一起玩」

⠂「媽媽是我的臉書好友（或追蹤IG）」

想當然耳，那些被罵、不解釋、覺得被誤解的孩子，就跟父母在網路使用上有較多的衝突；而願意一同參與或連結的家庭，衝突則明顯較少。

建立橋梁的第一步：「不帶批評」好奇孩子的網路世界

這並不是告訴爸媽一定要跟著孩子體驗每個網路活動，而是要「不帶批評」去好奇孩子在網路上的活動，不論是社群、遊戲還是查詢資料。

只有在不帶批評的狀態下，去關心、了解孩子的網路使用狀況，才有機會貼近孩子使用網路的動機、原因和背後的心理需求，也才能增加信任和親密感。

面對孩子第一層的防衛回答（例如「幹嘛跟他們說？」、「我才不要！」、「太麻煩了」），父母若能不帶批評地繼續好奇，才有機會得到第二層或更深層的回答。

溝通實戰示範：負向批評 vs 不帶批評的好奇

以近期流行的網路活動為例，爸爸媽媽可以試著不帶批評地問問孩子：

⠂「傳說對決好像很多人玩，這是什麼樣的遊戲？」

⠂「聽說急速領域很紅，這是在玩什麼？」

⠂「聖火玉尊是什麼，你知道嗎？聽說很紅」

請把握「不帶評價」的原則，讓我們看模擬對話：

家長：「傳說對決好像很多人玩，這是什麼樣的遊戲？」

孩子：「恩~像是5打5的對抗賽，只要打爆對方主堡就算贏，而且只要殺掉敵方就可以拿到錢買更好的裝備。」

❌ 負向批評：「那不就是個打打殺殺的遊戲？」

⭕ 不帶批評的好奇：「聽起來很需要團隊合作，那在遊戲裡怎麼分工阿？」

不帶批評的態度，正是決定親子關係遠近的關鍵。

圖／擷自擁抱心理官網
圖／擷自擁抱心理官網

善用社群網路建立連結：文字、貼圖與留白帶來的溝通優勢

你會透過 LINE、臉書、IG 與孩子互動嗎？在網路世代下，溝通方式也不得有些轉變，從過去必須面對面、打電話，到現在只要簡短文字、傳個貼圖就能表達心意，時不時附上有趣影片、笑話或圖片，不僅增加不同互動方式，也會擴增不少話題。

父母若能利用社群網路與孩子互動，反而能夠增進親子關係，其具體優勢包含：

降低防備，孩子更敢於表達自我：

這種效果如同過去寫信一樣，透過螢幕與文字，平常當面不太講的肉麻話、真心話通通出籠。對於親子關係未達良好的家庭，還能避免掉面對面的尷尬或衝突；甚至有些孩子在父母面前原本想說的話都不知道怎麼說了，隔層網路反而比較敢說。

擁有充裕的思考時間與空間：

網路訊息不必馬上回應，孩子可以依照自己的狀態選擇回應時間，不會因為面對面必須立即給出回應，導致脫口而出的話反而傷害關係。如果本來親子關係就不錯，社群網路更是絕佳的交流溝通工具！

適度留白，緩和情緒衝突：

透過社群網路互動時，也千萬別忘了「不批評」的態度。例如孩子晚了或忘了回訊：

❌ 負向批評：「傳給你的訊息都不回，很沒禮貌」

⭕ 不帶批評的提醒：「我有傳訊息給你，有空看一下，我想知道你的想法」

若遇到孩子情緒化的回應，像是「就是不想回」、「很煩欸」，如果不是遇到了不順遂心煩的事，那可能是原本親子關係不是太好。如果堅持面對面把話講清楚，只怕關係越搞越僵；還不如透過社群軟體表達關心和感受，留下空間和時間讓彼此緩和情緒。

網路可以是親子間寬敞、四通八達的橋樑，也是多元的溝通工具。讓我們一起把握「不批評」的原則、善用網路，讓親子感情持續加溫。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「網路是親子間的高牆還是橋梁？諮商心理師解析：父母態度才是關鍵」，未經同意禁止轉載。）

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