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明知喝酒、吸毒傷身卻戒不掉？心理師揭大腦「止痛騙局」

擁抱心理／ 才煒民（諮商心理師）
圖／AI生成
圖／AI生成

作者：才煒民（諮商心理師

酒癮與藥物成癮的心理歷程

每次使用以前，大腦早已走完一遍止痛的路。

有些人打開酒瓶以前，心情就開始放鬆；有些人甚至還沒有真正使用藥物，只是走進熟悉的場所、看見相關器具，身體便已經躁動起來。

這不只是「想不想戒」的意志力問題。

當一種物質反覆與特定時間、場所、氣味、人物及動作連結，大腦會逐漸記住整個過程。後來，光是接觸這些熟悉線索，便可能喚起強烈期待：

⠂再等一下，我就不會這麼痛苦了。

⠂只要用了，終於可以輕鬆一點。

藥酒癮者難以放下的，可能不只有物質本身，也包括一場反覆練習過的止痛儀式。

成癮有時是一種不得已的「自我治療」

人們最初接觸酒精或藥物，未必只是為了追求刺激。

有人想壓低焦慮，讓自己比較敢說話；有人希望暫時忘記羞愧、孤單或失敗；也有人長期失眠、承受創傷記憶，或在關係與工作中感到無能為力，只想讓腦袋安靜一下。

物質確實可能在短時間內產生某些效果：

⠂情緒暫時麻木

⠂身體比較放鬆

⠂思緒不再那麼混亂

⠂社交焦慮下降

⠂痛苦彷彿離自己遠了一點

從這個角度來看，成癮行為曾經具有某種功能。它像是一種快速、強烈，卻代價愈來愈高的自我治療。

這不是替成癮合理化，而是為了理解：如果不知道物質曾替這個人處理什麼痛苦，就很難找到真正能夠取代它的方法。

還沒使用，大腦已經開始期待好轉

《腦內心機》談到安慰劑效應、心理暗示及療癒儀式的歷史。從傳統祈禱、磁力治療，到現代診間的白袍、藥丸與處方，人類一直透過某些可信的符號，感受到自己正在被治療。

2011年《新英格蘭醫學期刊》的研究，透過39位將氣喘受試者分組，進行不同項目的治療結果發現，真正的支氣管擴張劑能明顯改善客觀肺功能；安慰劑與假針灸並未產生相同的生理效果。然而，在患者主觀感受到的改善上，真藥、安慰劑與假針灸卻非常接近。

這項研究提醒我們：

感覺好轉可以是真的，卻不等於疾病獲得了同等治療。

成癮物質當然不只是安慰劑。酒精與毒品具有真實的藥理作用，也可能造成耐受、戒斷、神經適應與生理傷害。

但在真實藥理作用之外，還可能疊加另一層力量：期待、環境暗示與制約學習。

當使用經驗不斷重複，大腦會把「物質帶來的舒緩」與周圍線索連結起來：

痛苦出現 → 看見熟悉線索 → 預期即將舒緩 → 渴求升高 → 再次使用 → 短暫止痛

久而久之，場所、時間、氣味、人物、器具與準備動作，都可能成為渴求的開關。

因此，有些人在真正使用以前，大腦早已預演了一遍「痛苦即將結束」的過程。

為什麼明明知道後果，還是停不下來？

旁人可能不明白：

「已經失去工作、傷害家人，甚至惹上官司，為什麼還要繼續？」

實務上，對嚴重成癮者而言，停用不只是失去某種快樂。

一旦停止使用，原先被壓住的焦慮、創傷、羞愧、孤單、失眠與生活困境，可能一起湧回；若再加上戒斷反應，眼前的現實世界甚至會像煉獄一樣難以承受。

他不是完全不知道後果，而是當痛苦升高時，大腦最熟悉的止痛道路，仍然指向物質。

這也說明了為什麼責罵、威脅或反覆要求保證，經常只能維持短暫效果。它們或許增加了害怕與羞愧，卻沒有增加新的調節能力。

戒癮不能只是「把有害的東西移除」

如果物質曾經承擔止痛、入睡、社交、逃避或情緒調節的功能，那麼治療就不能只要求一個人「不要再用」。

更完整的成癮治療，可能需要同時處理三個層面：

一、先穩定身體與安全

評估使用物質的種類、頻率、戒斷風險、精神症狀及生活安全，必要時接受成癮醫療與藥物治療。 部分酒精或鎮靜安眠藥物的戒斷可能具有危險性，不宜自行突然停用，應由醫療人員評估。

二、理解物質曾經解決什麼

心理治療不只問：「你為什麼不戒？」

還會和當事人一起理解：

⠂我通常在什麼狀態下最想使用？

⠂使用以前，我最不想感受到什麼？

⠂物質曾經替我完成什麼功能？

⠂哪些場所、人物與情境容易喚起渴求？

⠂復發以前，生活出現了哪些警訊？

理解並不是縱容，而是找出能夠真正介入的位置。

三、重新建立可活下去的方法

戒癮不只是減少物質，也要增加替代能力，例如：

⠂穩定睡眠與飲食

⠂遠離高風險環境

⠂練習辨認及調節情緒

⠂修復生活結構與工作功能

⠂建立可以求助的人際關係

⠂處理創傷、羞愧與家庭衝突

⠂為渴求出現時預先安排離場計畫

治療的目標，不是把唯一的止痛方法粗暴奪走，而是讓一個人慢慢擁有更多選擇。

心理治療不是施法，而是增加理解與選擇

心理治療同樣會運用關係、安全感、期待與學習，但不應訴諸神祕力量或欺瞞。

治療者不是替個案消除所有痛苦，也不是讓個案更加依賴自己，而是陪伴他逐漸看清：

⠂我正在逃離什麼？

⠂這個物質曾經如何保護我？

⠂當相似的痛苦再次出現，我還能怎麼回應？

當一個人能更早認出渴求、理解自己的情緒，並在失控前使用其他方法求助，他才不必每次都走回那條最熟悉、卻也最傷害自己的止痛道路。

復發也不必被簡化為「所有努力都失敗了」。它可能是在提醒我們：某個痛苦仍未被理解，某個生活缺口仍缺少支持，或原本建立的方法還不足以承受當下的壓力。

你依賴的，可能不只是那個東西

其實，我們每個人都有自己的安慰儀式。

咖啡、手機、零食、購物，或者讓自己工作到不必感受自己。這些行為不必然都是成癮，但可以幫助我們理解：人會依賴的，往往不只是物品本身，而是「做了以後，我就能暫時好一點」的感覺。

如果藥物或酒精使用已經影響健康、工作、安全、司法狀況或家庭關係，卻仍然難以停止，這不代表一個人沒有救，也不只是意志力不足。

尋求成癮醫療、心理諮商與支持系統，是開始理解這套止痛儀式，並為自己建立其他出口。

每次使用以前，大腦或許早已走完一遍止痛的路；而治療，是陪一個人慢慢走出另一條路。

若你或家人正受到藥物、酒精使用、反覆復發或關係衝突困擾，可向擁抱心理諮商所洽詢心理諮商，由專業人員共同評估目前的困難與適合的協助方向。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「一場以「自我治療」為名的止痛儀式：酒癮與藥物成癮的心理歷程」，未經同意禁止轉載。）

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