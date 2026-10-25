心理學家：高EQ的伴侶 每天早上會問一個問題

早上準備出門，伴侶之間常忙著確認誰接孩子、晚餐吃什麼、今天會不會晚回家。事情交代完了，卻未必知道另一半昨晚沒睡好，或正為今天的工作煩心。

心理學家馬克．崔佛斯（Mark Travers）提出一種晨間提問，稱為「capacity check」：先了解伴侶今天累不累，還有多少力氣處理事情。他認為，在還沒發現對方不對勁之前，就主動問問，是展現EQ的一種方式。

有些伴侶會用分數回答，先說自己今天大約60分，再問對方是多少。不用一早就把心情從頭說清楚，一個分數也能讓另一半大致了解自己的狀況。

先說自己累不累，再問另一半

「還好嗎？」很常見，但一下子要回答，也未必知道從哪裡說起。可能沒睡好、擔心工作，也可能只是趕時間，最後只說一句「還好」，就繼續準備出門。

崔佛斯建議，先說自己的狀況，再問另一半。對方說很累時，先接受他的回答，不急著質疑，也不要求他立刻解釋原因。

問法可以照平常的習慣，不一定要打分數。例如：「我昨晚沒睡好，今天可能會比較累，你呢？」有時間，再聊聊今天有哪些事情要處理；趕著出門，就留到晚上接著說。

別把疲憊誤認為冷淡

崔佛斯談到，伴侶有時會把疲憊誤認為疏遠，或把簡短的回答當成對自己的不滿。早上先了解對方的狀態，晚上遇到這些反應時，就不必全靠猜測。

假如早上已經知道另一半沒睡好，晚上發現他話變少了，可以先問是不是還很累。若自己也因為他的語氣感到不舒服，仍可以說清楚是哪一句話讓自己受傷。

壓力也可能影響兩人的相處。一項刊於《Social Psychological and Personality Science》、分析疫情初期57個國家受訪者的研究發現，承受較多疫情相關壓力的人，通常也覺得伴侶關係較差；感受到另一半理解與關心的人，這種關聯則較弱。

問完之後，用行動回應

知道對方很累，可以接著談當天有哪些事需要完成、哪些能幫忙。崔佛斯建議，依照聽到的答案做一點調整，例如接手一件事，或把需要好好討論的話題延後。

兩人都累，就把各自的安排說出來。有人不能準時下班，有人晚上還有事，先確認彼此能做什麼，再商量接送、晚餐和家務。有些事情必須當天完成，有些可以留到週末。

早上聊過的煩惱，稍晚也可以再問問。崔佛斯在《Forbes》的文章中提到，知道伴侶接下來要面對什麼難事，才能在適當的時候關心；問了卻沒有後續，久了容易變成例行公事。

例如，另一半今天有一場重要會議，晚上可以問問進行得如何。對方願意說，就聽他談；還不想說，也不用當場追問。

想聊天、想休息，先約好時間

早上沒說完的事，晚上未必一進門就能接著聊。有人想立刻說說今天發生了什麼，有人只想先安靜一下。

戈特曼研究所（The Gottman Institute）介紹的「減壓對話」，建議伴侶先商量適合的時間。否則，一方想聊天，另一方想獨處，很容易讓人以為對方不願意聽。

需要休息，可以說明想先休息多久，約好吃完飯或睡前再聊。想說話，也可以直接告訴對方，有件事希望他聽自己說，避免一句「等一下」之後，整晚都沒再提起。

這類對話主要聊工作、人際等煩惱。如果要談家務分配或對彼此的不滿，就另外找時間，讓兩人都有機會說明自己的想法。

對方說起煩惱，先別急著給建議

伴侶抱怨工作時，聽的人可能很快想到辦法，開始分析他可以怎麼做。話還沒說完，對方就得先解釋自己為什麼沒那樣處理。

戈特曼研究所提醒，除非對方主動要求協助，否則先別急著給建議。有時候，他只是想把遭遇說完，還沒準備好討論下一步。

不確定時，可以問：「你想先說說，還是希望我一起想辦法？」想說，就先聽完，再問沒聽懂的地方；需要幫忙，再一起討論。

如果自己當下也很累，可以直接說明，約好稍晚再聊。等到能專心聽的時候，再接著問問早上沒談完的事。

資料來源：CNBC、Social Psychological and Personality Science、The Gottman Institute、Forbes

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