事情明明過去了卻還是很痛？小心「心理創傷」留下隱形傷口 4大身心警訊一次看

心理創傷有哪些？怎麼知道自己有心理創傷？本文說明心理創傷定義與PTSD、C-PTSD等2大種類，分析心靈創傷的形成原因，整理情緒、認知、行為與生理等特徵，並介紹心理創傷治療方法與復原三階段。

心理創傷是什麼？2 大心理創傷種類介紹

（一）心理創傷定義說明

心理創傷（Psychological Trauma）是指個體在面對極端壓力、恐懼、痛苦或無法承受的事件後，心理和情緒上受到嚴重影響。這種創傷不僅會影響當下的情緒反應，還可能對個人的認知、行為及人際關係產生長期影響。

而所謂的創傷事件通常是指那些超出個人日常經歷、無法輕易應對的事情，如重大事故、暴力侵害、戰爭、自然災害、性侵犯等。不過針對相同的事件可能會有個體反應的差異，也就是說，當兩個人同時遇到同一件重大事故時，可能會出現不同的影響反應，這取決於個人的過往經歷、心理強度、社會支持系統等因素。

（二）心理創傷種類：PTSD、C-PTSD

心理創傷可能導致多種心理障礙，包括創傷後壓力症候群（PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder）與複雜性創傷後壓力症候群（C-PTSD, Complex PTSD）。這兩者雖然有相似之處，但在成因、症狀與治療方式上仍有差異。

PTSD

PTSD 通常是由單一或短期的極端創傷事件引起。在事件過後會反覆出現創傷回憶、噩夢或閃回，讓人感覺創傷事件似乎重新發生；同時也可能會出現迴避與創傷相關的地方、人事物或情境，並處於持續的高度警覺性，個人情緒方面也容易受到影響，出現麻木、沮喪、對未來感到悲觀等狀況。

C-PTSD

C-PTSD 主要是由「長期、反覆」的創傷事件所引起，這些經歷大多會與人際關係中的虐待、忽視、家庭暴力或持續的情感操控有關，常見的狀況包括校園霸凌、職場霸凌、家暴等。

除了會出現除了 PTSD 的症狀外，C-PTSD 的症狀還會出現情緒調節障礙，像是難以管理自己的情緒、情緒失控、情緒起伏大等，也會出現負面自我認知，覺得自己沒價值、貶低自己，並感到羞恥、罪惡等；同時會難以建立或維持穩定的人際關係，對待他人會有猜忌懷疑或是過度依賴的問題。

PTSD 和 C-PTSD 都是嚴重的心理健康問題，兩者皆需要專業的治療，不過 C-PTSD 的狀況更為複雜，需要更長時間和更深入的治療。前者主要針對處理創傷記憶、減輕焦慮和恐懼；後者除了類似的治療之外，還需要針對情緒調節、改善自我認知以及重建人際信任等進行治療。

為什麼會造成心靈創傷？心理創傷原因說明

心靈創傷的成因複雜且多樣，不只侷限於單一事件，長期累積的壓力或環境因素也可能對個體造成影響，以下將針對常見的心理創傷原因說明。

圖／擷自擁抱心理官網

⠂重大事故或災難：這類事件通常具有突發性、不可預測性和強烈的威脅性，如嚴重的車禍、自然災害、恐怖攻擊等。 ⠂暴力事件：如家庭暴力、性侵害、霸凌、綁架等，不僅對受害者的心理造成深遠的傷害，也可能會嚴重影響自尊與安全感。 ⠂失去摯愛：失去親近的人或一段重要的關係時，會對個體造成巨大的情感衝擊，包括親人離世、離婚、分手或失去寵物等。 ⠂戰爭或極端環境：長期處於戰爭、衝突或極端惡劣的環境下，會對個體的身心造成極大的壓力，並威脅到個人的心理健康。 ⠂童年創傷：早期成長階段若遭受忽視或身心虐待，對人格發展和情感調節會產生嚴重影響。當長期處於壓抑或控制的環境中，便會導致個體在成年後仍然無法擺脫創傷。 ⠂生活環境壓力：長期處於高壓力環境中，可能會累積成為心理創傷的導火索，像是工作壓力、學業壓力等；破產或失業等突然的打擊也會引發持續的焦慮與無助感，而出現心理問題。 ⠂疾病：如重大疾病、手術、醫療事故或誤診等，常伴隨恐懼與無力感，可能對個體的身心造成創傷；即使已經痊癒了，仍然會深陷痛苦之中。

如何評估自己有沒有心理創傷？心理創傷特徵一覽

心靈創傷可能悄然無聲地潛伏在我們的日常生活中，影響著我們的情緒、行為和人際關係。許多人可能經歷過創傷事件，卻不自覺地受到其影響，甚至將這些變化視為理所當然。因此，了解心理創傷的特徵，不僅能幫助我們更好地認識內心狀態，還能及早發現問題，以下我們將概述一些常見的心理創傷特徵，幫助大家能夠進行初步的自我檢視，必要時建議立即尋求專業協助。

（一）情緒

⠂極端恐懼與焦慮：經常感到害怕，甚至在沒有明顯危險的情況下仍然焦慮不安。

⠂持續性的憂鬱與絕望：對未來感到無望，並長期處於低落狀態。

⠂易怒與過度激動：情緒起伏大、變得敏感，對小事容易發脾氣或崩潰。

⠂情緒麻木與冷漠：長期處於低落或負面的狀況，無法感受到快樂或對事情感到興趣。

⠂強烈的內疚與羞恥感：認為創傷的發生是自己的錯，不斷責怪自己。

⠂突如其來的情緒爆發：經常不自覺陷入強烈的悲傷、憤怒或恐懼中，並且難以控制。

（二）認知

⠂反覆回憶：過去的創傷畫面或感受會反覆出現在腦海中，揮之不去。

⠂解離：感覺自己與現實世界脫節，會出現記憶模糊或失去時間感。

⠂負面自我認知：覺得自己毫無價值、不值得被愛，或認為自己很弱懦。

⠂過度警覺與疑心：對環境極度敏感，總覺得有人在監視或想要傷害自己。

⠂專注力下降與記憶問題：變得難以集中注意力、經常忘記事情，學習與工作能力快速下降。

⠂災難性思維：遇到任何事情總是先預測最壞的結果，認為未來毫無希望、運氣很差。

（三）行為

⠂逃避創傷相關情境：不願談論或接觸與創傷有關的人事物，封閉自我。

⠂社交退縮：總是避免出席社交場合，害怕與人互動，變得獨來獨往。

⠂過度警戒：對周圍環境極度敏感，一件小事情就容易受到驚嚇。

⠂強迫性行為：重複某些動作來減輕焦慮，如拔頭髮、咬指甲等。

⠂自我傷害或自毀行為：在過度的負面情緒之下，可能會出現傷害自己的行為，如割腕、暴食、酗酒、藥物濫用等。

⠂失控的攻擊性或衝動行為：在受到某些刺激下，可能會突然變得有攻擊性，對自己或他人做出傷害行為。

（四）生理

⠂睡眠障礙：失眠、惡夢、易醒，或過度嗜睡。

⠂慢性疼痛：頭痛、胃痛、肌肉緊繃等長期身體不適。

⠂食慾異常：食慾減退或暴飲暴食，體重變化劇烈。

⠂心血管問題：心悸、胸悶、血壓異常升高等。

⠂呼吸困難：焦慮時出現喘不過氣、呼吸急促的情況。

⠂免疫系統下降：容易生病，經常感到疲勞或無力。

（五）其他特殊反應

⠂創傷重現：會突然陷入創傷記憶，感覺像是「回到過去」的場景。

⠂解離性人格：部分嚴重創傷者可能發展出多重人格，以保護自己免受痛苦。

⠂恐慌發作：無預警出現劇烈的心悸、胸悶、窒息感，並伴隨極度恐懼。

⠂過度補償：試圖透過完美主義、過度努力，或控制他人來掩蓋內心的不安。

⠂依賴或迴避關係：可能過度依賴某些人，或完全疏遠所有人。

若發覺自己有心理創傷的特徵出現，不妨可以先試著透過心靈創傷評估量表做個簡單的自我檢測，若是測驗結果不理想，則建議儘速到診所做全面的檢測與治療。

心理創傷怎麼辦？如何治療？帶你了解創傷復原三階段

（一）心理創傷治療方法

心理諮商中有許多不同的治療模式，在療癒心理創傷的時候，心理師會先評估個案的身心狀態後再使用適合的治療模式，而治療模式除了傳統的談話性的諮商模式之外，也包含表達性藝術治療、沙遊治療、舞蹈治療、催眠治療、動眼減敏重整法（EMDR）等。

⠂表達性藝術治療：表達性藝術治療是一種結合心理治療與藝術創作的療法，透過繪畫、雕塑、音樂、戲劇等藝術形式，讓個案表達內在的情感、想法和經驗，不強調藝術技巧，而是著重於創作過程中的自我探索和情感釋放。常用於處理難以言說的心理衝突與內部痛苦。 ⠂沙遊治療：沙遊治療是一種非語言的心理治療方式，讓個案在沙盤中擺放各種微縮模型，創造出內心世界的景象。這個過程能夠揭示其潛意識中的內在情感與衝突，特別適合兒童或難以用語言表達情緒的患者。 ⠂舞蹈治療：舞蹈治療是一種透過身體動作和舞蹈來表達情感、促進身心整合的療法。透過舞蹈，個案可以達到探索自我、釋放壓力、改善情緒和人際關係的目的。 ⠂催眠治療：催眠治療是一種透過誘導個案進入催眠狀態，來探索潛意識、改變行為模式的療法。這種療法常應用於治療焦慮、恐懼症、疼痛管理以及行為改變，幫助患者重新審視和整合過去的創傷經歷。 ⠂動眼減敏重整法（EMDR）：EMDR 是一種專門針對創傷後壓力症候群（PTSD）的治療方法，透過眼球運動、雙側聽覺刺激幫助個案處理創傷記憶，減輕創傷後遺症。

在這些治療模式中，心理師會在前幾次的諮商中，先透過傾聽與評估，了解個案的基本資料、創傷經歷及其對生活的影響後，才能選擇最適合的治療方式，幫助個案逐步走向療癒與復原，因此針對「心理創傷」，並沒有一定的治療方式哦！

（二）創傷復原三階段

圖／擷自擁抱心理官網

心理創傷的復原是一個非線性且個人化的過程，心理學家 Judith Herman 在其著作 《從創傷到復原》（Trauma and Recovery） 中，提出創傷復原的三個階段。這一模式被廣泛應用於PTSD、C-PTSD、童年創傷、性創傷等的治療中，幫助受創者重新找回內在的安全感與生活掌控力。

第一階段：安全感建立

經歷創傷後，首要任務是建立安全感，創造一個穩定的環境，讓身體和心理能夠被保護，為後續面對創傷記憶打下穩固基礎。

第二階段：回顧與哀悼

當安全感建立後，可以開始逐步回顧創傷事件，並處理相關創傷累積的累積的痛苦與悲傷。這個階段可能會很痛苦，但也是復原過程中重要的一環，不要試圖壓抑或逃避情緒，而是要學會接納和處理它們。

第三階段：重建生活

最後，在重建生活的過程中，個體開始整合過往創傷、重塑自我，並尋找生活的新意義、發展新的興趣和目標。這個過程需要不斷的努力和調整，也可能會遇到不圖的挑戰，但要相信自己有能力克服。

心理創傷治療推薦：擁抱心理伴你重建生活、邁向未來

在現代社會中，心理創傷並非罕見，它可能源於單一的重大事件，也可能來自生活中長期累積的壓力。無論成因為何，創傷問題都可能對生活造成深遠的影響，甚至阻礙我們追求幸福與健康。若是有任何心理創傷的困擾，尋求專業協助是重要的第一步。

擁抱心理專注於各種心理治療，提供一個溫暖、安全的空間，協助您從創傷經歷中恢復自我、重建生活。我們的專業團隊擁有多元背景，包括經驗豐富的諮商心理師與臨床心理師，並在桃園診所配有精神科醫師，結合各項心理治療專業，能夠針對不同創傷情況提供量身訂製的治療方案。

無論是正面臨單次還是持續性創傷，我們都致力於為您提供全方位的支持與專業輔導，助您在安全的環境中逐步走出陰影，重拾生活的希望與活力！

以上是心理創傷的相關資訊，歡迎您與我們的諮商心理師們一同擁抱心理、擁抱自己，擁有更棒的生命品質！

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「心理創傷是什麼？2大心理創傷種類、特徵與復原三階段解析」，未經同意禁止轉載。）