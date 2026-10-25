快訊

聯發科5155元買進慘套牢！股價跌近19%求救 0050意外被點名

戰機飛行員專屬「領帶俱樂部」 彈射逃生成功才能加入

徐佳青惜別宴延燒 凌濤再爆護航僑委是歐洲信賴台灣後援總會長

聽新聞
0:00 / 0:00

明明設3個鬧鐘還是遲到？揭「ADHD時間盲」真相 不是你太懶

聊心茶室／ 聊心茶室
圖／AI生成
圖／AI生成

ADHD時間盲是什麼？5招實用策略找回時間感

明明設了三個鬧鐘還是遲到、告訴自己「滑一下手機就好」結果一小時就這樣過去——如果這些情境讓你心有戚戚焉，你並不孤單。這種對時間流逝特別無感、難以準確估計時間長短的狀態，心理學上稱為ADHD 時間盲，是成人 ADHD 中經常被忽略、卻深刻影響生活與工作的核心困擾之一。

什麼是 ADHD 時間盲？神經心理機制解析

ADHD 時間盲指的是大腦難以準確感知時間流逝、預估任務所需時間的現象，根源來自前額葉執行功能運作方式的差異，而非單純粗心或不在乎。這個概念最早由臨床心理學者 Russell Barkley 提出，他將 ADHD 理解為一種與「自我調節」和「跨時間規劃」相關的執行功能差異，而非單純的過動或分心。

前額葉皮質負責規劃、排序、自我監控等高層次思考功能，在時間感知上扮演關鍵角色。當這個區域的連結與一般人運作方式不同，大腦內部的「時鐘」就容易出現落差：明明只過了十分鐘，感覺卻像一分鐘；或是明明該出門了，大腦卻完全沒有「時間快到了」的警報感。美國國家心理衛生研究院（NIMH）也指出，注意力不足過動症在成人身上常以組織規劃困難、任務拖延等型態呈現，而非典型的坐不住。

常被忽略的成人 ADHD 時間盲症狀

許多成人 ADHD 症狀並不符合大眾對「過動」的刻板印象，反而以更隱性的方式出現在生活細節中：

⠂難以估計一件事情實際需要多久，總是把時間抓得太緊或太鬆

⠂容易在轉換任務時卡住，例如從「追劇」切換到「該出門」特別困難

⠂對「還有多久」缺乏具體感受，常需要靠外在提醒才能察覺時間逼近

⠂截止日前才有真實的急迫感，難以提早啟動長期任務

⠂容易因過度專注某件事（過度聚焦）而完全忽略時間流逝

美國疾病管制與預防中心（CDC）說明，成人 ADHD 常伴隨時間管理與組織規劃上的長期困擾，這些特質若未被理解，很容易被誤讀為「不夠努力」或「個性散漫」。

破除迷思：時間盲不是意志力問題

面對 ADHD 時間盲，最常見也最傷人的誤解，就是認為只要「再努力一點」、「用點心」就能改善。事實上，這是大腦執行功能運作方式的差異，單靠意志力硬撐，往往只會帶來更深的挫折感與自我懷疑。也有人以為時間盲只出現在過動的孩子身上，長大就會自然消失；但臨床觀察顯示，許多成人 ADHD 者外在過動症狀雖不明顯，時間感知與任務切換的困難卻持續存在，甚至因為職場與人際責任增加而更容易被放大檢視，被貼上「不負責任」、「愛拖延」的標籤。

理解這一點很重要：這不是品格缺陷，而是一種值得被看見與調整的神經心理差異。對自己或身邊的人多一份理解，往往比苛責更能帶來改變的空間。

5 個實用策略，找回時間感

既然時間盲源自大腦內部提示系統的落差，策略的核心就是「把時間外化」，用看得見、摸得到的方式替代單靠記憶或感覺。

⠂使用視覺化計時器：例如倒數沙漏或會隨時間變色的計時器，讓「時間正在流逝」變成看得見的畫面，而不只是抽象概念。

⠂拆解任務並估算時間：把大任務切成小步驟，為每個步驟寫下預估時間，久而久之能累積更準確的時間感。

⠂用身體位置做提醒，而非單靠記憶：例如把要帶出門的東西放在門口、把藥放在牙刷旁邊，讓環境替你記住該做的事。

⠂設定多重提醒點：不只設定「該出門」的鬧鐘，也設定「該開始準備」的提前提醒，爭取緩衝時間。

⠂固定檢視與調整：每週花幾分鐘回顧哪些時間估算失準，逐步修正對任務所需時間的判斷。

這些方法不是要「治好」ADHD 時間盲，而是建立一套適合自己大腦運作方式的支持系統，讓生活少一點手忙腳亂，多一點從容感。

何時該尋求專業協助？

如果 ADHD 時間盲已經長期影響工作表現、人際關係或自我價值感，例如頻繁遲到導致職涯受阻、或總是因為「說到做不到」而感到自責，這時候尋求專業評估會是值得考慮的一步。心理師能協助釐清這些困擾是否與成人 ADHD 相關，並一起討論適合的調整策略。如果你正在尋找合適的心理專業資源，聊心茶室提供線上心理諮詢媒合服務，讓你能在熟悉的環境中，找到合適的心理師展開對話，不需要獨自摸索。

常見問題

ADHD 時間盲只有成人才有嗎？

並不是。時間盲在兒童與成人 ADHD 中都可能出現，只是成人因為生活責任更多元，時間管理困難常被放大檢視，也更容易被誤解為不負責任。

時間盲可以靠自己努力改善嗎？

單靠意志力效果有限，因為這與大腦執行功能運作方式有關。透過外化策略（如視覺化計時、提前提醒）通常比單純「更努力」更有效。

懷疑自己有 ADHD 時間盲，該怎麼求助？

可以先觀察症狀是否長期且造成明顯生活困擾，再透過精神科或心理專業評估釐清。若想先找人聊聊整理狀況，也可透過聊心茶室預約心理諮詢。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「ADHD時間盲是什麼？5招實用策略找回時間感」，未經同意禁止轉載。）

聊心茶室

追蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

明明有錢卻捨不得花？買杯咖啡都能懊悔好幾天 原因可能藏在童年

同事聊天、敲鍵盤都受不了？高敏感族群最怕「這種辦公室」

社交時差是什麼？3個技巧擺脫周一憂鬱

寧願餓一下也不想自己吃？「一個人吃飯」讓不少人最怕這件事

相關新聞

明明設3個鬧鐘還是遲到？揭「ADHD時間盲」真相 不是你太懶

明明設了三個鬧鐘還是遲到、告訴自己「滑一下手機就好」結果一小時就這樣過去——如果這些情境讓你心有戚戚焉，你並不孤單。這種對時間流逝特別無感、難以準確估計時間長短的狀態，心理學上稱為ADHD 時間盲，是成人 ADHD 中經常被忽略、卻深刻影響生活與工作的核心困擾之一。

光復節連假第二天 國道18處路段易塞

今天為光復節連續假期第2日，高速公路局預估國道交通量為106百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，有18處易塞。建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

薔琵颱風遠離今東半部、北部仍有雨 煙花颱風未來路徑曝

薔琵颱風遠離，中央氣象署指出，今天東半部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區為局部短暫陣雨後多雲，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，南部山區亦有局部較大雨勢。

還是有雙颱！薔琵颱風遠離轉往日本 粉專：煙花颱風恐增為強颱

颱風薔琵遠離台灣，但要去日本的民眾要注意了，薔琵往日本前進，恐影響日本天氣。

右掌沒了積蓄也歸零 61歲「拾荒大戶」撐起一家溫飽

「每天忙個不停，也只是維持家計而已！」凌晨4點的苗栗街頭，61歲的鄭鴻鈞已騎著機車穿梭巷弄。他的右手掌在36歲那年被油壓模具壓爛，如今僅剩錐形的殘臂，卻能熟練地削開電線皮、拆解紅銅機件。 原本48歲退休後可衣食無憂，不料親人遭詐騙數百萬，夫妻倆掏空一生積蓄拯救家人，只能踏上拾荒之路。從一開始撿無可撿，到如今成為街坊眼中的「資收大戶」，甚至在殘酷的命運面前，他還發現了斷掌背後隱藏的「救命奇蹟」……

圖解十大死因前3名 偷走國人多少壽命

惡性腫瘤連續44年居國人十大死因之首，也是對國人平均壽命影響最大死因。內政部昨公布「114年特定死因除外之簡易生命表」，去年國人一般平均壽命為81.27歲，若排除惡性腫瘤，可增加3.7歲、提升至84.97歲；不過惡性腫瘤對國人壽命的影響程度略有減緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。