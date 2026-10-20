男人幾歲才算真正長大？「永恆少年」不想長大原因曝

作者：利得誠（諮商心理師）

男孩，什麼時候才能成為男人？

在傳統社會的集體潛意識中，男性往往被形塑成沈默、堅毅、獨自承擔家庭重擔的形象。他們習慣在職場上往前衝刺，在生活裡扮演穩定的支柱，卻鮮少有人問過：「你累了嗎？你現在感覺怎麼樣？」

許多男性在成長的旅途上，逐漸失去與自己內在對話的能力。這種「難以對自己啟齒、也難以向他人傾訴」的心境，讓許多人在「男孩」轉變為「男人」的過渡期中，深陷無聲的焦慮。

當無憂無慮的探索被排山倒海的帳單、職責與期待取代，我們究竟失去了什麼？又該如何在承擔現實的同時，把內在那個曾經純真的自己找回來？

為什麼男性總是很難說心事？無法示弱的深層焦慮

在現代心理諮商的臨床觀察中，主動尋求協助或敏銳察覺自身情緒困擾的，往往以女性居多。男性並非沒有情緒，而是從很小的時候開始，就被社會設定了嚴苛的性別腳本：「有事要扛住」、「不要把脆弱表現出來」、「必須展現解決問題的能力」。

這種社會制約導致許多男性在面對壓力時，出現兩種典型的心理反應：

1. 角色認同綁架了真實自我

當一個人必須持續扮演「專業的工作者」、「可靠的伴侶」或「稱職的父親」時，他會將所有心力投入於「把角色演好」。為了避免失敗，任何屬於個人的恐懼、擔憂或疲憊，都會在第一時間被否認（Denial）與壓抑。長久下來，外在的假面越來越厚，內在的真實感受卻越來越陌生。

2. 害怕失控與「功能性失能」

許多男性極度害怕自己一旦承認脆弱，眼前的生活秩序就會崩塌。因此，當焦慮襲來時，他們不敢向身邊的伴侶或朋友傾訴，因為擔心造成負擔，或是害怕換來「你想太多了」、「振作一點」的評價。甚至有些人寧願深夜對著 AI 工具反覆傾倒雜亂的思緒，也不願在現實關係中展露一絲裂痕——因為在演算法面前，不會被評價，也沒有被視為「不夠格」的風險。

從「飛翔的男孩」到「落地的男人」：責任背後的告別與失落

如果為「男孩」與「男人」分別設定幾個關鍵字，你會想到什麼？

⠂男孩的關鍵字：自由、冒險、純粹的玩心、沒有目的地的探索、無窮的想像。

⠂男人的關鍵字：責任、落地、財務規劃、現實妥協、承擔後果。

在許多人的童年記憶中，「玩」是不需要目的與產出的。孩子們可以在炎炎夏日下，拿著噴霧水槍在水泥地上畫線，看著水痕不斷蒸發又不斷補上，單純為了遊戲本身的樂趣玩上一整個下午。

然而，當人邁入成年期，生活的軸線驟然改變。一場單純的聚餐，結束後腦中浮現的不再是純粹的快樂，而是：「接下來要做什麼？」 「這樣閒聊有意義嗎？」「是不是該回去處理待辦事項了？」

成長的本質，其實是一連串無聲的「告別」

當我們從學校畢業、步入職場、走進婚姻，現實的要求迫使我們「雙腳落地」。我們開始計算每個月的收支、房租、保險與養育費用。心力是有限的，當現實的重量排擠了原本的心智空間，最先被犧牲的，往往就是那份「沒有產出、純屬浪費時間」的玩心。

這種轉變帶來的往往不是成長的自豪，而是一種難以言喻的失落感（Grief）。我們告別了那個可以任性做夢的自己，卻常常來不及為這個逝去的階段好好哀悼，就被迫穿上西裝，投入下一場生活的戰鬥。

永恆少年的迷惘：拒絕長大，還是被拔苗助長？

在探討男性成長的歷程中，瑞士心理學家榮格曾提出「永恆少年（Puer Aeternus）」的原型。這類人渴望永遠留在少年的狀態，追求無限的潛能與純粹的熱情，卻對現實生活中的柴米油鹽、日常繁瑣產生強烈的抗拒。 在影視作品或現實生活中，常能看見這樣的影子：

⠂逃避婚姻與承諾：就像許多文藝作品中描繪的角色，原本是備受追捧的樂團主唱，活在舞台與掌聲之中；但當生活需要他面對房貸、柴米油鹽、伴侶的健康與孩子的教育時，他因害怕失去自我而選擇逃避，甚至將登記結婚變成一段不能公開的秘密。

⠂生活責任外包：有些人看似永遠維持著少年的天真與魅力，在自己專注的領域（如遊戲、創作）具備極高的才華，但對生活的基本運作卻一竅不通——記不得家裡地址、不知道水電帳單如何繳納，將所有現實責任無意識地轉移給伴侶或家人承擔。

然而，另一種極端則是「被拔苗助長」的男孩。在單親、家庭失功能或經濟匱乏的環境中，年幼的孩子往往被迫提早扮演大人的角色，照顧弟妹、扛起家計。他們甚至還沒來得及體驗童年與同儕互動的樂趣，就被剝奪了當孩子的權利。

無論是「不想長大」的永恆少年，還是「被迫提早長大」的早熟者，背後都隱藏著相同的困境：他們內在的男孩與成熟的男人之間，出現了斷裂。

如何在成人的現實裡，溫柔接住內在的小男孩？

成為一個成熟的男人，並不意味著必須將過去的自己徹底抹殺。健康的成年並非「非黑即白」的切割，而是一種動態的整合過程。 面對生活的重量與責任，我們可以透過以下三個面向，為自己重新找回喘息與對話的空間：

1. 允許生命中存在「Bug」，不必隨時保持完美運作

許多男性將自己視為一台必須永不停歇的精密儀器，任何情緒上的卡頓都被視為必須立刻排除的「系統錯誤」。但人不是機器，生活也不可能永遠只漲不跌。承認自己對某些事情感到害怕、對未知的責任感到焦慮，這並不是無能，而是身為人最真實的反應。

2. 重新劃出「無目的玩樂」的時間結界

在工作與責任之外，你是否還保留著一項「沒有任何功利目的」的愛好？無論是重拾樂器、打一場毫無包袱的籃球賽、在遊戲世界裡探險，或是參與即興戲劇，這些活動看似在「浪費時間」，實則是為乾涸的心靈注入活水。給自己一個合法的出口，讓內在那個好奇、熱情的小男孩偶爾出來透透氣。

3. 循序漸進地哀悼失去，把遺憾一件件撿回來

成長確實伴隨著失落，我們無法再回到那個無憂無慮的十八歲，但這不代表那些珍貴的特質必須永遠封存。當生活逐漸站穩腳跟、心力稍微寬裕時，不妨回頭看看那些年少時被你暫時擱置的夢想。每一次重拾愛好、每一次與自己的脆弱和解，都是在把那個走散的自己，重新認領回現在的生命裡。

結語：長大不必壯烈犧牲，成熟是一場與自我的溫柔對話

從男孩蛻變成男人，從來都不是一場必須割捨靈魂的成年禮。

肩負責任固然是成年的必修課，但學會關照自己的內在需求，同樣是成熟不可或缺的標誌。面對社會加諸的剛強標籤，試著對自己寬容一點：在需要承擔的時刻穩穩站立，在屬於自己的片刻放鬆喘息。

當我們終於能夠坦然面對自己的脆弱與失落，不再對內在的情緒避而不談，那一刻，「難以自語」的沉重枷鎖，才真正開始鬆動。

男性會遇到的迷思

Q1：為什麼男性在遇到心理壓力時，往往比女性更難開口求助？

主要源自於傳統社會化的期待。男性常被灌輸「堅強、理性、解決問題」的標準，表達脆弱或不知所措常被誤解為「軟弱」或「不稱職」。這種恐懼讓男性習慣將情緒內化，轉化為沈默、壓抑，甚至是身心症狀。

Q2：什麼是心理學上的「永恆少年」（Puer Aeternus）？

這是心理學家榮格提出的一種原型概念，指個體在生理上已經成年，但心理狀態仍停留在少年時期。他們往往渴望無限的可能性、追求崇高的理想與自由，但極度抗拒現實生活的束縛、常規責任與承諾。

Q3：成熟的男人就必須徹底戒掉小時候的愛好嗎？

健康的心理成熟是「整合」而非「切割」。成年的責任與孩童的玩心並非互斥；在具備承擔現實責任能力的同時，依然能保有一處容納好奇心與無目的玩樂的角落，才是長期維持身心平衡的關鍵。

歡迎收看與收聽

⠂Youtune：男孩，什麼時候才能成為男人？｜男難自語｜EP.01｜利得誠心理師

⠂Podcast：男孩，什麼時候才能成為男人？從男性心理看長大、責任與內在男孩

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「男孩，什麼時候才能成為男人？從男性心理看長大、責任與內在男孩」，未經同意禁止轉載。）