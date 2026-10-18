台灣人講話像在猜謎？港籍心理師曝文化衝擊：「還好」最難懂

作者：勞樂程（諮商心理師）

移居台灣不習慣？

在當代社會中，跨國界與跨文化的流動已成日常。無論是歐美回台的華裔、東南亞新住民，還是近年大量移居台灣的香港朋友，當帶著原本的語言、習慣與生活節奏踏入新的土地，文化衝擊（Culture Shock）往往在最細微的縫隙中悄然發生。

本集《擁抱心人物》邀請到來自香港、目前在台灣執業的心理師 Momo 勞樂程 諮商心理師，與主持人阿包深入對談。作為一位在兩地生活、求學與執業的跨文化心理工作者，勞樂程 諮商心理師 以自身經歷為鏡，拆解外地人融入台灣時所經歷的隱形衝擊、人際權力界線，以及如何在文化碰撞中長出彈性與韌性。

一、 熟悉的陌生感：隱形在亞洲面孔下的文化衝擊

很多人以為，香港與台灣同屬華人社會，共享繁體中文與相似的影視流行文化，適應起來理應無縫接軌。然而，正因為「看起來太像」，那些潛藏在細節處的差異反而更容易被忽略，形成一種深刻的孤獨。

⠂同質面孔下的「非外國人」盲區

當西方臉孔出現在台灣，社會大眾往往天然地具備包容心，預設對方不懂中文、不熟悉本地規範。但對於香港、澳門或馬來西亞的華人來說，相似的膚色、越來越標準的中文腔調，反而讓他們在適應過程中失去了「被理解為外國人」的緩衝空間。

當對方覺得「你本來就該懂」時，外地人常常在「我是不是哪裡做錯了」的懷疑與試錯中承擔無形的心理壓力。

⠂生活節奏的地理落差

即便在同一座島嶼上，文化節奏也截然不同。Momo分享，台北的緊湊節奏與香港相對接近，但當她移居台中後，步調明顯放慢；阿包也笑稱，自己回到高雄常像個「遊魂」般漫步，一回台北卻隨時神經緊繃地盤算下一個小時的行程。跨文化適應不只發生在國與國之間，不同城市的呼吸節奏同樣考驗著居住者的彈性。

二、 語言不只是工具：解碼「藏在字縫裡」的潛台詞

語言是文化的載體，字詞的表面意思往往與文化脈絡下的真實意涵截然不同。溝通模式的差異，正是跨文化碰撞最劇烈的第一線。

⠂「還好」到底要不要？

香港的溝通風格講求效率、直接與對事不對人；相對而言，台灣社會更重視人際和諧與關係的舒適度，表達傾向委婉與修飾。

Momo 心理師分享「在台灣，如果對方不想、不行，他很少會直接說『不要』，而是說『先不用沒關係』或『我再想一下』。更微妙的是『還好』這兩個字——它到底是滿意、不滿意，還是拒絕？完全得看當時的語氣與情境。」

這種藏在文化內部的「內在訊息」（Insight Context），對初來乍到的外地人極具挑戰。一開始往往無法精準解碼，甚至在意識到有潛台詞後，又陷入害怕誤讀的焦慮之中。

⠂母語的重量：語言、情緒與食物的歸屬感

在心理諮商與深層的情感交流中，母語具有無可替代的能量。勞樂程 諮商心理師 指出，即便自己中文與英文都十分流利，但唯有用廣東話，情緒與感受才能不假思索地傾瀉而出。

很多異鄉人在表達細膩的情緒或面對生命脆弱時，唯有找到同文化背景的心理師，或是能用母語對話的社群，心中的糾結才能被完整盛接。

除了語言，食物更是身心安全感的重要來源。旅行時覺得美味的滷肉飯，變成每天的生活時，依然無法取代對家鄉味的依戀。在孤獨無助的時刻，一頓熟悉的家鄉菜，往往是修復心靈最直接的解方。

三、 關係中的微型政治：權力、孝親與邊界

當文化差異延伸至親密關係、家庭結構與職場時，往往會轉化為更深層的「權力關係」與「價值觀磨合」。

圖／擷自擁抱心理官網

Momo 在對談中特別點出，台灣家庭的「高支援度」十分溫暖，不過有時候可能會令個人與家庭之間的距離難以劃清。當一個習慣個人主義、習慣與原生家庭劃清界線的外地人進入這樣的家庭系統，雙方若缺乏對彼此文化脈絡的理解，很容易將對方的行為賦予負面意圖——例如將「獨立」看作「不近人情」，或將「關心」視為「越界控制」。

四、 從「不得不」到「我有選擇」：跨文化心理調適的三大心法

在跨文化的歷程中，適應並不等於抹去自己原本的樣貌。Momo 結合自身在香港、台北、台中之間輾轉生活的經歷，梳理出幾項關鍵的心理調適原則：

1. 劃出「容納之窗」：區分配合與底線

文化適應不是全盤接收，而是有意識的自覺。在適應過程中，應時常自我對話：

⠂哪些文化習慣（如稱呼禮儀、委婉表達）是我願意學習並配合的？

⠂哪些核心價值觀（如性別平等、個人尊嚴）是我的底線，即便不被完全理解也需要堅守？

2. 建立個人的「心靈避風港」與資源庫

跨文化生活需要消耗巨大的心理能量，因此必須清楚看見身邊的資源在哪裡：

⠂地理與物理資源：對 Momo 而言，台港航程短暫、廉價航空普及，累的時候能買張機票回家「在沙發上當幾天馬鈴薯」，是支撐她繼續在台灣打拚的定心丸。

⠂同儕與社群資源：如同移工群聚居住能獲得理解與宣洩空間，外地人也需要能自由講母語、吐槽生活苦水的同溫層，在「做回原本的自己」中充飽電，再面對外在環境。

3. 把「面具」轉化為「工具箱裡的新技能」

學會台灣式的委婉與禮數，並不代表失去了香港式的爽朗與直接。

Momo表示「這不是虛偽，也不是被迫戴上面具，而是你在自己的工具箱裡添購了一套新的適應技能。在需要圓融的公家機關或商務場合，你能拿出委婉的溝通模式；在信任的朋友面前，你依然能展現直接爽快的一面。你有自由去選擇展現哪一種樣貌。」

結語：在兩種文化之間，淬煉出更寬廣的自我

跨文化適應從來不是一條筆直順遂的坦途，它伴隨著語意失真的挫敗、無處安放的孤獨，以及在身分認同上的反覆掙扎。

然而，正如同 Momo 所展現的韌性，每一次對文化差異的覺察，都是一次重新審視自己的契機。當我們能跳脫「誰對誰錯」的單一視角，看見對方行為背後的文化土壤，我們便不再只是隨波逐流的異鄉人，而能在兩個文化的交匯處，搭建出屬於自己的全新可能。

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Youtube：到底是文化不同，還是我適應不良？

Podcast：擁抱心人物EP31-移居台灣不習慣？從「文化衝擊」到心理調適-專訪 勞樂程 諮商心理師

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「移居台灣不習慣？從「文化衝擊」到心理調適：心理師解析常見摩擦與跨文化磨合心法」，未經同意禁止轉載。）