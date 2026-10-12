同事聊天、敲鍵盤都受不了？高敏感族最怕「這種辦公室」

高敏感族群開放式辦公室生存指南：5招減少感官超載

高敏感族群（Highly Sensitive Person, HSP）是一種與生俱來的人格特質，並非疾病或缺陷。如果你在開放式辦公室工作，常常覺得同事講電話的聲音、鍵盤敲打聲、忽明忽暗的燈光讓你特別疲憊，甚至下班後只想躲起來不說話，這篇文章或許能幫你理解自己，也找到實際可行的調適方法。

什麼是高敏感族群？核心特質一次看懂

心理學家 Elaine Aron 提出的 HSP 理論指出，高敏感族群約占總人口的15%至20%，大腦對外界刺激的處理方式天生較為細膩深入。這群人往往具備以下特質：

⠂對聲音、光線、氣味等感官刺激特別敏銳

⠂容易注意到他人情緒與環境中的細微變化

⠂在過度刺激的環境下，容易感到「不堪負荷」

⠂需要較長時間獨處來恢復能量

值得強調的是，高敏感不等於內向或社交焦慮，許多高敏感者在安靜、可預期的環境中表現非常出色，問題往往出在環境設計，而不是個人能力。

高敏感族群開放式辦公室的感官超載困境

台灣多數企業為了促進團隊協作與節省空間成本，普遍採用開放式辦公室設計。然而對高敏感族群而言，這樣的環境可能處處是隱形壓力源：

圖／擷自聊心茶室官網

這些看似微小的刺激，長期累積下來會造成所謂的感官超載：簡單來說，就是大腦接收的訊息量超過處理能力，導致下班後異常疲憊、注意力渙散、情緒容易暴躁，甚至出現想逃離人群的衝動。這並非抗壓性不足，而是神經系統正在發出「需要休息」的訊號。

職場心理健康已成台灣社會重要議題

近年台灣對職場心理健康的重視逐漸提升，衛生福利部也陸續推動心理健康支持相關方案，鼓勵民眾及早正視壓力與情緒困擾，並提供心理諮商資源作為支持（衛生福利部）。同時，越來越多企業開始關注員工的職場心理韌性，思考如何透過空間設計與制度彈性，降低高敏感族群等員工在開放式辦公室中的適應負擔。這不只是個人議題，更需要企業文化與制度一起正視。

5個實用策略：降低開放式辦公室的感官負擔

1. 使用降噪耳機或白噪音

佩戴降噪耳機或播放穩定的白噪音，能有效過濾突如其來的對話與雜音，幫助大腦維持專注的「安全感」。

2. 申請角落座位或安靜艙

若公司有安靜艙、電話亭或角落座位，可主動提出需求。多數主管其實樂見員工找到適合自己的工作節奏。

3. 規劃「微休息」離開座位透氣

每隔一兩小時起身走動、到茶水間或戶外透氣幾分鐘，能有效避免刺激持續累積到無法負荷的程度。

4. 提前告知主管你的感官需求

用平實的語氣說明「我在安靜環境下工作效率更高」，而非強調自己「很敏感、很脆弱」，有助於爭取彈性安排且不被貼標籤。

5. 下班後進行感官排毒儀式

下班後安排一段完全安靜、不被打擾的時間，例如卸妝後靜坐、聽輕音樂或散步，幫助神經系統從一整天的刺激中緩慢恢復。

當自我調適不夠時，別猶豫尋求專業協助

如果感官超載已經影響到睡眠品質、人際關係或工作表現，單靠自我調適可能不夠。這時候，和專業心理師聊聊，釐清自己的特質與職場壓力來源，會是更有效率的做法。

常見問題

高敏感族群是一種心理疾病嗎？

不是。高敏感族群（HSP）是一種人格特質，約占人口15-20%，並非疾病或障礙，只是神經系統對刺激的處理方式較為細膩。

開放式辦公室真的會讓高敏感族群更容易疲憊嗎？

是的。持續暴露在噪音、燈光等多重刺激下，容易造成感官超載，使高敏感族群下班後比一般人更快感到精疲力竭。

該如何判斷自己需要尋求心理諮商？

若感官超載已明顯影響睡眠、情緒或人際關係超過一段時間，建議尋求心理師協助，透過聊心茶室等線上心理諮詢平台，及早釐清壓力來源並學習調適方法。

高敏感族群在開放式辦公室中感到吃力，從來不是因為不夠堅強，而是環境與特質之間需要更好的磨合。透過前述的降噪、微休息等策略，加上企業與社會對職場心理健康的持續重視，相信每一位高敏感族群都能在工作中找到屬於自己的節奏與安心感。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「高敏感族群開放式辦公室生存指南：5招減少感官超載」，未經同意禁止轉載。）