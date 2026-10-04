她每天都看丈夫不順眼…直到某天放下執著 早餐桌竟變了

越抗拒，越糾纏不休

前文提過的阿迪亞香提，是我敬重的榜樣。他有時會談到，當我們對周遭世界抱著一種持續、磨人的「抗拒心」，會帶來什麼後果。他用一句話很精闢地總結：「越抗拒，越糾纏不休。」

這聽起來可能有點反直覺，但我在生活中一再看到這樣的印證。抗拒現實的時候，每次輸的都是自己。但奇怪的是，很多人還是會繼續這麼做。

我們心懷抗拒的時候，常常會出現一種錯覺，覺得自己好像正在做點什麼。比方說，如果表現得很討厭川普，我就是在為解決問題出一份力。但事實可能剛好相反。抗拒反而會把事情放大，它會讓這些事情產生一種磁力，把我們吸進去。

打個比方，假設我有一個很難相處的同事或主管，我一直看他不順眼。我很容易就會開始注意他的一舉一動。他犯的每個錯誤，都會被我記住，占據我所有的注意力。久而久之，這個人或這件事，就在我的生活裡占走了一個不成比例的龐大位子。而且，這個位子還是我親手留給他的。我為什麼把這麼大的空間，留給自己最討厭的人事物？

如果你曾經放下委屈和不滿，讓自己釋懷，一定知道那種自由和輕鬆的感覺。我們要怎麼過日子，很大程度是掌握在自己手上的。

說到阿迪亞香提，他以前也有一位靈性老師，是非常低調的美國家庭主婦。她不是那種很有群眾魅力的人，所以從來沒有聲名大噪。但她透過禪宗傳統經歷了覺醒，每週日都在家裡教課。

這位女士是個非常優雅、對美感很敏銳的人，而她的丈夫則是一個「未經雕琢的鑽石」，比較大而化之。他們夫妻倆有個約定：早上她靜坐冥想，由丈夫負責做早餐。問題是，她丈夫不會花心思擺設餐桌，總是很草率。這讓那位女士每次冥想快結束時，心裡都會生起一股煩躁。她想到自己要離開這種愉悅、空靈的狀態，去面對一張亂七八糟、毫無美感的早餐桌，心裡就很不舒服。

某一天早上冥想的時候，她特別針對這個煩惱下苦功，經過一些努力，她的執著終於鬆開了，她知道從此以後，就算每一天的早餐桌都是亂七八糟的，她也可以完全不產生任何心理痛苦或抗拒。結果你猜怎麼著？那天早上她走進廚房，看到一張擺得非常漂亮的早餐桌，她從來沒見過丈夫這麼用心擺設，甚至還點了蠟燭。

我無法解釋這背後的機制，也不打算主張這一切有某種定律。但我深信，我們常常低估了自己的「抗拒心」對周遭世界產生的影響力。

指責與「應該」這個詞

關於「鬆手」這個主題，有一個非常美妙的面向，對我來說也非常重要，那就是：不成為一直指責別人的人。想像一下，如果你身邊的人都不把責任推給別人，那是多棒的一件事？想像一下，如果你身邊的人都能為自己負責，那該有多好？為了自己、也為了別人，我們都需要踏出這一步。

責備別人的感覺是很暢快的，這其實不難理解。罵政客、罵政治正確魔人、罵移民、罵大企業、罵老闆、罵父母、罵另一半—罵這個世界上任何我們可以怪罪的人，這種感覺很好。我們感到內在壓力時，把錯推給別人會讓自己覺得比較輕鬆，沒那麼脆弱。這會給我們一種錯覺：錯的不是我，是別人。

但這通常不是事實的全貌。而且，這種做法是全世界最沒建設性的。所以，我們遲早必須學會放下，找出一種更明智的應對方式。我並不是說不該表達立場或反抗不公，完全不是這意思。我的意思是，如果只是卡在消極的責備裡，根本無濟於事，最後只會把自己給耗盡。

我的看法是，我們整個社會非常熱衷於找替罪羔羊，總嚷著「一定要有人出來負責」。每當一出事，社會上所有人都在問：這是誰的錯？誰該負責？

這些問題當然合理，但我認為這種理解責任的方式有點狹隘。有時，我們也該把眼界拉高一點。「責任」不只是揪出那個扛責任、認罪的人。

「責任」的英文 responsibility 說得很清楚：責任就是 response（應對）+ ability（能力），也就是「有能力應對」。那麼，什麼能幫助我們應對人生的各種處境呢？我的一個建議是：不要死守著自己的想法，要時時保持開放的心態，承認自己可能並沒有看到事情的全貌。

前文提過，有一個詞是很可靠的警訊，只要它一出現，就代表我們卡在一種沒有建設性、只會內耗的念頭裡。這個詞就是：「應該」。

我的小孩「應該」偶爾表現一點感恩。我的另一半「應該」注意到家事有八成都是我在做。政客「應該」用不同的方式分配稅收。我的主管「應該」多聽聽員工的聲音。爸媽當年「應該」更疼我一點。

這些想法本身都很合理，對事情抱持期待和想像也沒什麼不好，人類有這種省察的能力，其實很棒。但問題是，當我們把這些「應該」抓得太緊、看得太認真，往往就會讓自己的內心變得沉重無比。

在一個理想世界裡，每個人都熱心助人、樂於寬恕、慷慨、有耐心且寬容。但現實的世界並不是這樣。一旦要求「現實」必須符合自己的「理想」，我們就錯了。這是一個無可厚非的錯誤，但痛苦正是從這裡產生的。

人本來就有百百種。有時，別人剛好符合我的期待，但大多數時候並不是。如果你有個傷痛的童年，覺得爸媽當初「應該」做得更好，這絕對合理。但問題是，你想讓這件事在自己的生命裡占多大的位置？這些「應該」的念頭，對現在的你有什麼幫助嗎？

在整個宇宙的歷史中，有沒有任何一個人，會因為你心裡想著他「應該」怎樣，就真的變成你想要的樣子？從來沒有。但我們還是很難不去這樣想！人真的很奇怪，甚至有點可愛。我們以為自己是全能的，以為自己知道每個人該怎麼活，如果別人不照辦，我就要為此受苦。這是多麼沉重的角色？是誰說別人「應該」照我的意思活？我們什麼時候簽過這種契約？誰承諾過我們這件事？把人生建立在這種前提上，真的合理嗎？

圖為《張開的手：森林智者活出身心自由的溫柔指引》書封，先覺出版社提供

看別人不順眼，是人之常情，每個人都會這樣。但是這麼做會消耗很多能量，代價實在太高了。讓我告訴你一個好消息：這個問題是有解方的。

關鍵就在於，我們要把焦點從客觀的「誰對誰錯」，轉向一個主觀的位置：「我想過得好。我想擁有美好的內在風景。不管外面的天氣如何，我希望自己的內心是晴天。」

如果想知道你給自己製造多少不必要的心理痛苦，可以觀察一下：你覺得事情「應該怎樣」與「實際怎樣」之間的距離。這個距離可以相當精準地顯示你給自己帶來多少痛苦。

（本文出自《張開的手：森林智者活出身心自由的溫柔指引》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）