你腦中的念頭真的可信嗎？很多人一輩子都沒發現這件事

我對自己腦袋的每個念頭，再也不相信了—這是我從多年修行中得到最大的福分之一。這是我的超能力，更棒的是，這也是你的超能力。每個人都擁有它，是一個不可或缺的朋友。

意識到這件事的價值，對我來說意義重大。我不再覺得自己只是受制於無法掌控的內在及外在環境的受害者。當悲傷、焦慮或孤獨襲來時，我可以選擇有意識地呼吸，讓注意力停留在身體上，而不是立刻相信大腦拋給我的所有念頭。這總是能讓我感到心頭一陣舒暢！

我很想鼓勵你也去發掘並好好運用這份天賦。具體來說，就是試著創造「寧靜的片刻」，哪怕只是一下下也好。你可以在當中放下腦中的念頭，不讓它們蓋過真正的你。你會發現，那些念頭會一次又一次想搶走你的注意力，讓你又開始計畫週末的晚餐、規畫假期、盤點待辦清單、一下子想起上個禮拜工作上發生的事、一下子又擔心未來……

計畫和思考都是好事，本身並沒有錯。但你也需要有「不去想這些事」的時間。請記得，我不是要你去推開那些瑣碎的念頭，而是把手鬆開、不抓住它們。這兩種做法的差別在於，前者有效，後者沒有效。

日本禪師鈴木俊隆的描述非常貼切：「把你的前門和後門敞開，讓念頭來來去去，只是別招待它們喝茶。」

我必須說，要做到完全什麼都不想，是不可能的事，那是白費力氣。但是，學會放開念頭，任它船過水無痕，有莫大的幫助。

放開念頭最簡單的方式，就是把注意力轉移到別的地方。念頭唯一的養分與賴以生存的空氣，就是你的注意力。只要你選擇不去關注、不順著它想下去，就沒有一串念頭能存續。

暫時放開手，刻意、有意識地把注意力轉向簡單的事物，可以讓人從內在混亂中抽離，得到最好的休息。我覺得最簡單，或者說最不困難的方式，就是把注意力集中在自己的身體和呼吸。呼吸始終都在，我們隨時可以在其中安頓休息。

我們每一次放掉一個念頭，不給它任何評判，就會自由一點點。這讓人更能用幽默感來看待自己、不再那麼執著於「證明自己是對的」，也更容易想起「我可能錯了」。

每一次呼吸，都是一小步，一步步慢慢來。

而且，每一次成功放掉一個念頭，下一次要放掉就會更容易一點。我們比較不會輕易相信那些對自己有害的念頭，也更知道要選擇跟隨哪些念頭。

你還想跳上哪一班早已搭過無數次的念頭列車呢？這班列車，是你明知它開往的地方，會讓你覺得自己很差勁、孤單、卑微、不夠好、哪裡出了問題、認為世界很危險，甚至讓你感到難過、生氣或害怕嗎？

意識到自己根本不需要跳上那班列車，是一種尊嚴的展現。我們甚至不需要試圖去阻止念頭，只要拿起內心的遙控器，轉到另一台，休息一下。給自己一個不盲目相信每個念頭的空間，只要我們不去相信，念頭就什麼也不是。

對我來說，發現自己可以任由念頭來來去去，不必自動把自己與念頭畫上等號，這層認識改變了我的人生。我反而可以從旁觀的視角觀察這些念頭，保持一個微小但關鍵的距離，讓我不會那麼容易被它們牽制、吞噬或催眠。

念頭有點像闖空門的小偷，他們最喜歡在黑暗中作案。一般都認為，小偷通常不喜歡暴力衝突。如果讓他們在暗處行動，就可以偷走一堆東西，但如果你走進房間，打開燈，他們往往就會逃走。我覺得，人的念頭運作也有點像這樣。當我們打開「心在當下」的燈，用一種放鬆、不評判的態度觀察，念頭的嘈雜就會消散。雖然不是一下子全部消失，但確實能感覺到不同。這就是用「觀察念頭」來取代「成為念頭」的作用。

所以，念頭本身不是問題。但是，自動、漫不經心地認同每一個念頭，就是天大的問題。未經訓練的頭腦，很容易如此。我們會覺得，「我」和「我的念頭」緊緊相連，也相信腦中那些千頭萬緒都是真的，不過這通常只會讓自己吃苦頭，很容易變得情緒化、愛控制、感到孤單和恐懼。

相反的，如果我們學會偶爾放下那些對自己沒幫助的念頭，就能獲得截然不同的韌性和自主性。這樣一來，外在世界就不必事事都如自己所願，也不需要契合自己的期待。我們無論如何都能過得好好的。

我們會因此變得更靈活，不那麼在乎面子，還多一點幽默，也更樂於與人合作。我們包容別人的肚量會更大，內心真正為他人留餘地。（大家都喜歡被這樣對待，這樣一來，別人也會因此變得更容易相處。）此外，越是學會放下念頭，我們的思路就會變得更有創造力和建設性，這又是額外的好處！

我們能在內心退一步，開始明白「我有著念頭，可是我的念頭不代表我」時，其實就已經往前一大步了。剛開始，可能會覺得自我的感覺變模糊了：不跟隨自己的念頭時，我是誰？沒有不停定義自己的人生時，我又是誰？但慢慢的，我們會從中找到一種平靜和滋養。我們可以學習去體驗此時此刻的寧靜，那不只是虛空，更是一種臨在。

圖為《張開的手：森林智者活出身心自由的溫柔指引》書封，先覺出版社提供

如果我們在社群媒體上發表一則動態說「我在半小時內放下了三個念頭」，大概沒有人會覺得很厲害或備受啟發吧，但這不代表它就沒有價值或毫無助益。

學會選擇要放掉什麼、讓什麼來去，不再受自己的念頭奴役—這是一把通往自由的鑰匙。

聽起來好像很簡單？其實一點也不。我們大半輩子習慣跟著自己的念頭跑，現在要改變方向，就像是駕駛一艘巨大的貨輪一樣，需要時間慢慢轉彎。慣性的力量很強大，而且這種訓練過程沒有什麼厲害噱頭可以炫耀，但是絕對值得我們持續練習下去。

（本文出自《張開的手：森林智者活出身心自由的溫柔指引》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）