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1句話卡心裡整天！她越想放下越痛苦 「歸零練習」曝破解關鍵

方智出版社／ 文．黃淑文
圖／AI生成
圖／AI生成

修心的第一個功課，是覺察

我的人生有很長一段時期，經常會這樣莫名地流淚，卻又說不出緣由。當時的我多愁善感，有很多困惑藏在心中，每一件事都很努力卻又覺得自己得不到真正的快樂。像我這樣的凡夫俗子，總想企求外在的神佛為我解惑：「一個人活著，究竟是為了什麼？」、「我按照自己的心意，傻傻地堅守內在的良善繼續走下去，真的是對的嗎？」當時的我，一直在監獄當志工，輔導重刑犯，有時會被別人誤解：「為什麼要去關心惡人？恐怕是作家尋求寫作素材，沽名釣譽吧？」我問眼前的觀世音菩薩：「我只求別人不要誤會我、傷害我，這樣小小的心願是不是也是一種奢求？」

接著，我想起住在鄉下的媽媽，本來就一直為我寫作能不能養家糊口，偷偷替我擔心，現在又得知我去監獄當志工，表面上鼓勵我，事實上，媽媽看著我從小到大總是走一條不被世俗認可的路，內心有很多她無法說出口的煩憂。

我在寺院的廟堂靜坐，面對著觀世音菩薩，腦子裡一個問題接著一個問題，不斷從心底竄出來，我的嘴巴念著佛號，心裡卻妄念紛飛、無法安住。寺院的老師父看見了，故意向前，打趣地對我說：「妳既然坐不住，與其胡思亂想，不如去外面曬曬太陽，到茶館喝奶茶？」

當老師父要我下座時，一開始，我想到自己已有一點年紀，資質這麼駑鈍，連坐都坐不住，真的非常尷尬。但寺院裡的氛圍很自在，老師父的臉龐很慈祥又慈悲，表面上似乎是開玩笑，卻又好像真的要我去放鬆、放空。

說也奇妙，我的生命學習放過自己；學習觀世音的慈悲、自在與無礙，卻是從我在寺院覺察腦子各種妄念，決定下座，好好去外面曬曬太陽，喝一杯熱奶茶開始。

原來，修心的第一個功課，正是覺察，覺察內在的念頭。

然後，好好地如實生活。

不拘形式，自在地創造出內在空間

我聽從老師父的建議，去茶館一個人靜靜地喝著奶茶。熱熱的奶茶，溫潤地從嘴巴流注我的喉間，緩緩地流淌到心尖，胸口漸漸熱了起來。外面的太陽，暖洋洋地撫慰著我，我什麼事也沒做，只是靜靜地享受這份靜謐的溫暖，不知不覺之間，內在鬱塞的心結便悄悄鬆開了。

我站起身來，從茶館的頂樓往下看到各式各樣的藏人，如螞蟻般細細麻麻地湧動著。忽然間，我注意到藏人在觀世音菩薩的聖地，是如何過一個喜樂、知足、平靜的生活。

藏人除了轉經、做大禮拜，拜佛、念佛，他們也喜歡一邊工作一邊唱歌（打阿嘎、唱誦祈禱文）；藏人喜歡在大自然野餐，三不五時會呼朋引伴，在一棵樹下、坐在草地上，一起吃糌粑、喝酥油茶、啃旄牛乾、飲青稞酒，不管是慶典還是非慶典，都會一起手牽著手，圍著圓圈跳舞。

西藏是彩色的，在屋頂、河邊、樹梢、山腳下、路口，到處都看得到五種色彩、印有經文的風馬旗，寺院則有色彩繽紛的唐卡。僧人更愛在寺院種花，寺院有藏香、花香、酥油的奶香—他們將色彩和香氣注入自己的生活。

圖為《喚醒內在的觀音：不跟痛苦糾纏，自在安心的歸零練習》書封。方智出版提供
圖為《喚醒內在的觀音：不跟痛苦糾纏，自在安心的歸零練習》書封。方智出版提供

我猛然領悟，藏人的觀世音，並不是只有寺院裡的那一尊佛，而是陪著他們好好地過日子。

更真切地說，藏人把觀世音的信仰，帶入日常動態的生活，卻又不失去內在的純淨。藏人內在的觀音是鮮活的，像家人一樣，時時住在他們的心裡。

至此，我才知道老師父的用心。修行不拘形式，他要我下座去曬太陽、喝奶茶，是要我先學習創造一個內在的空間，讓自己放鬆、放空、休息、修復。在生活困頓、充滿挫折感時，內在有一個可以安住的地方。

這種內在的空間，可以有形，也可以無形；是靜態，也可以是動態的。

※本文為方智出版社出版的《喚醒內在的觀音：不跟痛苦糾纏，自在安心的歸零練習》，未經同意請勿轉載。

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