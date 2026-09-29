孩子不是不想說？心理師解析青春期「沉默模式」怎麼來的

作者：吳懿珊（諮商心理師）

提升孩子EQ，先從父母的「情緒身教」做起

青春期孩子悶悶不樂、問什麼都說沒事？孩子的EQ與情緒表達能力來自父母的身教。心理師解析鏡像神經元如何影響情緒覺察，並提供家長調節自我情緒的實用技巧，助你建立良好的親子溝通。

「孩子最近總是悶悶不樂，問他怎麼了只說『沒事』，晚上不睡、早上起不來，到底在想什麼？」

這是許多家長走進諮商室時常有的焦慮。孩子邁入青春期，經歷生理發育、課業負擔與同儕人際的驟變，內心常處於混亂與高壓之中。然而，孩子之所以選擇沉默，往往不是冷漠，而是「不知道怎麼說」或「害怕說出來」。

想要培養孩子的高EQ與挫折忍受力，關鍵不在於講大道理，而在於父母日常的情緒身教。

為什麼孩子不願說？情緒壓抑的童年印記

嬰幼兒時期，孩子面對外界刺激（飢餓、不適）時，只能透過大哭來反應，此時的大腦尚未具備「辨識與命名情緒」的能力。

健康的接納示範：大人用溫和的語調抱著孩子說：「你好生氣喔，因為肚子好餓對不對？沒關係，媽媽在。」孩子大腦中的鏡像神經元會被活化，將大人的神情、語言與自身感受連結，學會「原來這個不舒服叫生氣」。

常見的情緒否定：若聽到的回應總是「不要哭！這有什麼好哭的！」孩子接收到的訊息是「哭泣會引發大人生氣」。為了適應環境，孩子學會壓抑感受、迎合大人。

當壓抑成為習慣，到了追求自主與隱私的青春期，孩子便會內化出「多說多錯、說了也沒用」的防衛心態。

培養高EQ孩子：父母不可不知的3個關鍵步驟

高EQ包含情緒覺察、精準命名、適當調節與同理他人。身為大人，可以透過以下方式引導：

1.幫情緒「貼標籤」，提供精準詞彙

當孩子出現情緒時，避免直接指責行為，改用觀察性語言反映孩子的心情，例如：「你看起來有點煩躁，是今天學校發生了什麼事嗎？」

2.創造「暫停空間」，示範情緒調節

當衝突一觸即發或孩子情緒高張時，家長不需要立刻處理。先給彼此幾分鐘的物理空間，待自身情緒回穩再溝通。孩子看見大人「從激動轉為平靜」的過程，就能學會：情緒是可以被消化與掌控的。

3.先安頓自己，盤點身心減壓資源

情緒具有高度感染力。家長若自身長期處於緊繃狀態，很難承接孩子的情緒風暴。試著覺察自己的「情緒地雷」，並建立五感紓壓清單：

⠂視覺與聽覺：看看綠色植物、聆聽白噪音或舒緩音樂。

⠂嗅覺與味覺：點精油、喝一杯溫熱花草茶。

⠂觸覺與肢體律動：伸展身體、散步快走、洗熱水澡。

⠂人際連結：向能同理你的伴侶或朋友傾訴。

教養是一面鏡子，照出的是我們如何對待自己的感受。唯有父母先學會溫柔接納自己的疲憊與焦慮，才能在風暴中成為那座安穩的燈塔，陪伴青春期的孩子安心長大。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「青春期孩子「問了都說沒事」？心理師揭密：提升孩子EQ，先從父母的「情緒身教」做起」，未經同意禁止轉載。）